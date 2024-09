Cuando el U.S. Department of Veterans Affairs (VA) necesitó modernizar rápidamente sus sistemas y herramientas de TI, creó el Digital Transformation Center (DTC), el cual acelera la modernización mediante tecnologías emergentes para dar un mejor servicio a los veteranos y sus familias.

El data broker es un componente fundamental de la implementación de Defense Intelligence Digital Transformation, que ayuda al Departamento de Defensa a eliminar los silos de datos a los que no se puede acceder fácilmente desde fuera de los límites de la misión y las autoridades gobernantes.

Iniciar la estrategia cloud first

Mejorar la TI en el National Cancer Institute

A medida que el equipo del Center for Biomedical Informatics and Information Technology (CBIIT) del NCI impulsa la estrategia cloud first para la agencia, el equipo de Octo respalda toda la funcionalidad de las aplicaciones mientras se involucra en una reorientación detallista y deliberada hacia el entorno de la nube.