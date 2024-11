El valor teórico de los valores vinculados a London Interbank Offered Rate (LIBOR) en USD llegó a su punto máximo en 2012, cuando alcanzó la marca de 200 billones USD. Sin embargo, el escándalo de manipulación de la LIBOR desencadenó una revisión global de los mecanismos de fijación de tasas durante la década de 2010.



Esta revisión condujo a la introducción de la Secured Overnight Financing Rate (SOFR), una tasa libre de riesgo que reemplazó en gran medida al USD LIBOR en 2021. La SOFR se desarrolló de conformidad con los Principios para los puntos de referencia financieros de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), lo que lleva a una transición exitosa.



Sin embargo, persistía un problema: la ausencia de un componente de diferencial de crédito, que fue crucial en el punto de referencia LIBOR. Como resultado, se desarrollaron dos alternativas sensibles al crédito: la American Interbank Offered Rate (Ameribor) y el Bloomberg Short-term Banking Yield Index (BSBY). A pesar del éxito inicial, la IOSCO determinó que ninguno de estos puntos de referencia cumplía con sus principios, y el BSBY se suspenderá.



En el mundo posterior a la LIBOR, las instituciones financieras buscaron un punto de referencia confiable y estable que pudiera dar cuenta de los riesgos crediticios asociados con el financiamiento de deuda bancaria no garantizada. Dada esta necesidad, SOFR Academy, en colaboración con un administrador de puntos de referencia, buscó crear dos puntos de referencia complementarios: Across-the-Curve Credit Spread Index® (AXI)® y Financial Conditions Credit Spread Index® (FXI)®, que servirían como incorporaciones sensibles a crédito de SOFR.



Para ganar la confianza del mercado y el cumplimiento normativo, SOFR Academy necesitaba una revisión independiente que pudiera evaluar el cumplimiento de los puntos de referencia con los principios de la IOSCO. En particular, debían cumplir con los Principios 6 (diseño de punto de referencia), 7 (suficiencia de datos) y 9 (transparencia de las determinaciones) de la IOSCO. La Ameribor y BSBY no cumplieron con estos principios, lo que finalmente los llevó al fracaso. Y, si SOFR Academy no cumpliera con estos principios relacionados con la sustancia de un índice, probablemente requeriría cambiar la metodología del índice en lugar de su gobernanza.



Ingrese a los expertos de IBM® Promontory.