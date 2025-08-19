IBM Innovation Studio

Obtenga una visión amplia de su reto mediante nuestras exploraciones de la industria y la tecnología, así como nuestras experiencias inmersivas.
Defina en qué área debe centrar sus esfuerzos a través de nuestras evaluaciones, análisis comparativos y talleres de design thinking.
Nuestros propios expertos pueden ayudarle a crear prototipos de ideas, desarrollar una hoja de ruta y obtener resultados con rapidez.
¿Tiene curiosidad por conocer los patrones de despliegue que observamos al trabajar con nuestros clientes de distintas industrias? Deje que lo inspiren otras personas que se han enfrentado a problemas similares. Nuestras sesiones de exploración de industrias están dirigidas por expertos en la materia que cuentan con experiencia de primera mano en la identificación de retos, el descubrimiento de oportunidades, la identificación del núcleo del problema y el diseño y la implementación de soluciones.
¿Le interesa conocer lo último que ofrece la tecnología IBM? Nuestras sesiones informativas sobre tecnología están dirigidas por expertos técnicos que le explicarán las novedades, cómo puede aprovechar nuestras soluciones dentro de su pila tecnológica y le demostrarán el valor que puede obtener con IBM.
¿Busca generar el mayor impacto para su negocio? Estas sesiones colaborativas aprovechan el design thinking para empresas de IBM para ayudarlo a descubrir nuevas oportunidades y resolver retos empresariales críticos.
¿Necesita tiempo a solas con nuestros expertos técnicos o de la industria? Estos compromisos personalizados previos y posteriores a la implementación le brindan acceso directo a expertos que le ayudan a escalar sus soluciones, le ofrecen perspectiva y mucho más.
¿Quiere conectar con otros profesionales? Nuestras sesiones multicliente son una excelente manera de reunirse con líderes empresariales que se enfrentan a retos similares en sus industrias. Ofrecemos diversas oportunidades a lo largo del año para establecer contactos con nuestros clientes y socios en foros especializados sobre temas que son críticos para usted.
Esta muestra de nuestras sesiones temáticas impartidas por expertos enseña cómo podemos personalizar sus experiencias en el estudio para adaptarlas a sus necesidades.
Nuestros talleres sin costo comienzan por explorar el arte de lo posible y el poder de la tecnología para resolver sus retos. Nuestras experiencias inmersivas, ejercicios de evaluación, sesiones en profundidad con expertos y demostraciones le inspirarán durante el resto del día.
Nuestros compromisos concluyen con formas concretas para que pueda empezar y alcanzar resultados con mayor rapidez. Desarrollaremos juntos una hoja de ruta con pasos claros aplicables en la práctica, y lo pondremos en contacto con expertos de IBM que pueden ayudarle.
Para directores de sistemas de información (CIO), directores de tecnología (CTO), ejecutivos de LOB o desarrolladores de software que desean desbloquear nueva productividad mediante la creación de asistentes y agentes de IA personalizados.
Para que los directores de sistemas de información (CIO), directores de tecnología (CTO), equipos de operaciones de TI y desarrolladores optimicen la integración, la entrega y las operaciones mediante la automatización impulsada por IA, lo que aumenta la eficiencia, la resiliencia y el tiempo de creación de valor.
Para que los CDO, directores de tecnología (CTO), director de sistemas de información (CIO), responsables de IA y datos simplifiquen y protejan el acceso a datos en toda la empresa para el análisis en tiempo real y la IA, y reduzcan el costo de sus almacenes de datos.
Para directores de sistemas de información (CIO), directores de tecnología (CTO) y líderes de AIOps, operaciones y arquitectura, con el fin de mostrar el valor de un entorno híbrido diseñado específicamente con y para la IA.
Póngase en contacto con su representante de ventas de IBM o con su IBM® Business Partner hoy mismo.