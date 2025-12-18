Trade Works ha creado una innovadora plataforma de negociación financiera que reduce los costos y el tiempo al compartir sistemas FX/CFD.
Trade Works se dedica a la planificación y al desarrollo de sistemas de transacciones en línea para instituciones financieras y la construcción de plataformas de comercio electrónico, junto con otros sistemas. Con el desarrollo interno de paquetes, los servicios en la nube y los servicios de infraestructura de autenticación multifactor como sus pilares, la empresa ha respaldado durante mucho tiempo sistemas estables y transacciones financieras fluidas a través de servicios integrados, desde la planificación hasta el mantenimiento y las operaciones.
En el campo de los sistemas de transacciones financieras, que es el pilar del negocio de Trade Works, ha habido una serie de problemas que enfrentan las instituciones financieras durante muchos años. Los sistemas convencionales de FX/CFD fueron desarrollados e implementados individualmente por cada institución, lo que inevitablemente condujo a períodos de desarrollo más largos y mayores costos. Además, el costo de la renovación debido a las necesidades de los inversionistas y el cumplimiento de las leyes y regulaciones se superponen, lo que aumenta la carga general de costos en toda la arquitectura del sistema. Estos retos no solo redujeron la ventaja competitiva de las instituciones financieras y dificultaron la captación de nuevos inversionistas, sino que también complicaron la entrada de nuevos participantes en el mercado de FX/CFD.
Existía una necesidad urgente de que las instituciones financieras mejoraran la experiencia de los inversionistas y ampliaran sus servicios, proporcionando servicios integrales para resolver estos problemas y promover un mayor uso.
Para resolver estos problemas, Trade Works se centró en el servicio de tipo proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) del sistema FX/CFD. Trade Works utilizó IBM Power/IBM i, que tiene una excelente disponibilidad y rendimiento, para construir una base sólida.
Además, al aprovechar las fortalezas de su experiencia acumulada en alta tecnología y seguridad en plataformas en la nube, así como el diseño UI/UX que enfatiza la usabilidad, la empresa comenzó a desarrollar un nuevo servicio tipo ASP con miembros que cuentan con amplia experiencia en sistemas de transacciones financieras.
"Para construir un sistema financiero de misión crítica, necesitábamos estabilidad y confiabilidad, especialmente en el comercio de FX/CFD, donde era esencial un alto poder de procesamiento para procesar enormes cantidades de datos de transacciones en tiempo real". También, el fortalecimiento de las medidas de seguridad, que han cobrado cada vez más importancia en los últimos años, fue un tema importante. “Elegimos IBM Power/IBM i como la plataforma óptima para cumplir con estos requerimientos en todos los ámbitos”, dice Kazuyuki Nakahara, ejecutivo de la división de soluciones de la empresa.
Esta iniciativa dio como resultado el innovador servicio ASP compartido TradePower FX/CFD para instituciones financieras. Además de la reducción de costos gracias a la escalabilidad del servicio compartido, la empresa logró reducir drásticamente las barreras de costos para la entrada.
Trade Works proporcionó TradePower FX/CFD al servicio de negociación de margen cambiario de GMO Aozora Net Bank, GMO Aozora FX. El banco comenzó las operaciones de producción el 10 de agosto de 2025 y continúa acelerando la evolución de los servicios FX/CFD en el futuro.
Comenzando con la introducción en GMO Aozora Net Bank, Trade Works planea expandir aún más su negocio en el mercado FX/CFD e introducir el sistema a más instituciones financieras.
Para mejorar la satisfacción del cliente y contribuir al desarrollo de las instituciones financieras a través de mejoras funcionales continuas, la empresa continuará desarrollando funciones de gestión de riesgos basadas en IA y operaciones automatizadas, así como apoyará la digitalización de las instituciones financieras con miras a expandirse a mercados extranjeros.
Trade Works Co., Ltd.(Tokio) bolsa de valores STD 3997, Minato-ku, Tokio, presidente: Masakatsu Saito) es una empresa de tecnología financiera que planifica y desarrolla sistemas de transacciones por Internet para instituciones financieras. Logra una alta confiabilidad y seguridad en una plataforma en la nube, con una fortaleza central en el diseño de UI/UX y énfasis en la usabilidad. Muchos miembros de la empresa tienen una amplia experiencia en la industria de TI, y está atrayendo la atención por su potencial para apoyar los servicios financieros del futuro. Junto con la infraestructura del sistema de bolsa de valores de próxima generación de Trade Works, también tiene como objetivo expandirse en el extranjero mediante la utilización de servicios de paquetes de misiones, IA generativa y más.
