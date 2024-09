Para mejorar sus capacidades de marketing digital, The Works seleccionó a IBM Watson Campaign Automation y puso las campañas de correo electrónico personalizadas y en múltiples olas al alcance de la mano de sus especialistas en marketing por primera vez.

"Un aspecto de la oferta de IBM que más nos impresionó fue el soporte", continúa Joseph. "Sabíamos por nuestra experiencia con IBM WebSphere Commerce que IBM tenía los recursos calificados que necesitábamos para sacar el máximo provecho de nuestra inversión".

Elizabeth McNab, directora de marketing por correo electrónico y redes sociales de The Works, añade: “Desde una perspectiva de la tecnología de marketing, IBM Watson Campaign Automation superó a las otras soluciones que consideramos. Vimos un gran valor en la capacidad de segmentar a nuestros clientes en función de los datos de comportamiento de navegación en nuestro sitio web y de optimizar nuestros mensajes para plataformas móviles. IBM Watson Campaign Automation también facilita la integración de datos de plataformas de terceros, lo que nos permite aprovechar los datos de nuestro sistema de lealtad del cliente".

En la actualidad, The Works utiliza IBM Watson Campaign Automation para segmentar a sus clientes en función de su comportamiento de navegación e historiales de compras, y para comunicarse con contenido, ofertas y promociones relevantes.

"Como negocio multicanal, necesitamos encontrar formas innovadoras de hablar con todos nuestros clientes, no solo con nuestros compradores en línea", dice Joseph. "Hoy, a cualquier cliente que se registre en una tarjeta de lealtad se le da la oportunidad de suscribirse a las comunicaciones de nuestra base de datos de IBM Watson Campaign Automation. Al adoptar un enfoque más proactivo en la recopilación de datos, estamos obteniendo información más profunda sobre los perfiles individuales de los clientes, lo que nos ayuda a elaborar mensajes más convincentes".

Ahora, The Works puede utilizar analíticas impulsadas por IA en IBM Watson Campaign Automation para visualizar cómo los clientes están reaccionando a sus correos electrónicos e identificar oportunidades para mejorar las campañas futuras.

"En el pasado, no teníamos una forma sencilla de determinar qué funcionaba bien en nuestras campañas y qué no, pero ahora todo eso ha cambiado", comenta McNab. Gracias a los mapas térmicos de clics de IBM Watson Campaign Automation, podemos ver claramente qué partes de nuestros mensajes de correo electrónico atraen más atención, y ya hemos empezado a hacer cambios en consecuencia". Por ejemplo, recientemente vimos que las promociones de juguetes con animaciones GIF tuvieron una interacción significativamente mayor que aquellas con imágenes estáticas. Después de proporcionar esta información a nuestros diseñadores, hemos observado un aumento significativo en las tasas de clics para estas campañas".

The Works también ha tenido éxito con la capacidad de Watson Marketing Assistant de IBM Watson Campaign Automation. Como uno de los primeros en adoptar la solución, The Works ha capacitado al asistente en su terminología interna y la utiliza semanalmente para preparar métricas de interacción del cliente para la junta directiva de la empresa.