SMS DataTech, un actor destacado en la industria de servicios informáticos, proporciona infraestructura de TI crítica y soluciones de seguridad a empresas de los sectores de finanzas y de fabricación. Su plataforma de medios, Security NOW!, ofrece la información de seguridad más reciente e inteligencia de amenazas a las pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, los expertos de la empresa enfrentaron desafíos para extraer de manera eficiente información crítica de la gran cantidad de datos de seguridad, informes de vulnerabilidad y alertas de filtración de datos que recibían diariamente. Con recursos limitados, el equipo tuvo dificultades para cubrir de manera integral la seguridad de la red y en la nube, la gestión de vulnerabilidades y la capacitación en seguridad interna. La falta de tiempo para el trabajo analítico avanzado obstaculizó las medidas de seguridad proactivas y la planificación estratégica. Además, aumentaron los riesgos de seguridad y disminuyó la productividad en varios departamentos.

SMS DataTech aspiraba a reducir el tiempo necesario para recopilar información diaria y el tiempo para crear informes ejecutivos. Su objetivo era crear una plataforma que pudiera conectar perfectamente la información con la acción. Para lograr estos objetivos, la empresa emprendió un recorrido transformador con IBM.