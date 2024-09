NTT DATA Business Solutions Nordics

NTT DATA Business Solutions Nordics (enlace externo a ibm.com), anteriormente inteligencia, es un partner global de SAP Platinum con más de 25 años de experiencia. La empresa ofrece desde consultoría hasta implantación y servicios gestionados para apoyar a los clientes a lo largo de su transformación digital. Como parte del Grupo NTT DATA, la compañía cuenta con una red global de más de 13,500 profesionales de SAP en 52 países de todo el mundo. En la región nórdica, NTT DATA Business Solutions se encuentra en Suecia, Noruega y Dinamarca con oficinas en Estocolmo, Oslo, Porsgrunn, Skanderborg, Horsens, Odense y Copenhague. Más de 500 consultores de NTT DATA Business Solutions ofrecen servicios a más de 300 clientes.