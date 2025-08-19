IBM Innovation Studio

Acelerando ideas hacia resultados Somos una red de estudios repartidos por todo el mundo que se centra en ayudar a nuestros clientes y asociados de negocios a dar el próximo paso con mayor rapidez. Para ello, reunimos lo mejor de la experiencia y los conocimientos de IBM con el fin de impulsar el progreso.
Qué es lo que hacemos
Data Space in the IBM Innovation Studio Munich
Empiece por explorar las posibilidades

Obtenga una visión amplia de su reto mediante nuestras exploraciones de la industria y la tecnología, así como nuestras experiencias inmersivas.
Businessmen standing alone and using a white board in the office to strategise
A continuación, crearemos conjuntamente nuevas formas de acelerar su transformación

Defina en qué área debe centrar sus esfuerzos a través de nuestras evaluaciones, análisis comparativos y talleres de design thinking.
Group of clients and IBMers in a room around a table discussing technology.
Termine con un plan y establezca conexiones

Nuestros propios expertos pueden ayudarle a crear prototipos de ideas, desarrollar una hoja de ruta y obtener resultados con rapidez.
La colaboración con IBM Innovation Studio es muy valiosa para nosotros, ya que no solo comprenden nuestra visión tecnológica, sino que nos han ayudado a desarrollarla. Apreciamos especialmente la forma en que IBM piensa en redes y ecosistemas, resuelve problemas transversales y siempre añade valor a sus socios y clientes. Roy Kaiser Cofundador y CFO/CMO, Peeriot AG

Cómo lo hacemos

Exploración de casos de uso Sesiones informativas sobre tecnología Talleres de creación conjunta Análisis en profundidad de expertos Reuniones especializadas
Talleres

Esta muestra de nuestras sesiones temáticas impartidas por expertos enseña cómo podemos personalizar sus experiencias en el estudio para adaptarlas a sus necesidades.
Explore las posibilidades

Nuestros talleres sin costo comienzan por explorar el arte de lo posible y el poder de la tecnología para resolver sus retos. Nuestras experiencias inmersivas, ejercicios de evaluación, sesiones en profundidad con expertos y demostraciones le inspirarán durante el resto del día.

Temas de nuestros talleres
This is a card image for Innovation Studio AIOps workshop.â€¨â€¨
Acelere el impacto empresarial de la IA

Para directores de sistemas de información (CIO), directores de tecnología (CTO), ejecutivos de LOB​ o desarrolladores de software que desean desbloquear nueva productividad ​mediante la creación de asistentes y agentes de IA personalizados.
Cubo azul dentro de un cubo transparente más grande sobre una plataforma blanca con tres flechas blancas apuntando hacia arriba desde abajo
Automation

Para que los directores de sistemas de información (CIO), directores de tecnología (CTO), equipos de operaciones de TI y desarrolladores optimicen la integración, la entrega y las operaciones mediante la automatización impulsada por IA, lo que aumenta la eficiencia, la resiliencia y el tiempo de creación de valor.
Cubo gris opaco y cubo azul semitransparente con patrón de cuadrícula colocados sobre una superficie blanca plana
Datos para la IA generativa

Para que los CDO, directores de tecnología (CTO), director de sistemas de información (CIO), responsables de IA y datos simplifiquen y protejan el acceso a datos en toda la empresa para el análisis en tiempo real y la IA, y reduzcan el costo de sus almacenes de datos.
Ilustración de una nube flotante dividida en cuatro partes
Nube híbrida/Z

Para directores de sistemas de información (CIO), directores de tecnología (CTO) y líderes de AIOps, operaciones y arquitectura, con el fin de mostrar el valor de un entorno híbrido diseñado específicamente con y para la IA.

América

Dallas 1177 S Belt Line Road Coppell, TX 75019 Ciudad de México Alfonso Nápoles Gandara 3111 Col. Parque corporativo de Peña Blanca, C.P. 01210 Ciudad de Nueva York 1 Madison Ave, 2nd Floor Nueva York, NY 10010 Poughkeepsie 2455 South Road Poughkeepsie, NY 12601 Sao Paulo R. Tutóia, 1157 - Vila Mariana São Paulo - SP, 04007-900 Washington, DC 600 14th St NW, Suite 200 Washington, DC 20005

Asia-Pacífico y Japón

Pekín Building No. 8, Zhongguancun Software Park, 8 Dongbeiwang West Road, Haidian District, Pekín, China Seúl Three IFC 6F, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu Seúl 07326 Shanghái Intelligence Island Building A1, No. 55 Chuanhe Road, Pudong Zhangjiang, Shanghái, China Tokio 2-6-1 Toranomon, Minato-ku, Tokio 105-5531

Europa

Ámsterdam Johan Huizingalaan 765 1066 VH Ámsterdam Londres 20 York Road Londres SE1 7ND Madrid Plaza Pablo Ruiz Picasso, 11. 28020, Madrid Milán Piazza Gae Aulenti, 10 20124 Milán MI Múnich Mies-van-der-Rohe-Straße 6 80807 Múnich París 17 Av. de l'Europe 92275 Bois-Colombes Estocolmo Kistagången 6 164 92 Kista, Estocolmo Zúrich Saeumerstrasse 4 8803 Rueschlikon
Siguientes pasos

Póngase en contacto con su representante de ventas de IBM o con su IBM® Business Partner hoy mismo.

