Tech Mahindra e IBM transforman el procesamiento de documentos con velocidad, precisión y gobernanza
Tech Mahindra, un proveedor de consultoría tecnológica y soluciones digitales, se dio cuenta de que sus clientes se estaban ahogando en información oculta dentro de documentos masivos y no estructurados. Estos documentos, incluidos informes financieros, contratos y formularios de incorporación, a menudo abarcan más de cien páginas y combinan texto, tablas complejas e imágenes. Extraer valor de estos datos es un proceso lento, manual y propenso a errores, en el que cada variación en el formato o diseño añade nuevas capas de complejidad.
Tech Mahindra sabía que automatizar estos procesos era clave, pero reconoció que la verdadera oportunidad era la inteligencia. Al aplicar la IA generativa para comprender y razonar sobre estructuras documentales complejas, sus clientes podrían acelerar la toma de decisiones y desbloquear nuevas eficiencias. Sin embargo, muchas organizaciones se mantuvieron cautelosas, preocupadas por la gobernanza, la transparencia y el control. Abordar este doble desafío (capacidades de IA y confianza) se convirtió en la base de la colaboración de Tech Mahindra con IBM.
En colaboración con IBM, Tech Mahindra creó Document AmplifAler: una plataforma de IA generativa de próxima generación diseñada para transformar la forma en que las empresas gestionan y comprenden documentos complejos. Creado con IBM watsonx.ai AI Studio, modelos fundacionales IBM Granite 13b e IBM Deep Search, Document AmplifAler utiliza IA multiagente y multimodelo para extraer, analizar y enriquecer insights de documentos masivos y con muchos datos que combinan texto, tablas e imágenes.
Lo que distingue a la plataforma Document AmplifAler es su base de IA responsable. Con el kit de herramientas IBM watsonx.governance para la Gobernanza de la IA integrado en el núcleo, Document AmplifAler ayuda a garantizar que todos los procesos impulsados por la IA sean transparentes, explicables y cumplan con las normas, abordando las preocupaciones de las empresas en torno a la confianza y la responsabilidad.
Con Document AmplifAler, construido con la cartera de productos IBM watsonx de IBM, Tech Mahindra está ayudando a las empresas a convertir flujos de trabajo cargados de documentos en procesos inteligentes y automatizados, impulsando eficiencia, precisión y rapidez. Al combinar IA avanzada con gobernanza integrada, sus clientes obtienen resultados más rápidos manteniendo el control y el cumplimiento total.
Los clientes de Tech Mahindra han visto resultados comerciales tangibles en todas las industrias:
Al integrar watsonx.governance, cada resultado de la IA en Document AmplifAler es transparente y explicable, lo que permite a estas empresas adoptar la IA con confianza, cumplir con las expectativas normativas y escalar la innovación de manera responsable. Juntas, Tech Mahindra y IBM están ayudando a los clientes de Tech Mahindra a desbloquear todo el potencial de la IA de confianza para transformar cómo se realizan los negocios.
Desde la incorporación de clientes corporativos hasta la revisión de contratos y la conciliación de facturas, Document AmplifAler está ayudando a sus clientes de todas las industrias a acelerar las decisiones, aumentar la eficiencia operativa y descubrir insights ocultos en sus datos. Tech Mahindra e IBM han creado algo más que una solución: han establecido un centro de excelencia (CoE) conjunto de IA, han formado a más de 500 profesionales y siguen avanzando en la adopción de una IA de nivel empresarial que sea escalable, segura y preparada para el futuro.
Tech Mahindra ofrece consultoría de tecnología y soluciones digitales a compañías globales de diversas industrias, permitiendo una escala transformadora a una velocidad sin precedentes. Cuenta con más de 148,000 profesionales en más de 90 países, que atienden a más de 1100 clientes en todo el mundo. La compañía ofrece un espectro completo de servicios, incluyendo consultoría, tecnología de la información, aplicaciones empresariales, servicios de procesos empresariales, servicios de ingeniería, servicios de red, experiencia del cliente y diseño, IA y analytics, y servicios de infraestructura y nube. Es la primera empresa india en el mundo que ha recibido el sello Terra Carta de la Iniciativa de Mercados Sostenibles, que reconoce a las empresas globales que lideran activamente la carga para crear un futuro positivo para el clima y la naturaleza. Tech Mahindra forma parte del Grupo Mahindra, fundado en 1945, una de las federaciones multinacionales de empresas más grandes y admiradas.
