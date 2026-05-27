Verizon revoluciona las inspecciones de propiedades con insights impulsados por IA

Los miembros del equipo inmobiliario global (GRE) de Verizon se asociaron con IBM® Client Engineering e IBM Technology Expert Labs en un proyecto piloto de dos partes para desarrollar una solución impulsada por IA que utiliza IBM Maximo Visual Inspection (MVI). La primera parte tenía como objetivo automatizar el proceso de inspección de los exteriores de los edificios, utilizando tecnología avanzada de visión artificial para identificar y registrar con precisión las anomalías en las fachadas. Con la aplicación móvil MVI, los inspectores pudieron entrenar el modelo de inteligencia artificial (IA) de la solución para detectar posibles deficiencias exteriores del edificio. Este proceso automatizado permitió alcanzar un mayor nivel de uniformidad y precisión en las inspecciones, además de reducir considerablemente el tiempo y el esfuerzo necesarios en comparación con los controles manuales.

La segunda parte se centró en el entorno de la tienda minorista. La organización GRE de Verizon utilizó MVI para automatizar el inventario y la gestión de la instalación de los accesorios en la tienda. Verizon GRE utilizó MVI y su aplicación móvil para identificar y catalogar imágenes de accesorios y características de tiendas físicas, como configuraciones de iPad orientadas al cliente, para garantizar que se instalaran de acuerdo con las especificaciones de diseño. El proceso permitió una garantía de calidad optimizada y una experiencia del cliente congruente en el entorno de venta minorista de Verizon. A continuación, los datos de ese proceso se integraron con IBM® TRIRIGA Application Suite* de Verizon, un software de gestión inmobiliaria, para agilizar el registro y la planificación de acciones. Los datos recopilados se transmiten a un servidor basado en la nube desde el que se pueden integrar con otros sistemas de datos.

En cada caso, IBM TRIRIGA, un sistema integrado de gestión del lugar de trabajo (IWMS) para la gestión inmobiliaria y de las instalaciones, generó un rendimiento optimizado de la cartera y un ciclo de vida del activo. Su arquitectura modular y escalable permitió a la organización reducir costos y mejorar la eficiencia operativa a través de decisiones basadas en datos, al tiempo que establecía una base sólida para la modernización futura.

La integración de IBM MVI en las operaciones de Verizon sustituyó los flujos de trabajo manuales fragmentados por un sistema ágil e inteligente. Las capacidades de despliegue de la solución y su integración con el ecosistema de Maximo permitieron obtener insights en tiempo real y una toma de decisiones más rápida. Al automatizar las inspecciones, Verizon no solo mejoró la precisión y la eficiencia, sino que también sentó las bases para una gestión de las instalaciones escalable y basada en datos.

*Nota: IBM TRIRIGA ha evolucionado desde entonces hasta convertirse en IBM Maximo Real Estate and Facilities; sus capacidades principales de IWMS forman parte de la Maximo Application Suite más amplia. Esta historia refleja el uso de IBM TRIRIGA por parte del cliente.