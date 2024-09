No todas las memorias all flash se crean igual, y los módulos IBM® FlashCore ofrecen una capacidad de accionamiento de almacenamiento computacional única en su clase. Funcionan a la máxima capacidad con una compresión de datos garantizada de 3:1 que no se ve y una compresión de hasta 5:1 garantizada con pruebas. Las unidades ofrecen la mejor gestión de almacenamiento, rendimiento, aprovisionamiento y recuperación de almacenamiento de tan solo 50 microsegundos. Y ofrecen la vida útil más larga con la tecnología patentada de voltaje variable, lo que reduce el impacto ambiental y los desechos electrónicos del almacenamiento de datos.