Al hablar de su interés en la tecnología PaaS con un equipo de IBM Watson and liderazgo de adopción en la nube, UBank se convenció de que una solución de desarrollo de IBM Cloud era la que mejor se adaptaba a sus necesidades. “El liderazgo de adopción en la nube es verdaderamente un diferenciador para IBM”, dice Hubbard. “El equipo cuenta con ingenieros experimentados que están enfocados en un resultado comercial y están felices de trabajar de una manera no tradicional que no está impulsada por las ventas”.

Para ver los beneficios de la tecnología IBM Cloud en funcionamiento, UBank y un equipo de IBM Garage seleccionaron un caso de uso inicial, centrándose en los esfuerzos del banco para atraer el interés en sus ofertas de préstamos hipotecarios. “En lugar de mirar únicamente una campaña de correo electrónico, creamos una aplicación que se conecta a Facebook y permite a nuestros clientes recomendar amigos de Facebook a nuestro programa de préstamos hipotecarios”, dice Hubbard. “Creamos una aplicación Ruby on Rails que alojamos en IBM Cloud Platform, construimos un pipeline completo de DevOps en torno a eso, incluidas las pruebas automatizadas, y rápidamente se puso en marcha”.



Impresionados por la velocidad de desarrollo y el mínimo gasto general requerido para ejecutar la plataforma, UBank procedió con una segunda iniciativa en un entorno de IBM Cloud. Al realizar un hackatón con un equipo de IBM Watson, el banco evaluó una amplia gama de posibles casos de uso relacionados con tecnología cognitiva, optando por RoboChat, un agente virtual para su formulario de solicitud de préstamo hipotecario en línea. “Una capa de orquestación integrada de IBM Cloud conecta el servicio IBM® watsonx Assistant a cualquier número de frontends donde queremos que aparezca nuestro agente virtual”, dice Hubbard. “Esencialmente, RoboChat está configurado como un miembro adicional del personal que proporciona un conjunto específico de habilidades dentro de nuestra capacidad actual de chat en vivo”.