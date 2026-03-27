Desbloquee nuevas oportunidades para su organización explorando las últimas tecnologías y prácticas de innovación con expertos de IBM. Tanto si le interesa la IA, la automatización, la modernización, la computación cuántica o la transformación digital, este taller está totalmente adaptado a las prioridades de su negocio.
Nuestros expertos lo guiarán a través de ejemplos del mundo real, actividades de design thinking y ejercicios de creación rápida de prototipos para ayudarle a identificar, dar forma y validar soluciones de alto impacto, todo en cuestión de horas.
Recomendamos traer un grupo multidisciplinario (desde líderes empresariales y propietarios de productos hasta expertos en datos, ingenieros y diseñadores) para colaborar con especialistas de IBM y definir los siguientes pasos aplicables en la práctica.
Qué esperar:
Este taller gratuito presencial se ofrece en cualquiera de nuestras 17 ubicaciones en todo el mundo. Regístrese en el lado derecho y un representante de IBM se pondrá en contacto con usted para comprender sus objetivos y ayudarle a avanzar en su camino de transformación.