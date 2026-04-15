Basada en IBM watsonx.data, la plataforma combina recuperación híbrida y despliegue seguro para entornos legales regulados
La investigación jurídica exige más que rapidez: requiere precisión, exhaustividad y citas verificables. Los bufetes de abogados y los departamentos jurídicos que trabajan con cientos de miles de documentos no pueden permitirse respuestas parciales o alucinaciones. Obtener “el 70 % de la respuesta” introduce un riesgo real.
Las técnicas modernas de IA, como la recuperación semántica y la generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés), son prometedoras, pero escalarlas en entornos regulados presenta desafíos. Es posible que los datos legales confidenciales, que a menudo contienen PII o PHI, deban permanecer on premises debido a restricciones regulatorias o de riesgo.
Shorthills AI se propuso crear un asistente de IA legal de nivel de producción capaz de ofrecer respuestas rastreables, desde múltiples ángulos y respaldadas por citas mientras operaba de forma segura a escala empresarial.
Shorthills AI colaboró con IBM para construir una plataforma híbrida de búsqueda lista para producción mediante IBM® watsonx.data y Langflow. El equipo diseñó una arquitectura modular que combina la búsqueda basada en palabras clave, vectores y gráficos.
Los documentos se ingirieron en un data lake seguro, se fragmentaron de forma inteligente y se enriquecieron con extracción de entidades (por ejemplo, nombres de jueces, tipos de casos, citas). Las incorporaciones se almacenaron en watsonx.data para permitir la búsqueda híbrida a escala. Una capa de enrutamiento dirigió las consultas al método de búsqueda óptimo (palabra clave para ID de documentos, vector para preguntas semánticas y grafo para un razonamiento legal más profundo), equilibrando el costo, la velocidad y la relevancia.
Este enfoque transformó los flujos de trabajo de investigación, pasando de búsquedas manuales y fragmentadas a una recuperación automatizada y sensible al contexto, con citas y reordenamiento de resultados para garantizar la precisión.
Con IBM watsonx.data, Shorthills AI proporcionó mejoras medibles: un aumento de 4 veces en la exhaustividad, un aumento de 9 veces en la diversidad de argumentos jurídicos y una mejora de más del 60 % en la recuperación y la precisión. Los tiempos de búsqueda disminuyeron mientras que la relevancia mejoró, lo que permitió a los equipos jurídicos descubrir múltiples motivos de refutación y respaldar la jurisprudencia de manera más confiable.
Ahora, los investigadores reciben resultados más amplios, respaldados por citas, en lugar de respuestas parciales. La plataforma es escalable, segura y adecuada para los despliegues on premises requeridos por las industrias reguladas.
De cara al futuro, Shorthills AI planea ampliar la solución con agentes de IA que pueden redactar respuestas, resumir hallazgos y automatizar flujos de trabajo posteriores, profundizando su colaboración con IBM como socio tecnológico a largo plazo.
Fundada en 2018, Shorthills AI es una empresa de tecnología especializada en soluciones de IA generativa e ingeniería de datos. Con presencia global en Estados Unidos, India, Canadá y Australia, atiende a clientes de los sectores legal, de atención médica y empresarial, construyendo sistemas de IA escalables que impulsan un retorno de la inversión (ROI) medible mediante automatización inteligente y búsquedas avanzadas.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.