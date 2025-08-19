IBM Innovation Studio

¿Tiene curiosidad por conocer los patrones de despliegue que observamos al trabajar con nuestros clientes de distintas industrias? Deje que lo inspiren otras personas que se han enfrentado a problemas similares. Nuestras sesiones de exploración de industrias están dirigidas por expertos en la materia que cuentan con experiencia de primera mano en la identificación de retos, el descubrimiento de oportunidades, la identificación del núcleo del problema y el diseño y la implementación de soluciones.