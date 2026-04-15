Experiencias máximas, impulsadas por IA agéntica

Para abordar la creciente complejidad de las consultas de los visitantes y crear un comienzo más fluido para el recorrido de los huéspedes, Serre Chevalier se asoció con IBM y el asociado de negocios Next Decision para desarrollar una solución de IA agéntica impulsada por IBM watsonx Orchestrate en IBM Cloud. Al trabajar con IBM Client Engineering, los equipos se alinearon desde el principio con los objetivos, los flujos de trabajo y las entradas de datos que el sistema necesitaría coordinar. Con esta base establecida, el proyecto avanzó rápidamente: la nueva experiencia se puso en marcha en aproximadamente dos semanas y media, un plazo inusualmente rápido para un despliegue que involucra múltiples sistemas y componentes de IA.

La implementación en sí misma fue un esfuerzo colaborativo, en el que Next Decision dirigió los trabajos de desarrollo e integración, aprovechando su conocimiento de los sistemas del resort y del recorrido de los visitantes. Además, IBM trabajó junto con el equipo para proporcionar experiencia en productos, orientación arquitectónica y soporte técnico práctico, ayudando a refinar la forma en que los agentes de IA razonaban, recuperaban información e interactuaban con los huéspedes.

A medida que la solución pasó al uso diario, Serre Chevalier adoptó capacidades adicionales dentro de la cartera de productos IBM watsonx para fortalecer la confiabilidad y la supervisión. El complejo ahora utiliza IBM watsonx.governance para brindar a los equipos de marketing y operaciones una visibilidad más clara a través de paneles mejorados y monitoreo de múltiples LLM. También se basa en IBM watsonx.ai para automatizar las tareas recurrentes de recopilación de datos, incluidas las rutinas diarias de raspado web que impulsan flujos de trabajo operacionales esenciales.

La experiencia de IA en sí se construye como un conjunto coordinado de agentes en lugar de un chatbot tradicional. Estos agentes interpretan la intención del visitante, acceden al conocimiento relevante y activan herramientas de soporte, como pequeñas empresas de servicios públicos basadas en Python, para recopilar o procesar información en tiempo real. Este diseño agéntico permite que el sistema guíe a los visitantes a través de la selección de pases de esquí, la planificación del viaje y las preguntas prácticas con mayor claridad y profundidad.

Integrada directamente en el sitio web de Serre Chevalier, la experiencia reúne a los visitantes en un punto natural de su proceso de planificación y proporciona soporte intuitivo sin necesidad de que cambien de canal o busquen información.