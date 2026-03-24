Entrega de alertas de transacciones confiables en tiempo real con una red troncal escalable basada en eventos
PVcomBank es uno de los principales bancos comerciales de Vietnam, que presta servicio a millones de clientes a través de canales móviles y digitales. A medida que aumentaba el volumen de transacciones digitales, su arquitectura de notificaciones casi en tiempo real no podía adaptarse de manera confiable, especialmente durante los picos de las transacciones. Los retrasos en las alertas de las transacciones, actualizaciones de saldo y notificaciones de servicio generaban riesgos de confianza y en experiencia del cliente, haciendo que la integración en tiempo real fuera crítica durante la actividad bancaria de mayor intensidad. La escalabilidad limitada dificultaba la gestión de los picos de demanda, y los sistemas heredados restringían la personalización de alertas y la gestión de las preferencias de los clientes. En un entorno bancario regulado, PVcomBank necesitaba una capacidad de integración basada en eventos de nivel empresarial para procesar millones de eventos bancarios por día, estandarizar la integración entre sistemas y permitir comunicaciones casi en tiempo real con resiliencia y cumplimiento.
Para abordar estos desafíos, PVcomBank adoptó IBM® Event Automation para crear una capa de integración centralizada y basada en eventos para notificaciones bancarias en tiempo real. IBM Event Streams se utilizó para procesar grandes volúmenes de eventos de transacciones de los sistemas bancarios centrales, mientras que IBM MQ admitió la entrega garantizada cuando fue necesario.
En lugar de gestionar Kafka de código abierto de forma independiente, PVcomBank seleccionó IBM Event Automation por su escalabilidad, gobernanza, seguridad y confiabilidad operativa de nivel empresarial, lo que reduce la sobrecarga de la plataforma en un entorno bancario regulado.
La arquitectura centralizó la gestión de las notificaciones, lo que permitió priorizar las alertas críticas y garantizar su entrega confiable durante los periodos de mayor actividad. IBM Event Automation ahora conecta las plataformas bancarias centrales y los canales digitales, lo que permite dar soporte a las cargas de trabajo actuales y a futuros casos de uso bancarios en tiempo real impulsados por IA, gestión de riesgos y fraude.
Con IBM Event Automation, PVcomBank ahora procesa aproximadamente 5 millones de notificaciones de transacciones y servicios por día con entrega casi en tiempo real. Los retrasos en las notificaciones y las tasas de error se han reducido significativamente, incluso durante los periodos de mayor actividad, lo que mejora la confianza y la satisfacción del cliente.
El banco también ha optimizado las operaciones al reducir el tiempo necesario para escalar su infraestructura de notificaciones de semanas a horas. Una infraestructura de integración estandarizada y basada en eventos garantiza ahora un rendimiento constante en todos los sistemas bancarios, al tiempo que ofrece la flexibilidad necesaria para introducir nuevos servicios en tiempo real.
Al adoptar IBM Event Automation, PVcomBank ha fortalecido la resiliencia de su infraestructura de banca digital y establecido una base para ampliar los casos de uso basados en eventos, incluida la supervisión de riesgos en tiempo real, las señales de detección de fraude y los analytics de clientes impulsados por IA.
PVcomBank es un banco comercial vietnamita que ofrece una amplia gama de servicios financieros. Tiene activos totales de casi 100 000 mil millones de VND y un capital social de 9000 mil millones de VND. Con una red de 113 oficinas de transacciones en las principales provincias de Vietnam, atiende a empresas de los sectores de petróleo y gas, energía e infraestructura, brindando servicios tanto a clientes personales como corporativos.
© Copyright IBM Corporation, febrero de 2026.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.