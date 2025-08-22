IBM Promontory

Operar en la intersección de la estrategia, la gestión de riesgos, la tecnología y la regulación.
Póngase en contacto con un experto en IBM Promontory Blog sobre banca y mercados financieros
Empresario retira dinero de un cajero automático en la ciudad

IBM® Promontory ayuda a los clientes a alcanzar sus objetivos mediante el diseño y la implementación de iniciativas estratégicas, la gestión de riesgos normativos, operativos y financieros, y la realización de funciones clave.

En un panorama de normativas en constante evolución, avances tecnológicos y prácticas empresariales fluctuantes, las empresas se enfrentan a importantes retos en materia de riesgos y cumplimiento normativo. IBM® Promontory entiende estas contracorrientes y trabaja con los clientes para pensar de forma más inteligente y dar forma a sus negocios para el futuro. Combinamos recursos de categoría mundial con competencias cuidadosamente ensambladas que aportan un valor singular a nuestros clientes. Con el acceso a las plataformas y la experiencia de IBM, podemos ofrecer este valor a escala y potenciado por la tecnología y la innovación líderes. Como socio de confianza tanto de las instituciones financieras como de los órganos de gobierno, IBM Promontory trabaja con consejos de administración, altos directivos, líderes de líneas de negocio y profesionales del cumplimiento para ayudar a mejorar las funciones y los resultados empresariales.
Capacidades
Ponga en práctica la IA con confianza

IBM® Promontory ayuda a las empresas a adaptar la gobernanza de la IA y la gestión de riesgos a escala.
Combata los delitos financieros

IBM® Promontory es su socio único para conectar los requisitos normativos, las tecnologías de nueva generación y una integración perfecta en la lucha contra los delitos financieros.
Gestión de riesgos para servicios financieros

IBM® Promontory proporciona una gestión de riesgos para servicios financieros que puede hacer frente al mayor escrutinio normativo, a la vez que maximiza la eficiencia y minimiza las repercusiones financieras.
Mejore la gobernanza y la resiliencia

IBM® Promontory asesora a consejos de administración y altos directivos en materia de gobierno, régimen de certificación de altos directivos (SMCR) y gestión de riesgos, con el fin de reforzar la resiliencia operativa en un entorno cada vez más complejo.
Conozca a nuestros expertos. James Larkins
James Larkins asesora a clientes en materia de normativa comercial, gestión del cumplimiento, gobernanza de datos, seguridad de la información, políticas y procedimientos corporativos.
Madeline Dermatossian
Madeline Dermatossian ha desempeñado un papel decisivo a la hora de ayudar a consejos de administración y ejecutivos de bancos, fondos de pensiones y entidades gubernamentales a mejorar su cultura de riesgo, cumplimiento y conducta. Anteriormente, dirigió varias grandes empresas desde los altos ejecutivos y es miembro del Consejo Asesor de Harvard Business Review.
Micah Breimhorst
Micah Breimhorst presta servicios a instituciones financieras estadounidenses y mundiales, principalmente a bancos, agentes de bolsa, empresas de servicios monetarios y empresas de juego. Cuenta con casi 25 años de experiencia en la industria de los servicios financieros y la consultoría, y ha ocupado diversos puestos de liderazgo en las tres líneas de defensa.
Chris Atkinson
Chris Atkinson es asesor sénior con más de veinte años de experiencia en regulación financiera, especializado en gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Asesora a empresas del FTSE100 y a organismos reguladores, lidera Skilled Person Reviews y es un formador reconocido a nivel ejecutivo en distintas disciplinas de riesgo.
Una mujer celebrando una reunión de negocios en línea en una oficina
SOFR Academy emplea IBM Promontory para lograr el cumplimiento financiero y la confiabilidad basada en el diseño Lea el caso de estudio
Portada y contenido del informe Global Outlook for Banking and Financial Markets de 2025
Perspectiva global para la banca y los mercados financieros 2025
Vista aérea de un agente inmobiliario muestra una casa nueva a una joven pareja y habla sobre el contrato de compraventa y la decoración de la casa con una tableta digital
Cómo abordar las crecientes preocupaciones normativas para la gestión del riesgo de terceros
Dos empresarios discuten los detalles del proyecto y se ven implicados
Soluciones de gobernanza, riesgo y cumplimiento para la gestión de riesgos
Servicios relacionados Servicios de consultoría financiera

Desbloquee el rendimiento financiero y el valor empresarial con servicios integrales que infunden datos, IA y automatización en los procesos principales

 Explore IBM Consulting Advantage

Una plataforma de servicios de IA que mejora las capacidades de los consultores de IBM, permitiéndoles ofrecer resultados más rápidos, coherentes y específicos basados en su negocio.

 Explore
Dé el siguiente paso

Solicite una reunión con un experto de IBM® Promontory.

 Solicite una cita con un experto