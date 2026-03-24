Para abordar estos desafíos, PVcomBank adoptó IBM® Event Automation para crear una capa de integración centralizada y basada en eventos para notificaciones bancarias en tiempo real. IBM Event Streams se utilizó para procesar grandes volúmenes de eventos de transacciones de los sistemas bancarios centrales, mientras que IBM MQ admitió la entrega garantizada cuando fue necesario.

En lugar de gestionar Kafka de código abierto de forma independiente, PVcomBank seleccionó IBM Event Automation por su escalabilidad, gobernanza, seguridad y confiabilidad operativa de nivel empresarial, lo que reduce la sobrecarga de la plataforma en un entorno bancario regulado.

La arquitectura centralizó la gestión de las notificaciones, lo que permitió priorizar las alertas críticas y garantizar su entrega confiable durante los periodos de mayor actividad. IBM Event Automation ahora conecta las plataformas bancarias centrales y los canales digitales, lo que permite dar soporte a las cargas de trabajo actuales y a futuros casos de uso bancarios en tiempo real impulsados por IA, gestión de riesgos y fraude.