The Ticket Fairy se creó para reducir el riesgo de los organizadores de eventos y optimizar su rentabilidad. También se dedica a simplificar el marketing de eventos, eliminar los escaladores, reducir las tarifas de tickets y mejorar la experiencia general de los asistentes al evento.

La plataforma Ticket Fairy permite a los organizadores monetizar y gestionar mejor los eventos dentro de un sistema de autoservicio altamente escalable, al tiempo que proporciona enormes beneficios a los consumidores que asisten a los eventos.

Ritesh Patel, cofundador de The Ticket Fairy, es una interesante mezcla de promotor de eventos y mago de la tecnología. Aparte de sus más de 15 años en gestión de eventos y marketing, también tiene experiencia como ingeniero de la nube.

“El propósito de iniciar The Ticket Fairy era reducir el riesgo de la persona que dirige el evento para que pueda ser rentable”, dice Jigar.

"Somos una solución de marketing y analytics para la industria de eventos y venta de boletos", continúa Ritesh. "Ayudamos a los organizadores a reservar más asistentes y asegurar los ingresos por boletos con antelación ofreciendo una recompensa por recomendación a los compradores de boletos. De esta manera, todos se convierten en promotores. Nuestro objetivo es asegurarnos de que todos los eventos de nuestros clientes se agoten".

The Ticket Fairy optimiza los niveles de asistencia a través del marketing boca a boca, con un sistema de recomendaciones que ofrece a los fans un descuento o una entrada totalmente gratuita si consiguen que suficientes amigos compren entradas. Una tabla de clasificación pública fomenta aún más las recomendaciones: los primeros puestos pueden ganar pases detrás del escenario, productos gratuitos y consumiciones para la barra. Solo los compradores, los socios y los promotores callejeros reciben el código para recomendación, por lo que los emisores de correo basura quedan afuera.

La solución The Ticket Fairy, que incorpora herramientas únicas de automatización y análisis del marketing, está diseñada para satisfacer las demandas de los productores de pequeños eventos, así como de festivales, conciertos, acontecimientos deportivos y convenciones a gran escala.

En esencia, The Ticket Fairy tiene dos clientes: el comprador de boletos y el promotor del evento. El servicio optimiza la experiencia para ambos. El comprador de boletos tiene más oportunidades de comprar boletos a un precio más económico que en otras compañías de venta y distribución de boletos, y puede recomendar a amigos y potencialmente obtener el boleto gratis. El promotor del evento también se beneficia porque la solución de The Ticket Fairy ayuda a reducir el riesgo de organización del evento para que pueda ser rentable y comercializar el evento de manera más eficaz utilizando analytics.

Además, The Ticket Fairy incluye tecnología que mitiga el fraude de la reventa y de los revendedores. Los boletos bloqueados por identidad deben presentarse con el ID del comprador en el evento, lo que significa que los clientes no pueden revenderlos. La compañía también ofrece una lista de espera para eventos con boletos agotados para que los compradores puedan vender sus boletos. A continuación, The Ticket Fairy los redistribuye por su valor nominal con un código de respuesta rápida (QR) a un amigo concreto o a las personas que encabezan la lista. Este sistema único de venta de boletos de circuito cerrado, primario y secundario a valor nominal, conecta automáticamente a los compradores y a los vendedores tardíos para evitar la transferencia directa de dinero entre desconocidos.

Para proporcionar aún más valor a su servicio e impulsar la venta de boletos, el sistema de preinscripción de The Ticket Fairy permite a los organizadores de eventos recopilar información de contacto y hacer un seguimiento de la demanda incluso antes de que comience la venta de boletos. Puede hacer un seguimiento de las ventas y de los datos demográficos en tiempo real y transmitir estadísticas instantáneas sobre el check-in en la puerta o el portón. La integración de los administradores de correo electrónico y los píxeles de ventas simplifica el marketing. Y las métricas, los presupuestos y los gastos se organizan automáticamente en informes financieros.

The Ticket Fairy eligió Cloudant desde el comienzo. Con la mentalidad de convertirse en una empresa global de gestión de boletos y eventos, Ritesh sabía que necesitaba una base de datos confiable con escalabilidad global. E IBM tenía la solución que buscaba para construir la suya: el servicio de base de datos de IBM Cloudant totalmente gestionado, que le permite dedicar tiempo a construir su empresa en lugar de su capa de datos.

"Uno de los muchos beneficios de elegir Cloudant fue su disponibilidad global", comenta Ritesh. "Dado que un gran porcentaje de nuestro negocio actual es global y solo aumentará desde allí, es genial contar con una solución que distribuya datos fácilmente en todo el mundo".

Más allá de la escalabilidad, Ritesh tuvo que encontrar un proveedor de soluciones en la nube que no agregara grandes costos a su operación o márgenes. Como startup, ayuda que The Ticket Fairy solo pague a IBM por sus necesidades actuales. De esta manera, no está incurriendo en grandes costos iniciales adicionales en este momento por su uso, computación y almacenamiento en la nube. Cloudant es escalable, por lo que a medida que la empresa crece, puede agregar más servicios según sea necesario y pagar según corresponda.

Garantizar el tiempo de actividad también era un factor. “Obviamente, necesitamos tener acceso continuo a los datos”, dice Ritesh. “Cualquier tiempo de inactividad puede ser un desastre para el evento. Lo mejor es que Cloudant traslada los datos de la aplicación a todos los lugares donde deben estar, por lo que se obtiene un acceso ininterrumpido a los datos”.

Con la base de datos de Cloudant, The Ticket Fairy dispone de una potente API para una integración perfecta con aplicaciones para eventos y con la nube. Y como una parte considerable de las transacciones de boletos se realiza a través de dispositivos móviles, la tecnología de Cloudant ayuda a The Ticket Fairy con sus aplicaciones móviles de punto de venta que utilizan analytics para personalizar la experiencia de los compradores.

"Para empresas como la nuestra, Cloudant nos permite construir sin tener una capa de API grande y compleja, para que podamos hablar directamente con la base de datos", dice Ritesh. "Eso es muy poderoso".

También señala: "IBM Cloud tiene esta función en virtud de la cual se pueden replicar partes de su base de datos o toda la base de datos en un dispositivo. Esto resulta útil cuando no tiene conexión de red porque está en un concierto con miles de personas".