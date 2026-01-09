Para abordar sus desafíos comerciales, Social Security Scotland tomó la decisión de invertir y se asoció con IBM Consulting y Nordcloud, una compañía de IBM, para delinear y ayudar en la implementación de una transformación integral de FinOps. La implementación comenzó con el despliegue de la plataformaIBM Cloudability, una herramienta FinOps líder que ofrece visibilidad inmediata del gasto en la nube y revela oportunidades aplicables en la práctica de optimización de costos.

Por un lado de la asociación, IBM Consulting trabajó estrechamente con el liderazgo de ingeniería y el director digital (CDO) de Social Security Scotland para evaluar el impacto financiero de su uso de la nube y definir una hoja de ruta para la transformación. Este trabajo de asesoría estratégica fue impulsado por Servicios de ingeniería de plataforma en la nube de IBM y Estrategia en tecnología y en la nube de IBM, que ayudaron a diseñar una solución adaptada al entorno único del sector público de Social Security Scotland.

Social Security Scotland optó por no implementar el servicio totalmente gestionado, pero Nordcloud definió la estrategia y el modelo operativo y apoyó los esfuerzos de ingeniería necesarios y el cambio en general. Lo que llevaba, por ejemplo, a informes de visibilidad completa de gastos que revelaban qué equipos consumían recursos en la nube y cuánto estaban gastando. Esto permitió a Social Security Scotland garantizar una atribución precisa de los costos y fomentar una nueva cultura de responsabilidad. Además, el equipo de IBM Consulting también incorporó análisis personalizados y soluciones de ingeniería semiautomatizadas para identificar y eliminar el desperdicio.

La seguridad siguió siendo la principal prioridad durante toda la transformación. IBM, Nordcloud y Social Security Scotland rediseñaron las aplicaciones en AWS con seguridad y cumplimiento integrados por diseño. Esto incluyó la implementación de prácticas de "cumplimiento como código" que se alinearon con los estándares de seguridad internos de la agencia, llenando los vacíos donde antes faltaban los controles. El equipo también introdujo el uso de tecnologías de código abierto de nivel empresarial para reducir los costos de licencia. Además, crearon una infraestructura de FinOps personalizada que combinaba automatización, análisis manual y consultoría estratégica.

El resultado fue una estrategia en la nube más inteligente y transparente que no solo optimizó el gasto, sino que también mejoró la prestación de servicios digitales y la resiliencia operativa. Social Security Scotland está ahora a la vanguardia de la capacidad de FinOps en el sector público del Reino Unido y es un modelo para que otras organizaciones ofrezcan el mejor valor posible a los contribuyentes.