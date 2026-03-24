Para modernizar su proceso de gestión de pedidos, Oiki se asoció con IBM y BlueIT, un IBM Business Partner, para crear una solución impulsada por IA que aproveche el ecosistema watsonx. Basado en IBM® watsonx.ai, un estudio de desarrollo de IA e impulsado por el modelo de lenguaje grande (LLM) de IBM Granite, la solución extrajo detalles críticos como códigos de productos y cantidades de los pedidos por correo electrónico. Esta capacidad se integró en los flujos de trabajo de OIKI a través de IBM Cloud, lo que garantiza la escalabilidad y la conectividad segura con las bases de datos de documentos y ERP existentes.

La solución también incorporó módulos dedicados para la gestión y gobernanza de datos, lo que garantiza que la automatización sea confiable y cumpla con las normas. Un agente de IA, creado con IBM watsonx Orchestrate, interpretó la intención, validó los datos y activó acciones posteriores. En combinación con la metodología AI Accelerator de BlueIT y la integración de Microsoft Teams, la solución creó un entorno automatizado. Este cambio permitió al equipo de ventas pasar de la organización manual de datos a una interacción estratégica, lo que facilitó respuestas más rápidas y sentó las bases para una adopción más amplia de la IA en toda la empresa Oiki.