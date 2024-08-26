Cómo abordar las crecientes preocupaciones normativas para la gestión del riesgo de terceros

A lo largo de los últimos 18 meses, los reguladores han intensificado su enfoque, emitiendo orientación detallada y varias órdenes de consentimiento y sobre la gestión de riesgos de terceros.

En junio de 2023, La Contraloría de la Moneda (OCC), la Junta de la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) dieron a conocer la guía interinstitucional sobre la gestión de riesgos de terceros para las instituciones financieras. Esta guía debe utilizarse como una hoja de ruta que sienta las bases de las expectativas normativas. Su objetivo es gestionar eficazmente los riesgos asociados con sus relaciones con terceros y las mejores prácticas.

Menos de un año después, la OCC emitió una orden de consentimiento contra un banco regional del Atlántico Sur tras identificar deficiencias en su programa de gestión de riesgos de terceros.

La FDIC determinó que una fintech del noreste participaba en prácticas bancarias inseguras y poco sólidas. Emitieron una orden de consentimiento relacionada, entre otras cosas, con la falta de controles internos y sistemas de información adecuados al tamaño del banco. La orden también abordaba la naturaleza, el alcance, la complejidad y el riesgo de sus relaciones con terceros.

La FDIC también emitió una orden de consentimiento en la que instruía a un banco regional del Medio Oeste a desarrollar políticas y procedimientos adecuados para la gestión de riesgos de terceros. También pidió la mejora de la debida diligencia y el monitoreo de terceros que completan las responsabilidades contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT).