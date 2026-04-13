Acelerar el acceso universal a la energía sostenible con analytics de desarrollo impulsados por IA

El PNUD se asoció con IBM para desarrollar herramientas analíticas avanzadas que ayuden a los países a acelerar el progreso hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS 7) (garantizar energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos), uno de los 17 objetivos globales de la ONU.

La asociación reunió la experiencia del PNUD en desarrollo a nivel nacional y el liderazgo en políticas con las capacidades de IBM en IA, computación en la nube y analytics geoespacial. Estos modelos se desarrollaron a través del programa IBM® Impact Accelerator para fortalecer la disponibilidad y usabilidad de los datos de alta resolución para la formulación de políticas basadas en evidencia y la planificación de inversiones.

El Clean Energy Equity Index (CEEI), desarrollado conjuntamente con Stony Brook University, es un modelo analítico geoespacial diseñado para ayudar a los gobiernos y socios de desarrollo a identificar dónde las inversiones en energía limpia pueden ofrecer el mayor impacto en la equidad y el desarrollo. El modelo integra múltiples dimensiones, incluido el potencial de energía limpia, la necesidad socioeconómica, la preparación de la infraestructura y los riesgos relacionados con el clima, en un índice espacialmente explícito. Los indicadores integrados de riesgo climático y los datos ambientales mejoran la capacidad del modelo para reflejar vulnerabilidades futuras. Un panel integrado permite a los usuarios personalizar cada factor y evaluar su impacto, para una toma de decisiones informada en todo el continente africano.

El modelo Electricity Access Forecasting se creó con IBM watsonx.ai, un estudio de desarrollo de IA de nivel empresarial, IBM Cloud y modelos de machine learning de código abierto. Produce proyecciones para el acceso a la electricidad hasta 2030 con una resolución de 1 km utilizando datos geoespaciales, demográficos, de infraestructura y de uso de la tierra proporcionados por IBM Environmental Intelligence para ayudar a identificar poblaciones en riesgo de quedarse rezagadas en las trayectorias de desarrollo actuales. A diferencia de los mapas de acceso históricos, el modelo de pronóstico permite a los responsables políticos anticipar futuras brechas de acceso y explorar escenarios alternativos. Contiene datos de todo el Sur Global, incluso en África, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio.

En conjunto, estas herramientas públicas están diseñadas para ir más allá de las estadísticas descriptivas y ofrecer un apoyo a la toma de decisiones con visión de futuro y granularidad espacial, lo que permite a los gobiernos y a los socios de desarrollo alinear las inversiones en energía con la equidad, la resiliencia climática y las prioridades nacionales de desarrollo.