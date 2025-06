La elección de IBM como proveedor de tecnología preferido para la plataforma de nube híbrida y los servicios gestionados de PSSLAI produjo hasta un 30 % de mejoras en la eficiencia, ya que el equipo pudo migrar todas las cargas de trabajo bancarias no esenciales a su propia cuenta de IBM Cloud. PSSLAI también está empleando VMware principalmente para aplicaciones internas, que se desarrollan internamente. La nueva infraestructura dio como resultado un tiempo de actividad más rápido del 99.99 %, lo que permite un procesamiento fluido y continuo de cargas de trabajo no críticas. La plataforma de nube híbrida se basa en Red Hat OpenShift para la virtualización on-prem de Red Hat y VMware Cloud Foundation for Classic on IBM Cloud. Demostró ser una buena opción para la optimización de la huella, ayudando a PSSLAI a lograr un 30 % de ahorro de costos al reducir los servidores gestionados de 6 a 3, maximizando así la inversión en la cuenta de IBM Cloud.

También hay planes en marcha para desmantelar aplicaciones para optimizar la huella de PSSLAI, duplicar la modernización trasladando el sistema operativo a la nube y migrar más cargas de trabajo no críticas a una nube privada virtual (VPC).

“Tener el control total de nuestra plataforma y no tener que depender de un tercero es empoderar. IBM también ha permitido a nuestro equipo de TI administrar la plataforma”, dijo Managuelod.