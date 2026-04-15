La investigación jurídica exige más que rapidez: requiere precisión, exhaustividad y citas verificables. Los bufetes de abogados y los departamentos jurídicos que trabajan con cientos de miles de documentos no pueden permitirse respuestas parciales o alucinaciones. Obtener “el 70 % de la respuesta” introduce un riesgo real.

Las técnicas modernas de IA, como la recuperación semántica y la generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés), son prometedoras, pero escalarlas en entornos regulados presenta desafíos. Es posible que los datos legales confidenciales, que a menudo contienen PII o PHI, deban permanecer on premises debido a restricciones regulatorias o de riesgo.

Shorthills AI se propuso crear un asistente de IA legal de nivel de producción capaz de ofrecer respuestas rastreables, desde múltiples ángulos y respaldadas por citas mientras operaba de forma segura a escala empresarial.