IBM® Promontory ayuda a los clientes a alcanzar sus objetivos mediante el diseño y la implementación de iniciativas estratégicas, la gestión de riesgos normativos, operativos y financieros, y la realización de funciones clave.
En un panorama de normativas en constante evolución, avances tecnológicos y prácticas empresariales fluctuantes, las empresas se enfrentan a importantes retos en materia de riesgos y cumplimiento normativo. IBM® Promontory entiende estas contracorrientes y trabaja con los clientes para pensar de forma más inteligente y dar forma a sus negocios para el futuro. Combinamos recursos de categoría mundial con competencias cuidadosamente ensambladas que aportan un valor singular a nuestros clientes. Con el acceso a las plataformas y la experiencia de IBM, podemos ofrecer este valor a escala y potenciado por la tecnología y la innovación líderes. Como socio de confianza tanto de las instituciones financieras como de los órganos de gobierno, IBM Promontory trabaja con consejos de administración, altos directivos, líderes de líneas de negocio y profesionales del cumplimiento para ayudar a mejorar las funciones y los resultados empresariales.
IBM® Promontory ayuda a las empresas a adaptar la gobernanza de la IA y la gestión de riesgos a escala.
IBM® Promontory es su socio único para conectar los requisitos normativos, las tecnologías de nueva generación y una integración perfecta en la lucha contra los delitos financieros.
IBM® Promontory proporciona una gestión de riesgos para servicios financieros que puede hacer frente al mayor escrutinio normativo, a la vez que maximiza la eficiencia y minimiza las repercusiones financieras.
IBM® Promontory asesora a consejos de administración y altos directivos en materia de gobierno, régimen de certificación de altos directivos (SMCR) y gestión de riesgos, con el fin de reforzar la resiliencia operativa en un entorno cada vez más complejo.
Desbloquee el rendimiento financiero y el valor empresarial con servicios integrales que infunden datos, IA y automatización en los procesos principales
Una plataforma de servicios de IA que mejora las capacidades de los consultores de IBM, permitiéndoles ofrecer resultados más rápidos, coherentes y específicos basados en su negocio.
