SMS DataTech aprovecha la cartera de IBM watsonx para mejorar su gestión de la información de seguridad
SMS DataTech, un actor destacado en la industria de servicios informáticos, proporciona infraestructura de TI crítica y soluciones de seguridad a empresas de los sectores de finanzas y de fabricación. Su plataforma de medios, Security NOW!, ofrece la información de seguridad más reciente e inteligencia de amenazas a las pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, los expertos de la empresa enfrentaron desafíos para extraer de manera eficiente información crítica de la gran cantidad de datos de seguridad, informes de vulnerabilidad y alertas de filtración de datos que recibían diariamente. Con recursos limitados, el equipo tuvo dificultades para cubrir de manera integral la seguridad de la red y en la nube, la gestión de vulnerabilidades y la capacitación en seguridad interna. La falta de tiempo para el trabajo analítico avanzado obstaculizó las medidas de seguridad proactivas y la planificación estratégica. Además, aumentaron los riesgos de seguridad y disminuyó la productividad en varios departamentos.
SMS DataTech aspiraba a reducir el tiempo necesario para recopilar información diaria y el tiempo para crear informes ejecutivos. Su objetivo era crear una plataforma que pudiera conectar perfectamente la información con la acción. Para lograr estos objetivos, la empresa emprendió un recorrido transformador con IBM.
El equipo de SMS DataTech comenzó a trabajar con IBM en una solución creada para la eficiencia, la agilidad y la productividad, sin comprometer la seguridad ni las operaciones. El servicio IBM® Cloud Kubernetes Service fue crítico para alcanzar estos objetivos, ya que SMS DataTech desarrolló, desplegó y escaló cada componente de la solución de forma independiente. El uso de esta oferta contribuyó a una migración rápida y fluida a IBM Cloud con una interrupción mínima. El equipo estableció la confiabilidad de nivel empresarial esencial para manejar información de seguridad confidencial y la escalabilidad y alta disponibilidad necesarias para el crecimiento.
La migración a IBM Cloud proporcionó beneficios de costos y acceso fluido a productos de IBM, como las soluciones IBM watsonx, lo que provocó una transformación significativa en las operaciones de seguridad de SMS DataTech. La tecnología de IBM watsonx.data y el análisis automático impulsado por IA de IBM watsonx.ai se unieron para reducir la pérdida de tiempo y centralizar la gestión global de la información de seguridad.
Las tareas diarias de recopilación de información se redujeron en aproximadamente un 92 %, de 2 horas a solo 10 minutos. Además, el tiempo necesario para crear informes de seguridad para la toma de decisiones ejecutivas se redujo en un 75 %, de 40 horas al mes a 10 horas. Este aumento de la eficiencia ayudó a los miembros del equipo a centrarse en trabajos de mayor valor agregado, como la planificación estratégica de políticas de seguridad.
Con la solución de TI recién creada, el enfoque de seguridad de SMS DataTech cambió de un enfoque reactivo a una estrategia proactiva. La utilización de la suite de herramientas para desarrolladores de watsonx.ai también permitió la distribución de información de seguridad optimizada individualmente a todos los empleados, mejorando la concientización sobre la seguridad en general y contribuyendo a la reducción de incidentes. Estas herramientas incluían acceso a modelos fundacionales, características de MLOps, herramientas de estudio de ajuste y capacidades de integración.
La integración de las soluciones IBM watsonx estableció un ciclo de mejora continua de la seguridad, lo que tuvo un impacto positivo en el negocio en general, incluido el fortalecimiento de la estructura organizacional y la confianza del cliente.
SMS DataTech continúa mejorando sus medidas de seguridad, aprovechando aún más las capacidades de IBM watsonx para reforzar su plataforma para obtener resultados y medidas basados en datos.
SMS DataTech opera en la industria de servicios informáticos, proporcionando soluciones de infraestructura informática y seguridad principalmente a empresas en los sectores de finanzas y de fabricación. Con sede en Tokio, Japón, SMS DataTech ha estado a la vanguardia de la prestación de servicios y soluciones de TI innovadores. La empresa opera la plataforma de medios Security NOW!, que ofrece la información de seguridad más reciente e inteligencia de amenazas a las pequeñas y medianas empresas. Con un enfoque en la transformación digital y el compromiso de mejorar las industrias y las vidas, SMS DataTech Continuar asumiendo los desafíos tecnológicos.
