La automatización reduce los tiempos de ciclo y aumenta la productividad en el procesamiento de las reclamaciones.
Una importante empresa administradora de reclamaciones de seguros tenía dificultades para hacer frente al creciente volumen de reclamaciones, ya que utilizaba un proceso manual que requería mucho papeleo. Los empleados pasaban horas revisando documentos, volviendo a teclear datos y navegando por sistemas obsoletos, por lo que procesaban solo 15 reclamaciones por día. En una industria donde la velocidad y la precisión son críticas, este cuello de botella amenazaba el crecimiento y la competitividad.
Con las crecientes expectativas de los clientes y los costos operativos, la aseguradora necesitaba una solución escalable para reducir los tiempos de respuesta y liberar a los empleados para que se enfocaran en trabajos de mayor valor. El mandato era claro: la modernización no era solo opcional, sino esencial.
Para modernizar su proceso de reclamaciones, la aseguradora se asoció con Salient Process, asociado de negocios Gold de IBM, para implementar soluciones personalizadas de automatización e IA. Salient trabajó en estrecha colaboración con el cliente para mapear flujos de trabajo, identificar oportunidades de automatización y garantizar una implementación fluida.
Salient implementó la tecnología de IBM Robotic Process Automation (RPA), que ayudó a eliminar tareas repetitivas, y la plataforma IBM Business Automation Workflow, que digitalizó y agilizó los procesos de los empleados. Además, la suite IBM watsonx.ai de soluciones de IA ayudó a la aseguradora a aprovechar los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para extraer datos de documentos complejos con mucho contenido.
¿El resultado? Un cambio hacia la automatización inteligente, impulsado por la perspicacia empresarial de la aseguradora, la experiencia de Salient Process y la tecnología de IBM, que redujo los errores y transformó la gestión de las reclamaciones en una operación más rápida, inteligente y escalable.
“Al integrar IBM RPA, Business Automation Workflow e IBM watsonx, el cliente pasó de procesar 15 reclamaciones por día a hasta 288, con lo cual logró un aumento de productividad 20 veces mayor y un tiempo de ciclo 4 veces más rápido”, dijo French.
El procesamiento inteligente de documentos ayudó a la aseguradora a escalar sus operaciones y superar los objetivos de crecimiento antes de lo previsto. Los flujos de trabajo optimizados y el tiempo de entrega más rápido han mejorado la satisfacción del cliente y han dado a la aseguradora una ventaja competitiva.
Hoy en día, Salient Process sigue siendo un asociado de confianza a medida que la aseguradora explora nuevas innovaciones digitales construidas con soluciones de IBM Automation e IA.
Fundada en 2011 y con sede en Cheyenne, WY, Salient Process es una compañía de servicios de automatización empresarial que ayuda a las organizaciones a optimizar operaciones y alinear los resultados de los procesos con los objetivos organizacionales. Ofrecen IA centrada en el proceso, mapeo de procesos, minería, administración de decisiones, RPA y automatización del flujo de trabajo para impulsar la eficiencia y el ahorro de costos. Salient se asocia con sus clientes para ofrecer soluciones personalizadas que automatizan el procesamiento de reclamaciones y permiten un crecimiento escalable.
