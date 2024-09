El departamento de TI de Tomago desempeña un papel fundamental para mantener las líneas de botes en producción. “Por ejemplo, tenemos un gran almacén de repuestos para la infraestructura crítica de la planta, y dependemos de nuestra plataforma SAP ERP para localizar esas piezas rápidamente si algo se avería”, dice Dennis Moncrieff, superintendente de TI en Tomago. “Necesitamos volver a poner la producción en línea lo antes posible”.

Hace varios años, el equipo de TI fue abordado por un proveedor externo, que ofreció a Tomago la oportunidad de actualizar su software de SAP® esencial para el negocio a la plataforma SAP HANA® si Tomago también migrara a un proveedor de nube pública.

No obstante, poco después de que Tomago completara su migración, comenzaron a surgir problemas. “La nube era una verdadera caja negra. No teníamos ningún insight de ello en absoluto”, dice Moncrieff. “Era difícil tomar decisiones porque no podíamos ver cuánta capacidad utilizaba el entorno. Todo lo que teníamos era monitoreo ascendente o descendente”.

“Tomago no sabía mucho, solo que el servicio estaba funcionando”, dice Talor Holloway, director técnico del asociado de negocios de IBM, Advent One. “¿Cómo podrían crear un sandbox o cómo sabrían que se estaban realizando copias de seguridad? ¿Dónde está la prueba?”

Trabajar con la nube pública también presentó obstáculos cuando se trató de iniciativas de desarrollo. “El proveedor quería confiabilidad y tiempo de actividad para la solución actual, y nos resultó difícil hacer algo innovador”, dice Moncrieff. “No podíamos realizar trabajos de desarrollo fuera del horario laboral, por lo que eso obstaculizaba el progreso”.

Cuando el contrato con el proveedor de nube pública estaba programado para vencer en octubre de 2020, Moncrieff vio surgir otra oportunidad. Antes de migrar a la nube pública, Tomago operaba una versión anterior de SAP ERP on premises, alojada en una infraestructura de IBM® Power Systems de la generación anterior. El hecho de que el hardware de Power Systems no estuviera certificado por SAP en ese momento influyó en la decisión de migrar a una solución de nube pública certificada por SAP.