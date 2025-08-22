Para lograr una puerta de enlace API tan robusta en poco tiempo, el NHC se asoció con Eastern Light Technologies (ELT), un socio Gold de IBM, para mejorar su infraestructura de tecnología. El NHC implementó la solución con IBM® Cloud Pak for Integration (CP4I), basada en la plataforma Red Hat OpenShift, para modernizar los sistemas de TI. Este cambio a un enfoque basado en contenedores hizo que los sistemas del NHC fueran más flexibles, confiables y seguros.

Las características clave de CP4I incluyen:

Puerta de enlace API IBM® DataPower para ayudar a proteger las comunicaciones API

IBM® API Connect para ayudar a garantizar una interacción fluida entre diferentes plataformas

IBM® MQ para proporcionar transferencias de mensajes estables y eficientes

IBM® App Connect para optimizar el procesamiento de datos complejos y mejorar la colaboración entre equipos

Al estandarizar las integraciones en toda la empresa, el NHC obtuvo un mejor control, al tiempo que permitió que diferentes departamentos operaran de forma independiente dentro de límites seguros. Además, la adopción de mejores prácticas, como la entrega de integración continua (CICD), ha acelerado significativamente los plazos de los proyectos y disminuido los errores.

Estas mejoras demuestran el compromiso del NHC de proporcionar operaciones inmobiliarias integradas e inteligentes y servicios, y su capacidad de obtener un beneficio de los datos para crear una experiencia digital distintiva en el desarrollo inmobiliario.