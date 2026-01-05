Con Document AmplifAler, construido con la cartera de productos IBM watsonx de IBM, Tech Mahindra está ayudando a las empresas a convertir flujos de trabajo cargados de documentos en procesos inteligentes y automatizados, impulsando eficiencia, precisión y rapidez. Al combinar IA avanzada con gobernanza integrada, sus clientes obtienen resultados más rápidos manteniendo el control y el cumplimiento total.

Los clientes de Tech Mahindra han visto resultados comerciales tangibles en todas las industrias:

Sector energético: mejora del 30% en la productividad de los analistas jurídicos mediante la búsqueda y el resumen de documentos impulsados por IA





Publicación: reducción del 70% en el tiempo de preparación de los expedientes de los clientes, lo que permite una interacción más rápida con ellos y mejores experiencias de aprendizaje





Telecomunicaciones: más de 500,000 GBP de ahorro anual a través del procesamiento optimizado de documentos, la gestión de consultas y la organización de datos





Servicios financieros: aumentos significativos de la eficiencia en la incorporación de clientes y los flujos de trabajo de pago, lo que reduce la extracción manual de datos hasta en un 50 a un 70%

Al integrar watsonx.governance, cada resultado de la IA en Document AmplifAler es transparente y explicable, lo que permite a estas empresas adoptar la IA con confianza, cumplir con las expectativas normativas y escalar la innovación de manera responsable. Juntas, Tech Mahindra y IBM están ayudando a los clientes de Tech Mahindra a desbloquear todo el potencial de la IA de confianza para transformar cómo se realizan los negocios.

Desde la incorporación de clientes corporativos hasta la revisión de contratos y la conciliación de facturas, Document AmplifAler está ayudando a sus clientes de todas las industrias a acelerar las decisiones, aumentar la eficiencia operativa y descubrir insights ocultos en sus datos. Tech Mahindra e IBM han creado algo más que una solución: han establecido un centro de excelencia (CoE) conjunto de IA, han formado a más de 500 profesionales y siguen avanzando en la adopción de una IA de nivel empresarial que sea escalable, segura y preparada para el futuro.