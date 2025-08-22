En un panorama de normativas en constante evolución, avances tecnológicos y prácticas empresariales fluctuantes, las empresas se enfrentan a importantes retos en materia de riesgos y cumplimiento normativo. IBM® Promontory entiende estas contracorrientes y trabaja con los clientes para pensar de forma más inteligente y dar forma a sus negocios para el futuro. Combinamos recursos de categoría mundial con competencias cuidadosamente ensambladas que aportan un valor singular a nuestros clientes. Con el acceso a las plataformas y la experiencia de IBM, podemos ofrecer este valor a escala y potenciado por la tecnología y la innovación líderes. Como socio de confianza tanto de las instituciones financieras como de los órganos de gobierno, IBM Promontory trabaja con consejos de administración, altos directivos, líderes de líneas de negocio y profesionales del cumplimiento para ayudar a mejorar las funciones y los resultados empresariales.