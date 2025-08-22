NHC aprovecha la transformación digital con soluciones modernas de contenedores
El NHC emprendió un proceso para implementar una solución de integración de aplicaciones de última generación que aprovecha la última tecnología. Para lograr su visión, necesitaba un nuevo entorno que habilitara una arquitectura robusta y escalable para exponer y consumir interfaces de programación de aplicaciones (API). Tenía la oportunidad comercial de automatizar los flujos de trabajo para que los equipos pudieran escalar las operaciones para satisfacer las crecientes demandas de los clientes y aumentar los volúmenes de transacciones. Para abordar estas oportunidades, necesitaba implementar un entorno robusto y escalable que asegurara una transformación digital sin problemas. Su deseo era promover la posición del NHC como líder en el desarrollo inmobiliario, para crear comunidades urbanas inteligentes y vibrantes que redefinan la vida urbana y mejoren la calidad de vida.
Para lograr una puerta de enlace API tan robusta en poco tiempo, el NHC se asoció con Eastern Light Technologies (ELT), un socio Gold de IBM, para mejorar su infraestructura de tecnología. El NHC implementó la solución con IBM® Cloud Pak for Integration (CP4I), basada en la plataforma Red Hat OpenShift, para modernizar los sistemas de TI. Este cambio a un enfoque basado en contenedores hizo que los sistemas del NHC fueran más flexibles, confiables y seguros.
Las características clave de CP4I incluyen:
Al estandarizar las integraciones en toda la empresa, el NHC obtuvo un mejor control, al tiempo que permitió que diferentes departamentos operaran de forma independiente dentro de límites seguros. Además, la adopción de mejores prácticas, como la entrega de integración continua (CICD), ha acelerado significativamente los plazos de los proyectos y disminuido los errores.
Estas mejoras demuestran el compromiso del NHC de proporcionar operaciones inmobiliarias integradas e inteligentes y servicios, y su capacidad de obtener un beneficio de los datos para crear una experiencia digital distintiva en el desarrollo inmobiliario.
Esta sofisticada configuración alteró fundamentalmente la dinámica operativa del NHC. Se convirtieron en pioneros dentro de Arabia Saudita al migrar completamente a una aplicación basada en contenedores. Este cambio permitió al NHC aprovechar la automatización de DevOps, lo cual disminuyó las intervenciones manuales en el proceso de desarrollo y despliegue.
“A medida que el NHC emprende su proceso de transformación digital (con el objetivo de proporcionar operaciones inmobiliarias integradas e inteligentes y beneficiarse de los datos) para crear una experiencia digital distintiva en el desarrollo inmobiliario, la integración fue el elemento clave que contribuyó a la transformación digital. El estudio de caso presentado aquí nos permitirá ampliar y desarrollar productos digitales innovadores que ofrezcan una experiencia del cliente excepcional y respalden la toma de decisiones basada en datos”. Essam A. Alhogbani, gerente general de tecnología de la información, NHC
La implementación exitosa ha llevado a una mejora sustancial en el tiempo de comercialización del NHC, con una disminución del 40 % en el tiempo requerido para desarrollar y lanzar nuevos servicios. Esta mejora, combinada con el despliegue de más de 700 servicios en la nueva plataforma, ha aumentado drásticamente la capacidad de servicio del NHC. El impresionante rendimiento de la plataforma queda demostrado por su capacidad para gestionar un promedio de 2 millones de solicitudes al día, con picos que alcanzan los 4 millones de solicitudes al día. Además, el tiempo promedio de respuesta para las llamadas a la API se redujo en un 23 %, lo cual mejora la experiencia del usuario para los consumidores de servicios internos y externos.
Desde 2017, el NHC ha estado construyendo comunidades vibrantes y creando hermosos espacios que redefinen la forma en que viven las personas.
Los ambiciosos desarrollos de la empresa brindan acceso a todo lo que las personas necesitan, más cerca de casa, con comodidades modernas, vecindarios más amigables y espacios verdes para enriquecer la vida cotidiana.
El NHC está sentando las bases adecuadas de infraestructuras, servicios y transportes de alta calidad para crear lugares que traerán prosperidad en los años venideros. Es un lugar donde la gente puede invertir en su casa y en su futuro, y tener una vida mejor.
Mayor velocidad y calidad de las aplicaciones: esa es la genialidad de una solución de software de integración impulsado por IA.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logotipo de IBM, DataPower, ibm api connect e IBM Cloud Pak son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de IBM Corp., en EE. UU. o en otros países.
Red Hat y OpenShift son marcas comerciales o marcas registradas de Red Hat, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.