Para abordar el desafío, la RFEA se asoció con IBM y Habber Tec para crear IA‑THLETICS, una plataforma diseñada para unificar cada dato de los atletas en un entorno único, gobernado y preparado para la IA. Esto no fue solo una actualización técnica; fue un cambio fundamental en la forma en que se entregan los insights de rendimiento.

La solución está basada en IBM® watsonx.data , que proporciona una arquitectura moderna de lakehouse que conecta registros históricos con transmisiones de sensores en vivo, videos de alta velocidad y datos fisiológicos. Al estandarizar estas entradas diversas en tablas consultables, la RFEA creó la base que la IA necesita: datos limpios, confiables y ricos en contexto. Esto significa que los modelos de machine learning ahora pueden detectar patrones biomecánicos, predecir el riesgo de lesiones y recomendar planes de entrenamiento personalizados con mucha mayor precisión.

En lugar de lidiar con hojas de cálculo y sistemas aislados, los entrenadores acceden a un único panel que reúne todo: cadencia, patrones de recuperación e indicadores de salud, todo actualizado en tiempo real. Los analistas exploran las tendencias en todas las temporadas y disciplinas sin esperar horas para obtener informes manuales. Por primera vez, millones de puntos de datos de calzado, wearables y pruebas médicas impulsan modelos de IA que transforman la telemetría en sin procesar en recomendaciones aplicables en la práctica. Así es como los datos se convierten en inteligencia y cómo la RFEA convierte la innovación en ventaja competitiva.

La plataforma está diseñada para apoyar a entrenadores y atletas en su trabajo diario, ayudándoles a tomar decisiones mejor informadas durante la preparación del entrenamiento y la competencia. Al transformar datos complejos en insights aplicables en la práctica, IA-THLETICS fortalece la planificación del rendimiento sin reemplazar la experiencia de los entrenadores ni el feedback de los atletas.