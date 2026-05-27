Verizon revoluciona las inspecciones de propiedades con insights impulsados por IA

Verizon aprovecha IBM Maximo Visual Inspection para mejorar el mantenimiento de edificios y los entornos de tiendas de venta minorista
Ya sea que el logotipo de Verizon adorne el Chevrolet número 12 del equipo Penske o brille al margen de los principales eventos deportivos profesionales en todo el país, Verizon representa una excelencia constante. Este compromiso con la calidad se extiende al sector inmobiliario de la empresa, donde mantener la integridad y confiabilidad de la infraestructura es fundamental.
Los edificios de ladrillo, a menudo discretos, que albergan los dispositivos y hardware de red empresarial críticos de la empresa requieren inspecciones meticulosas y regulares, cruciales para garantizar la eficiencia operativa y una excelente experiencia para los empleados, clientes e invitados. Sin embargo, el reto de gestionar e inspeccionar esta extensa, diversa y extensa red de centrales, así como de tiendas minoristas y estructuras operativas, supuso un desafío significativo.
Las inspecciones proactivas y reactivas de edificios, tradicionalmente realizadas manualmente, requerían mucho tiempo y recursos. El proceso de identificación y registro de anomalías o defectos en las fachadas de los edificios fue complicado y poco congruente. Este proceso ineficiente demostró ser costoso y problemático para quienes lideran el mantenimiento de infraestructura crítica. Al reconocer la necesidad de un sistema más preciso y optimizado, Verizon buscó soluciones de automatización para gestionar, inspeccionar y mantener mejor su amplia red de ubicaciones físicas. Recurrieron a IBM en busca de ayuda.
procesos de inspección de edificios
mejoras impulsadas por la tecnología
la presión sobre los recursos
Los miembros del equipo inmobiliario global (GRE) de Verizon se asociaron con IBM® Client Engineering e IBM Technology Expert Labs en un proyecto piloto de dos partes para desarrollar una solución impulsada por IA que utiliza IBM Maximo Visual Inspection (MVI). La primera parte tenía como objetivo automatizar el proceso de inspección de los exteriores de los edificios, utilizando tecnología avanzada de visión artificial para identificar y registrar con precisión las anomalías en las fachadas. Con la aplicación móvil MVI, los inspectores pudieron entrenar el modelo de inteligencia artificial (IA) de la solución para detectar posibles deficiencias exteriores del edificio. Este proceso automatizado permitió alcanzar un mayor nivel de uniformidad y precisión en las inspecciones, además de reducir considerablemente el tiempo y el esfuerzo necesarios en comparación con los controles manuales.
La segunda parte se centró en el entorno de la tienda minorista. La organización GRE de Verizon utilizó MVI para automatizar el inventario y la gestión de la instalación de los accesorios en la tienda. Verizon GRE utilizó MVI y su aplicación móvil para identificar y catalogar imágenes de accesorios y características de tiendas físicas, como configuraciones de iPad orientadas al cliente, para garantizar que se instalaran de acuerdo con las especificaciones de diseño. El proceso permitió una garantía de calidad optimizada y una experiencia del cliente congruente en el entorno de venta minorista de Verizon. A continuación, los datos de ese proceso se integraron con IBM® TRIRIGA Application Suite* de Verizon, un software de gestión inmobiliaria, para agilizar el registro y la planificación de acciones. Los datos recopilados se transmiten a un servidor basado en la nube desde el que se pueden integrar con otros sistemas de datos.
En cada caso, IBM TRIRIGA, un sistema integrado de gestión del lugar de trabajo (IWMS) para la gestión inmobiliaria y de las instalaciones, generó un rendimiento optimizado de la cartera y un ciclo de vida del activo. Su arquitectura modular y escalable permitió a la organización reducir costos y mejorar la eficiencia operativa a través de decisiones basadas en datos, al tiempo que establecía una base sólida para la modernización futura.
La integración de IBM MVI en las operaciones de Verizon sustituyó los flujos de trabajo manuales fragmentados por un sistema ágil e inteligente. Las capacidades de despliegue de la solución y su integración con el ecosistema de Maximo permitieron obtener insights en tiempo real y una toma de decisiones más rápida. Al automatizar las inspecciones, Verizon no solo mejoró la precisión y la eficiencia, sino que también sentó las bases para una gestión de las instalaciones escalable y basada en datos.
*Nota: IBM TRIRIGA ha evolucionado desde entonces hasta convertirse en IBM Maximo Real Estate and Facilities; sus capacidades principales de IWMS forman parte de la Maximo Application Suite más amplia. Esta historia refleja el uso de IBM TRIRIGA por parte del cliente.
El programa piloto de MVI demostró soluciones sólidas y escalables que mejoraron la eficiencia de los procesos de inspección de Verizon y agilizaron el mantenimiento y la mejora de la cartera inmobiliaria.
“Nuestra colaboración con IBM nos ha ayudado a transformar nuestros procesos de inspección de edificios con mejoras impulsadas por la tecnología en cuanto a precisión y eficiencia. “La solución MVI impulsada por IA no solo aligeró la presión sobre los recursos, sino que también ayudó a optimizar el estado de nuestras tiendas de venta minorista y oficinas”, dijo David Riccitelli, director sénior de operaciones inmobiliarias globales de Verizon.
El proceso de inspección automatizado redujo considerablemente las entradas de tiempo y recursos para el mantenimiento del edificio, lo que permitió al equipo de GRE centrarse en tareas más estratégicas. La integración con IBM TRIRIGA proporciona una gestión de datos fluida y un proceso de informes más completo, lo que mejora aún más la eficiencia operativa. En general, la solución impulsada por IA no solo mejoró las operaciones de GRE para Verizon, sino que también demostró el potencial transformador de la IA para abordar desafíos comerciales complejos.
Verizon impulsa y potencia la forma en que sus millones de clientes viven, trabajan y juegan, satisfaciendo su demanda de movilidad, conectividad de red confiable y seguridad. Con sede en la ciudad de Nueva York, Verizon presta servicios a países de todo el mundo y a casi todas las empresas de Fortune 500. El equipo de clase mundial de Verizon nunca deja de innovar para satisfacer a los clientes donde están hoy y equiparlos para las necesidades del mañana.
El departamento inmobiliario global de Verizon es responsable de gestionar la cartera de la empresa, incluidos los sitios administrativos y técnicos, las tiendas de venta minorista y los centros de datos.
© Copyright IBM Corporation. Mayo de 2026.
IBM, el logotipo de IBM, Maximo y TRIRIGA son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.