Seguridad Social de Escocia se asocia con IBM y Nordcloud para liderar el camino en la reinvención de los costos de la nube a nivel de gobierno
Social Security Scotland, una agencia ejecutiva del gobierno escocés, fue diseñada desde el primer día para operar en el entorno de la nube. Con la misión de ofrecer beneficios de manera justa y eficiente a la población de Escocia, Social Security Scotland construyó su infraestructura en Amazon Web Services (AWS), adoptando la agilidad y escalabilidad de las tecnologías nativas de la nube.
Pero el rápido crecimiento vino con costos ocultos. A medida que la organización crecía, sus gastos en la nube crecían sin la gobernanza dedicada necesaria para rastrearlo u optimizarlo. En esas circunstancias, Social Security Scotland se enfrentó a dos desafíos apremiantes:
Con un programa de entrega acercándose a su fin y el mayor énfasis en las restricciones presupuestarias tanto en el gobierno del Reino Unido como en el de Escocia, Social Security Scotland hizo de la optimización de costos, sin comprometer la prestación de servicios, una prioridad significativamente mayor, con el objetivo claro de maximizar el valor para los ciudadanos de Escocia.
Para abordar sus desafíos comerciales, Social Security Scotland tomó la decisión de invertir y se asoció con IBM Consulting y Nordcloud, una compañía de IBM, para delinear y ayudar en la implementación de una transformación integral de FinOps. La implementación comenzó con el despliegue de la plataformaIBM Cloudability, una herramienta FinOps líder que ofrece visibilidad inmediata del gasto en la nube y revela oportunidades aplicables en la práctica de optimización de costos.
Por un lado de la asociación, IBM Consulting trabajó estrechamente con el liderazgo de ingeniería y el director digital (CDO) de Social Security Scotland para evaluar el impacto financiero de su uso de la nube y definir una hoja de ruta para la transformación. Este trabajo de asesoría estratégica fue impulsado por Servicios de ingeniería de plataforma en la nube de IBM y Estrategia en tecnología y en la nube de IBM, que ayudaron a diseñar una solución adaptada al entorno único del sector público de Social Security Scotland.
Social Security Scotland optó por no implementar el servicio totalmente gestionado, pero Nordcloud definió la estrategia y el modelo operativo y apoyó los esfuerzos de ingeniería necesarios y el cambio en general. Lo que llevaba, por ejemplo, a informes de visibilidad completa de gastos que revelaban qué equipos consumían recursos en la nube y cuánto estaban gastando. Esto permitió a Social Security Scotland garantizar una atribución precisa de los costos y fomentar una nueva cultura de responsabilidad. Además, el equipo de IBM Consulting también incorporó análisis personalizados y soluciones de ingeniería semiautomatizadas para identificar y eliminar el desperdicio.
La seguridad siguió siendo la principal prioridad durante toda la transformación. IBM, Nordcloud y Social Security Scotland rediseñaron las aplicaciones en AWS con seguridad y cumplimiento integrados por diseño. Esto incluyó la implementación de prácticas de "cumplimiento como código" que se alinearon con los estándares de seguridad internos de la agencia, llenando los vacíos donde antes faltaban los controles. El equipo también introdujo el uso de tecnologías de código abierto de nivel empresarial para reducir los costos de licencia. Además, crearon una infraestructura de FinOps personalizada que combinaba automatización, análisis manual y consultoría estratégica.
El resultado fue una estrategia en la nube más inteligente y transparente que no solo optimizó el gasto, sino que también mejoró la prestación de servicios digitales y la resiliencia operativa. Social Security Scotland está ahora a la vanguardia de la capacidad de FinOps en el sector público del Reino Unido y es un modelo para que otras organizaciones ofrezcan el mejor valor posible a los contribuyentes.
Los resultados de la transformación fueron inmediatos e impactantes. En solo 18 meses, Social Security Scotland logró los objetivos de optimización de costos establecidos originalmente para un período de tres años. Solo en el primer año, la organización tuvo una reducción del 30.4% en los costos de la nube. Como resultado, la agencia pudo ahorrar una gran cantidad, con el 78% de esos ahorros impulsados por la optimización del uso.
“No solo ofrecimos optimización de costos, sino que ayudamos a Social Security Scotland a construir un modelo operativo de FinOps que les dio control, responsabilidad y sustentabilidad a largo plazo. La introducción de la economía de unidades en la nube proporcionó un punto de referencia para medir el valor comercial de la nube. Por último, lograr tres años de ahorro en tan solo 18 meses fue un testimonio del poder de la consultoría estratégica y la ingeniería trabajando juntos”, dicen Olga Zagraba y Marcin Walków, consultores de Nordcloud FinOps.
Los resultados clave incluyen:
Social Security Scotland, fundada en 2018, es una agencia ejecutiva del gobierno escocés. Con sede en Dundee y Glasgow, administran 17 beneficios a alrededor de 1.8 millones de personas en toda Escocia. Con aproximadamente 4000 empleados, operan bajo principios de dignidad, equidad y respeto para apoyar a quienes lo necesitan.
IBM Consulting proporciona estructuras, métodos y herramientas que minimizan el gasto en la nube y maximizan la eficiencia.
