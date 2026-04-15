La RFEA centraliza los datos de los atletas con IBM watsonx.data para ofrecer entrenamiento basado en evidencia a escala.
La Real Federación Española de Atletismo (RFEA), el organismo rector del atletismo en España, ha superado constantemente los límites de la innovación para dar a sus atletas una ventaja competitiva.
IA-THLETICS, RFEA fue pionera en el uso de la ciencia de datos en los deportes, capturando la telemetría wearable, analizando la biomecánica con videos de alta velocidad e integrando métricas fisiológicas para ajustar el entrenamiento. Estas iniciativas demostraron una visión audaz: utilizar los datos no solo para el mantenimiento de registros, sino como un activo estratégico para optimizar el rendimiento y prevenir lesiones. Sin embargo, estos esfuerzos enfrentaron un desafío común: los datos residían en silos. Los registros de los atletas, los flujos de sensores y los análisis de videos estaban dispersos en sistemas desconectados, lo que dificultaba combinar insights y actuar con rapidez. Para desbloquear todo el potencial de su innovación, la RFEA necesitaba una estructura unificada y gobernada de datos, capaz de reunir fuentes diversas, ofrecer insights en tiempo real y preparar a la federación para estrategias de rendimiento impulsadas por IA en todas las disciplinas.
Para abordar el desafío, la RFEA se asoció con IBM y Habber Tec para crear IA‑THLETICS, una plataforma diseñada para unificar cada dato de los atletas en un entorno único, gobernado y preparado para la IA. Esto no fue solo una actualización técnica; fue un cambio fundamental en la forma en que se entregan los insights de rendimiento.
La solución está basada en IBM® watsonx.data , que proporciona una arquitectura moderna de lakehouse que conecta registros históricos con transmisiones de sensores en vivo, videos de alta velocidad y datos fisiológicos. Al estandarizar estas entradas diversas en tablas consultables, la RFEA creó la base que la IA necesita: datos limpios, confiables y ricos en contexto. Esto significa que los modelos de machine learning ahora pueden detectar patrones biomecánicos, predecir el riesgo de lesiones y recomendar planes de entrenamiento personalizados con mucha mayor precisión.
En lugar de lidiar con hojas de cálculo y sistemas aislados, los entrenadores acceden a un único panel que reúne todo: cadencia, patrones de recuperación e indicadores de salud, todo actualizado en tiempo real. Los analistas exploran las tendencias en todas las temporadas y disciplinas sin esperar horas para obtener informes manuales. Por primera vez, millones de puntos de datos de calzado, wearables y pruebas médicas impulsan modelos de IA que transforman la telemetría en sin procesar en recomendaciones aplicables en la práctica. Así es como los datos se convierten en inteligencia y cómo la RFEA convierte la innovación en ventaja competitiva.
La plataforma está diseñada para apoyar a entrenadores y atletas en su trabajo diario, ayudándoles a tomar decisiones mejor informadas durante la preparación del entrenamiento y la competencia. Al transformar datos complejos en insights aplicables en la práctica, IA-THLETICS fortalece la planificación del rendimiento sin reemplazar la experiencia de los entrenadores ni el feedback de los atletas.
La plataforma IA‑THLETICS de la RFEA es más que una victoria tecnológica; es un proyecto técnico para el futuro de los deportes.
Este logro posiciona a la RFEA como pionera en la aplicación de datos de nivel empresarial e IA en el atletismo, un salto que transforma la manera en que las federaciones piensan sobre el rendimiento, la salud y la innovación. La plataforma ya está escalando más allá de los proyectos piloto, con planes de habilitar 1000 entrenadores para 2028, y sienta las bases para casos de uso avanzados de IA, como modelos predictivos, paneles multilingües y entrenamiento personalizado a escala olímpica.
IA-THLETICS ya se está aplicando en múltiples disciplinas, como la marcha, el lanzamiento de disco, los obstáculos, los eventos de sprint y los relevos, y continuará expandiéndose a medida que se incorporen nuevos casos de uso.
Para la industria, esto marca un punto de inflexión: los datos ya no son un subproducto del entrenamiento, sino el motor de la excelencia competitiva.
Fundada en 1920, la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) regula el atletismo en España, gestionando las competiciones, la formación de los atletas, el entrenamiento y las selecciones nacionales en todas las disciplinas, al tiempo que impulsa la innovación digital para mejorar el rendimiento y el bienestar.
Habber Tec es una consultora de tecnología especializada en arquitectura de datos e integración. Como socio de entrega de la RFEA, Habber Tec desempeñó un papel crítico en el diseño e implementación de la plataforma IA‑THLETICS, garantizando que los registros históricos y los nuevos datos de sensores pudieran analizarse en paralelo. Su experiencia en tecnologías abiertas y arquitecturas escalables ayudó a la RFEA a adoptar IBM watsonx.data sin construir integraciones personalizadas, acelerando el tiempo de creación de valor y permitiendo una base limpia y gobernada para la IA.
© Copyright IBM Corporation. Abril de 2026.
IBM, el logotipo de IBM y watsonx.data son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.