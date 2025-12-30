Para modernizar su proceso de reclamaciones, la aseguradora se asoció con Salient Process, asociado de negocios Gold de IBM, para implementar soluciones personalizadas de automatización e IA. Salient trabajó en estrecha colaboración con el cliente para mapear flujos de trabajo, identificar oportunidades de automatización y garantizar una implementación fluida.

Salient implementó la tecnología de IBM Robotic Process Automation (RPA), que ayudó a eliminar tareas repetitivas, y la plataforma IBM Business Automation Workflow, que digitalizó y agilizó los procesos de los empleados. Además, la suite IBM watsonx.ai de soluciones de IA ayudó a la aseguradora a aprovechar los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para extraer datos de documentos complejos con mucho contenido.

¿El resultado? Un cambio hacia la automatización inteligente, impulsado por la perspicacia empresarial de la aseguradora, la experiencia de Salient Process y la tecnología de IBM, que redujo los errores y transformó la gestión de las reclamaciones en una operación más rápida, inteligente y escalable.