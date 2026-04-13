Acelerar el acceso universal a la energía sostenible con analytics de desarrollo impulsados por IA

El PNUD e IBM aprovechan la IA y la inteligencia geoespacial para apoyar transiciones energéticas equitativas e inclusivas
El acceso a energía asequible, confiable y sostenible sigue siendo uno de los desafíos de desarrollo más persistentes de nuestra época. Hoy en día, más de mil millones de personas siguen viviendo en la pobreza energética, sin acceso a servicios energéticos confiables, asequibles o adecuados, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad de Michigan. La falta de acceso a servicios energéticos modernos limita casi todas las dimensiones del desarrollo, incluida la prestación de atención médica, los resultados educativos, la conectividad digital, la productividad industrial y la resiliencia climática. Para los gobiernos y socios de desarrollo, el reto no es solo la magnitud de la brecha de acceso, sino la complejidad de decidir dónde y cómo invertir capital público y privado limitado para lograr el máximo impacto en el desarrollo.
Las estadísticas tradicionales sobre acceso a la electricidad suelen estar muy agregadas a nivel nacional y no están suficientemente vinculadas a consideraciones más amplias de desarrollo, equidad y clima. A medida que los países aceleran las transiciones de energía limpia, los encargados de formular políticas necesitan herramientas que integren el riesgo climático y socioeconómico e informen decisiones de inversión más equitativas y alineadas con el desarrollo. También existe una creciente necesidad de modelos que puedan informar la toma de decisiones mediante la proyección de resultados de desarrollo a partir de posibles políticas energéticas sostenibles y escenarios de inversión.
Para ayudar a abordar este desafío, el PNUD buscó fortalecer sus capacidades analíticas y de apoyo a la toma de decisiones combinando datos geoespaciales, IA y experiencia en desarrollo, y colaboró con IBM para desarrollar conjuntamente modelos analíticos que apoyen la planeación energética basada en la evidencia a escala.
representadas en el Clean Energy Equity Index
cubiertos por el modelo Electricity Access Forecasting
El PNUD se asoció con IBM para desarrollar herramientas analíticas avanzadas que ayuden a los países a acelerar el progreso hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS 7) (garantizar energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos), uno de los 17 objetivos globales de la ONU.
La asociación reunió la experiencia del PNUD en desarrollo a nivel nacional y el liderazgo en políticas con las capacidades de IBM en IA, computación en la nube y analytics geoespacial. Estos modelos se desarrollaron a través del programa IBM® Impact Accelerator para fortalecer la disponibilidad y usabilidad de los datos de alta resolución para la formulación de políticas basadas en evidencia y la planificación de inversiones.
El Clean Energy Equity Index (CEEI), desarrollado conjuntamente con Stony Brook University, es un modelo analítico geoespacial diseñado para ayudar a los gobiernos y socios de desarrollo a identificar dónde las inversiones en energía limpia pueden ofrecer el mayor impacto en la equidad y el desarrollo. El modelo integra múltiples dimensiones, incluido el potencial de energía limpia, la necesidad socioeconómica, la preparación de la infraestructura y los riesgos relacionados con el clima, en un índice espacialmente explícito. Los indicadores integrados de riesgo climático y los datos ambientales mejoran la capacidad del modelo para reflejar vulnerabilidades futuras. Un panel integrado permite a los usuarios personalizar cada factor y evaluar su impacto, para una toma de decisiones informada en todo el continente africano.
El modelo Electricity Access Forecasting se creó con IBM watsonx.ai, un estudio de desarrollo de IA de nivel empresarial, IBM Cloud y modelos de machine learning de código abierto. Produce proyecciones para el acceso a la electricidad hasta 2030 con una resolución de 1 km utilizando datos geoespaciales, demográficos, de infraestructura y de uso de la tierra proporcionados por IBM Environmental Intelligence para ayudar a identificar poblaciones en riesgo de quedarse rezagadas en las trayectorias de desarrollo actuales. A diferencia de los mapas de acceso históricos, el modelo de pronóstico permite a los responsables políticos anticipar futuras brechas de acceso y explorar escenarios alternativos. Contiene datos de todo el Sur Global, incluso en África, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio.
En conjunto, estas herramientas públicas están diseñadas para ir más allá de las estadísticas descriptivas y ofrecer un apoyo a la toma de decisiones con visión de futuro y granularidad espacial, lo que permite a los gobiernos y a los socios de desarrollo alinear las inversiones en energía con la equidad, la resiliencia climática y las prioridades nacionales de desarrollo.
Gracias a la colaboración entre el PNUD e IBM, el PNUD ha reforzado su capacidad para ayudar a los gobiernos a ampliar el acceso a la electricidad y promover la equidad en materia de energía limpia. El Clean Energy Equity Index proporciona insights localizados en 53 países de África, lo que ayuda a identificar áreas prioritarias donde el despliegue de energía limpia puede respaldar resultados de desarrollo inclusivos. El modelo Electricity Access Forecasting tiene un alcance mundial y abarca 102 países de África, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio.
Los equipos del PNUD y los usuarios externos pueden interactuar con los modelos a través de paneles intuitivos que permiten filtrar, comparar y explorar diferentes escenarios. Estas herramientas ayudan a los responsables políticos a identificar poblaciones desatendidas, comprender los compromisos y diseñar estrategias de política e inversión más equitativas. El desarrollo de capacidades ha sido un componente fundamental de la iniciativa. A través de la capacitación y el uso aplicado de las herramientas, los equipos y asociados del PNUD han fortalecido su capacidad para integrar la equidad, el riesgo climático y las consideraciones de acceso futuro en la planificación energética y el diseño de proyectos. Esta capacidad mejorada respalda un diálogo político más informado y permite al PNUD apoyar de manera más efectiva a los gobiernos y socios financieros en la identificación y priorización de inversiones energéticas que maximicen el impacto del desarrollo a largo plazo y promuevan una transición energética justa e inclusiva.
A medida que el PNUD continúa apoyando a los países para acelerar las transiciones a energías limpias e inclusivas, las herramientas analíticas y geoespaciales habilitadas por IA se están volviendo esenciales para medir el progreso, anticipar riesgos y ayudar a los países a avanzar en transiciones energéticas equitativas y sostenibles.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) trabaja en aproximadamente 170 países y territorios para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y fortalecer la resiliencia ante las crisis y el cambio climático. Como agencia de desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD apoya a los países en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fortaleciendo las instituciones, apoyando un acceso ampliado a la energía y las finanzas sostenibles y promoviendo un desarrollo inclusivo, resiliente y sostenible.
© Copyright IBM Corporation Abril de 2026
IBM, el logotipo de IBM e IBM Cloud, IBM Consulting, IBM Environmental Intelligence, IBM watsonx y watsonx.ai son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.