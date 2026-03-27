Una experiencia personalizada para resolver los desafíos de su empresa con el mayor retorno de la inversión (ROI)

Desbloquee nuevas oportunidades para su organización explorando las últimas tecnologías y prácticas de innovación con expertos de IBM. Tanto si le interesa la IA, la automatización, la modernización, la computación cuántica o la transformación digital, este taller está totalmente adaptado a las prioridades de su negocio.

Nuestros expertos lo guiarán a través de ejemplos del mundo real, actividades de design thinking y ejercicios de creación rápida de prototipos para ayudarle a identificar, dar forma y validar soluciones de alto impacto, todo en cuestión de horas.

Recomendamos traer un grupo multidisciplinario (desde líderes empresariales y propietarios de productos hasta expertos en datos, ingenieros y diseñadores) para colaborar con especialistas de IBM y definir los siguientes pasos aplicables en la práctica.

Qué esperar:

Zona de experiencia : explore demostraciones interactivas y tecnologías para inspirar el arte de lo posible.

: explore demostraciones interactivas y tecnologías para inspirar el arte de lo posible. Insights de expertos : escuche la perspectiva de IBM sobre las últimas tendencias que dan forma a su industria y al futuro de la innovación empresarial.

: escuche la perspectiva de IBM sobre las últimas tendencias que dan forma a su industria y al futuro de la innovación empresarial. Taller de creación conjunta : identifique y priorice de forma colaborativa los casos de uso que se ajusten a los objetivos de su organización.

: identifique y priorice de forma colaborativa los casos de uso que se ajusten a los objetivos de su organización. Experimentación práctica : haga prototipos y y pruebas de ideas con la guía de IBM Client Engineering.

: haga prototipos y y pruebas de ideas con la guía de IBM Client Engineering. Definición de la hoja de ruta: describa un camino claro para escalar y obtenga casos de uso validados para una implementación tangible.

Este taller gratuito presencial se ofrece en cualquiera de nuestras 17 ubicaciones en todo el mundo. Regístrese en el lado derecho y un representante de IBM se pondrá en contacto con usted para comprender sus objetivos y ayudarle a avanzar en su camino de transformación.