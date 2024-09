Travelping GmbH

No es necesario ser Súper Sónico o su esposa, Ultra Sónico, para disfrutar de las características espaciales en el vehículo. Los coches conectados usan la tecnología IoT para permitirles a los conductores determinar la duración de un viaje y los problemas que deben evitar por el camino, al tiempo que transmiten una película para los niños en el asiento trasero. La capacidad de conectar dispositivos dentro de un vehículo con otros dispositivos y redes produce información como el estado, la posición y la velocidad del automóvil. Esa información pueden mejorar la seguridad de los pasajeros y el mantenimiento del vehículo, entre otros beneficios.

Pero en la UE, hay un obstáculo: el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Promulgado en mayo de 2018, el RGPD está diseñado para proteger los datos y la privacidad de los ciudadanos de la UE y del Espacio Económico Europeo (EEE). En parte, el RGPD no permite que los datos personales se exporten fuera de la UE y el EEE. Cuando tiene un automóvil conectado, pero sus datos no pueden salir de la región, la capacidad de obtener información sobre el vehículo se estanca. Las soluciones de red tradicionales no son ideales, porque ahí es donde entra la latencia.

Supongamos que el fabricante de automóviles ABC Autos recurre al proveedor de telecomunicaciones XYZ Mobile para proporcionar conectividad a su nueva línea de automóviles habilitados para IoT. En una implementación clásica, los datos se adjuntan a una red alojada en un centro de datos local. El auto va a un país fuera de la UE, pero los datos no pueden. Y cuando el auto está en la UE, los datos se agrupan por todo el lugar, desde la red doméstica hasta donde está el vehículo.

Para evitar colisiones, los autos conectados deben comunicarse entre sí en tiempo real. Travelping necesitaba desarrollar una plataforma de infraestructura informática que pudiera superar los retos de la gestión transfronteriza de datos. Además, los datos debían permanecer en un entorno protegido.