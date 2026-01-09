Tahto recurrió a IBM. Eligieron específicamente el almacén de datos IBM watsonx.data y la solución IBM Cloud Pak for Data como base de su arquitectura de datos para la transformación de la IA. Al analizar 112 indicadores clave de rendimiento en toda su fuerza laboral, Tahto pudo alinear metas, objetivos y logros individuales, obteniendo insights dinámicos sobre el comportamiento y la productividad de los empleados en más de 200 actividades comerciales.

Con los insights de la implementación, Tahto creó una matriz de objetivos integral, asignando a cada rol de empleado un conjunto personalizado de responsabilidades, competencias y fortalezas. Este enfoque personalizado contribuyó a mejorar tanto la motivación como la productividad de los empleados.

Además, la integración de estos insights impulsados por IA en la plataforma patentada de Tahto, Guilda, optimizó las operaciones y facilitó objetivos personalizados, experiencias gamificadas y acciones específicas que involucraron y empoderaron a los empleados. Como resultado, el número de procesos se redujo de 40 a solo 5, lo que dio a los agentes espacio para personalizar las interacciones con los clientes sin perder el elemento humano crítico de la atención al cliente.