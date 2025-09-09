OCC agiliza las actualizaciones del sistema y fortalece la resiliencia del mercado con las soluciones en contenedores de IBM Sterling
Options Clearing Corporation (OCC) es el único centro central de compensación de contraparte para las opciones que cotizan en Estados Unidos. Sirve a más de 100 miembros de compensación, incluidos algunos de los corredores de bolsa, firmas de valores y comerciantes de comisiones de futuros más grandes del país, que dependen de los servicios eficientes y efectivos de compensación y gestión de riesgos de OCC. Con una historia que abarca más de 50 años, OCC fue designada una utilidad del mercado financiero sistémicamente importante (SIFMU) en 2012, amplificando su papel crítico en el mercado.
Sin embargo, la organización enfrentó desafíos en la administración de la creciente complejidad de las transacciones en todo su ecosistema. Las operaciones manuales, las actualizaciones que consumían mucho tiempo, los cuellos de botella de escalabilidad y la necesidad de una seguridad hermética dificultaban cada vez más la integración y la gobernanza dentro de su infraestructura de TI heredada. OCC se ralentizó especialmente por los extensos procesos manuales y los ciclos de actualización que tardaron hasta 18 meses incluso para las actualizaciones de versiones menores. OCC necesitaba modernizar su infraestructura y adaptarse a las nuevas tecnologías para garantizar la resiliencia y la seguridad continuas para el mercado de opciones que cotiza en Estados Unidos.
Impulsado por la necesidad de actualizaciones más rápidas y funcionalidad mejorada, OCC solicitó la ayuda de IBM® Client Engineering. El equipo de IBM diseñó una solución de contenerización mediante el software de intercambio de datos IBM® Sterling B2B, que incluye IBM® Sterling B2B Integrator, Sterling External Authentication Server (SEAS), Sterling Secure Proxy y Sterling Control Center Monitor.
El plan de implementación implica un enfoque dual para respaldar simultáneamente el entorno de intercambio de datos B2B tradicional y la nueva solución en contenedores. Esta estrategia garantiza un apoyo continuo a los participantes del mercado de opciones, lo que permite a OCC realizar pruebas tanto de forma independiente como en paralelo antes de una transición completa a contenedores. Además, la transición también abordará el desafío de gestionar más de 100 conexiones de miembros de compensación y más de 500 GB de datos diarios. OCC anticipa que los volúmenes de transacciones crecerán significativamente luego de migrar clientes a Sterling File Gateway o B2B Integrator.
Además, el traslado a los contenedores permitirá a OCC explorar oportunidades de IA y medidas de seguridad adicionales. El interés cauteloso de la empresa en usar IA podría ayudar a automatizar el descubrimiento de diagramas de Helm para Kubernetes, mejorar los procesos comerciales, reforzar la seguridad y aumentar la trazabilidad. Las actualizaciones más rápidas liberarán recursos para futuras innovaciones y mejoras de procesos.
Al migrar al software en contenedores, OCC planea reducir significativamente los tiempos del ciclo de actualización. Las actualizaciones menores que solían tardar 18 meses se realizarán en un día y medio. Se prevé que esta rápida aceleración anticipada resulte en ahorros sustanciales de costos y eficiencia operativa optimizada. Moin Syed, gerente de integración de middleware en OCC, destaca el impacto: "Con los contenedores IBM Sterling, ya no estamos atados al pasado: estamos construyendo el futuro de la infraestructura financiera". La transición a una arquitectura de contenedores admite el autoescalado para más de 500 GB de transacciones diarias, lo que mejora la experiencia de los miembros de compensación. Además, la transición también prepara a OCC para la nube híbrida para mejorar su capacidad de adaptación a la volatilidad del mercado.
Las operaciones diarias de OCC también verán mejoras significativas, incluidas tareas de seguridad optimizadas y capacidades de monitoreo mejoradas que capturan métricas detalladas e implementan alertas más efectivas. A medida que OCC continúa su camino de modernización, fortalecerá su asociación con IBM, quien continuará apoyando a OCC con las herramientas y la experiencia necesarias para mantenerse a la vanguardia de la innovación en tecnología financiera. “El cambio a los contenedores fue la conclusión natural y lógica porque simplemente no podíamos permitirnos ser estáticos; a medida que IBM innova, también debemos hacerlo”, dice Greg Hanson, arquitecto principal de infraestructura de OCC.
Options Clearing Corporation (OCC) es la organización de compensación de derivados de acciones más grande del mundo. Fundada en 1973, OCC se dedica a promover la estabilidad y la integridad del mercado mediante la prestación de servicios de compensación y liquidación para opciones, futuros y transacciones de préstamo de valores. Como empresa de servicios públicos de importancia sistémica del mercado financiero (SIFMU), OCC opera bajo la jurisdicción de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y la Board of Governors of the Federal Reserve System. OCC tiene más de 100 miembros de compensación y proporciona servicios de compensación y liquidación de contraparte central a 20 bolsas y plataformas de negociación. El OCC también ofrece recursos educativos gratuitos y atractivos sobre los beneficios y riesgos de las opciones a través de su Options Industry Council (OIC).
Descubra las soluciones de IBM que impulsan la innovación en su espacio de TI
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logotipo de IBM, IBM Sterling e IBM Sterling B2B Integrator son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.