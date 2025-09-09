Options Clearing Corporation (OCC) es el único centro central de compensación de contraparte para las opciones que cotizan en Estados Unidos. Sirve a más de 100 miembros de compensación, incluidos algunos de los corredores de bolsa, firmas de valores y comerciantes de comisiones de futuros más grandes del país, que dependen de los servicios eficientes y efectivos de compensación y gestión de riesgos de OCC. Con una historia que abarca más de 50 años, OCC fue designada una utilidad del mercado financiero sistémicamente importante (SIFMU) en 2012, amplificando su papel crítico en el mercado.

Sin embargo, la organización enfrentó desafíos en la administración de la creciente complejidad de las transacciones en todo su ecosistema. Las operaciones manuales, las actualizaciones que consumían mucho tiempo, los cuellos de botella de escalabilidad y la necesidad de una seguridad hermética dificultaban cada vez más la integración y la gobernanza dentro de su infraestructura de TI heredada. OCC se ralentizó especialmente por los extensos procesos manuales y los ciclos de actualización que tardaron hasta 18 meses incluso para las actualizaciones de versiones menores. OCC necesitaba modernizar su infraestructura y adaptarse a las nuevas tecnologías para garantizar la resiliencia y la seguridad continuas para el mercado de opciones que cotiza en Estados Unidos.