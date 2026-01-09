La Universidad de Tasmania colabora con IBM para agilizar los flujos de trabajo académicos y mejorar la experiencia del estudiante
La Universidad de Tasmania (UTAS) es reconocida por su excelencia en la enseñanza, la investigación y la innovación. Con campus en varias ciudades, UTAS fomenta una comunidad colaborativa de estudiantes, investigadores y socios de la industria. Pero sus complejos procesos académicos ralentizaron el apoyo personalizado y la innovación. Navegar por los materiales del curso, recopilar documentación de investigación, obtener aprobaciones de ética y manejar presentaciones administrativas requería mucho tiempo y era ineficiente tanto para los estudiantes como para los investigadores, lo que generaba retrasos y obstaculizaba la innovación.
Para afrontar estos desafíos, UTAS necesitaba una solución escalable e inteligente que pudiera simplificar el flujo de trabajo, acelerar la toma de decisiones y liberar tiempo para la creatividad, el descubrimiento y la colaboración, manteniendo al mismo tiempo estándares éticos y cerciorando un desarrollo seguro de tecnologías de IA.
UTAS se asoció con IBM para reinventar cómo la IA podría apoyar el aprendizaje y las operaciones. El recorrido comenzó con el proyecto AI CourseMate en la Escuela de ICT, donde estudiantes e investigadores desarrollaron conjuntamente un asistente de IA utilizando el IBM watsonx.ai AI Studio. Específicamente, la solución IBM watsonx Orchestrate actuó como la plataforma central para todos los agentes, lo que permitió a los estudiantes e investigadores utilizar herramientas de código bajo/sin código para simplificar el acceso a los materiales del curso. Utilizaron el kit de herramientas IBM watsonx.governance para monitorear, rastrear y gestionar todos los modelos de IA.
Alojada en la plataforma en la nube IBM Cloud, la iniciativa ayudó a introducir la IA agéntica en los sistemas universitarios, permitiendo a UTAS pasar de procesos manuales a soluciones inteligentes y escalables. Esta implementación no solo mostró la aplicabilidad de la IA más allá del aula, sino que también resaltó la importancia del desarrollo y despliegue de IA responsable.
La colaboración entre UTAS e IBM arrojó resultados significativos tanto en aprendizaje como en operaciones. El prototipo de IA CourseMate permitió a los estudiantes crear conjuntamente agentes inteligentes que simplificaron el acceso a los recursos académicos y redujeron las tareas manuales. La solución ayudó a lograr una precisión de respuesta del 90.9% y una tasa de éxito de la aplicación del 88% a través del procesamiento automatizado por agentes.
Alojado en IBM Cloud, el producto mínimo viable (MVP) validó el potencial de las soluciones de IA agéntica para optimizar los flujos de trabajo administrativos y brindar soporte inteligente tanto a los estudiantes como al personal. Esta iniciativa mejoró la eficiencia operativa, fomentado la colaboración entre profesores y proporcionado a los estudiantes experiencia real en IA, demostrando cómo el diseño conjunto entre academia e industria puede crear soluciones de IA escalables y éticas.
