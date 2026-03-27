Taller de IBM Innovation Studio

Una experiencia personalizada para resolver los desafíos de su empresa con el mayor retorno de la inversión (ROI)

Desbloquee nuevas oportunidades para su organización explorando las últimas tecnologías y prácticas de innovación con expertos de IBM. Tanto si le interesa la IA, la automatización, la modernización, la computación cuántica o la transformación digital, este taller está totalmente adaptado a las prioridades de su negocio.

Nuestros expertos lo guiarán a través de ejemplos del mundo real, actividades de design thinking y ejercicios de creación rápida de prototipos para ayudarle a identificar, dar forma y validar soluciones de alto impacto, todo en cuestión de horas.

Recomendamos traer un grupo multidisciplinario (desde líderes empresariales y propietarios de productos hasta expertos en datos, ingenieros y diseñadores) para colaborar con especialistas de IBM y definir los siguientes pasos aplicables en la práctica.

Qué esperar:

  • Zona de experiencia: explore demostraciones interactivas y tecnologías para inspirar el arte de lo posible.
  • Insights de expertos: escuche la perspectiva de IBM sobre las últimas tendencias que dan forma a su industria y al futuro de la innovación empresarial.
  • Taller de creación conjunta: identifique y priorice de forma colaborativa los casos de uso que se ajusten a los objetivos de su organización.
  • Experimentación práctica: haga prototipos y y pruebas de ideas con la guía de IBM Client Engineering.
  • Definición de la hoja de ruta: describa un camino claro para escalar y obtenga casos de uso validados para una implementación tangible.

Este taller gratuito presencial se ofrece en cualquiera de nuestras 17 ubicaciones en todo el mundo. Regístrese en el lado derecho y un representante de IBM se pondrá en contacto con usted para comprender sus objetivos y ayudarle a avanzar en su camino de transformación.

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