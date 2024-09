Las soluciones IBM de Rabobank le están ayudando a incorporar nuevos socios rápidamente, con la seguridad de que sus conexiones críticas están disponibles todo el día.



Carsten van den Bogert comenta: “Ahora podemos incorporar nuevos socios comerciales en solo una semana, un 66 % más rápido que antes. De hecho, la creación de nuevos socios mediante la solución de IBM es ahora tan sencilla que predecimos poder reducir nuestros tiempos de incorporación a solo un día laborable antes de fin de año.



“Mejor aún: tenemos total tranquilidad de que nuestra plataforma de integración B2B está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana; Desde que se puso en marcha la solución de IBM, no hemos experimentado ningún tiempo de inactividad no planificado”.



Cumplimiento rentable



Rabobank ahora utiliza su nueva plataforma de integración B2B para reducir el costo y la complejidad del cumplimiento regulatorio.



“La solución IBM ofrece varias funciones poderosas que nos ayudan a optimizar nuestros procesos de cumplimiento”, dice Carsten van den Bogert. “Por ejemplo, IBM® Sterling B2B Integrator puede aplicar claves SSL largas de forma predeterminada. Esto garantiza que todos nuestros socios cumplan con los estándares regulatorios más estrictos y elimina la necesidad de verificar manualmente la configuración de cada socio comercial.



“Antes de IBM Sterling B2B Integrator, teníamos que comprobar y reconfigurar nuestros sistemas manualmente para garantizar que cada socio utilizaba los certificados y el cifrado correctos de acuerdo con las normas de seguridad del National Institute of Standards and Technology [NIST], un largo proceso que requería al menos 80 horas al año. Debido a que la solución IBM valida automáticamente los estándares de seguridad del NIST, ahora podemos eliminar todo este trabajo solo con tocar un botón”.



Listo para el futuro



Carsten van den Bogert agrega: “Con las soluciones de IBM que impulsan nuestro proceso de integración B2B, podemos gestionar cinco veces el número de socios comerciales prácticamente manteniendo nuestros costos fijos. Estimamos que ampliar nuestro sistema anterior para respaldar la cantidad de socios comerciales que apoyamos hoy habría aumentado nuestro gasto operativo en un 30 por ciento, una cifra que hemos evitado con éxito hasta la fecha”.



Concluye: Nuestra plataforma de integración B2B de IBM nos ayuda a impulsar nuestra estrategia de externalización, enfocarse en las competencias bancarias centrales y, en última instancia, brindar servicios de mayor calidad a nuestros clientes en todo el mundo”.