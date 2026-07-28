La gobernanza automatizada de identidades impulsa la agilidad de la fuerza laboral

Con IBM Verify, Neurealm ofrece una gobernanza automatizada de identidades que agiliza el acceso y mejora la agilidad de la fuerza laboral
Un banco líder del sector público confiaba en procesos manuales basados en archivos para gestionar las identidades de empleados y proveedores, lo que provocaba retrasos, incoherencias y un mayor riesgo operativo. Las actualizaciones de sistema de gestión de recursos humanos (HRMS) y Active Directory dependían de que los empleados individuales crearan, modificaran y deshabilitaran cuentas manualmente, un enfoque que consumía mucho tiempo y era propenso a errores humanos.
La incorporación de nuevos empleados a menudo tardaba hasta dos semanas, durante las cuales los empleados carecían de acceso oportuno a las aplicaciones esenciales. Las identidades de los proveedores se manejaban a través de archivos planos, lo que creaba brechas de gobernanza y una visibilidad limitada de quién accedía a qué. La configuración fragmentada también dificultaba la aplicación de políticas de seguridad, el cumplimiento de las expectativas y la generación de informes listos para auditorías.
Los equipos de aplicación se vieron agobiados con la gestión de métodos de autenticación dispares y los empleados tuvieron problemas con múltiples inicios de sesión y experiencias de acceso incongruentes. A medida que el banco aceleraba las iniciativas digitales, necesitaba una solución moderna de gestión de identidad y acceso capaz de ofrecer automatización, autenticación unificada, gobernanza robusta y seguridad más sólida sin agregar complejidad.
Neurealm desplegó una solución moderna de gestión de identidad y acceso empleando IBM® Security Verify y productos de soporte para agilizar la autenticación y automatizar la gestión del ciclo de vida de la identidad. Se creó un portal centralizado de gestión de identidad y acceso (IAM) como punto de entrada único para las aplicaciones, lo que permite un inicio de sesión único sin problemas a través de SAML, autenticación basada en encabezados y OpenID Connect. Para fortalecer la seguridad, la solución introdujo múltiples opciones de MFA, incluidas contraseñas de un solo uso (OTP) de SMS y correo electrónico, Fast Identity Online (FIDO), detección de presencia de usuarios e IBM Verify Touch Approval.
La plataforma se integró con el sistema de gestión de recursos humanos (HRMS) del banco a través de API, lo que permitió el aprovisionamiento y desaprovisionamiento automatizados con actualizaciones diarias de datos y cambios de acceso inmediatos para los empleados que se van. También se automatizó la creación de usuarios de proveedores, con acceso por derecho de nacimiento asignado y acceso adicional gestionado a través de un portal de autoservicio. Con Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), IBM Security Verify Access (ISVA), IBM Security Verify Governance (ISVG), IBM Security Identity Manager (ISIM) y entornos Guardium configurados en UAT, recuperación ante desastres y producción, el banco ahora tiene un ecosistema de identidad escalable, seguro y totalmente integrado.
La implementación proporcionó mejoras medibles en seguridad, eficiencia y experiencia del usuario. La autenticación multifactor reforzó la protección contra el acceso no autorizado y redujo el riesgo de fraude, mientras que los controles de acceso unificados y las prácticas regulares de cumplimiento mejoraron la preparación para las auditorías y la confianza del cliente. La automatización del aprovisionamiento y desaprovisionamiento agilizó las operaciones, reduciendo el tiempo de incorporación de los empleados de una a dos semanas a solo dos días y contribuyendo a un aumento del 90 % en la eficiencia global. La reducción del esfuerzo manual redujo los costos operativos y permitió que los equipos se enfocaran en tareas de mayor valor y atención al cliente. Con SSO, los empleados ahora acceden a las aplicaciones perfectamente, lo que aumenta la productividad, mejora la moral y acelera el trabajo diario. Al modernizar la gobernanza de identidades, el banco fortaleció su postura de seguridad, mejoró el cumplimiento y creó una base escalable para el crecimiento digital futuro.
Neurealm es una empresa de servicios de tecnología con IA que ayuda a las compañías a construir los sistemas inteligentes que impulsan el futuro. Trabajamos en todo el espectro de IA física a IA agéntica, desde dispositivos edge hasta agentes autónomos, y ayudamos a las empresas a pasar de la experimentación con IA al despliegue de nivel de producción, impulsado por NeuGAIN, nuestra plataforma unificada de IA. Nuestro enfoque basado en resultados y en ingeniería abarca IA, ingeniería, datos, RunOps y más, y presta servicios a más de 250 empresas en todo el mundo.
IBM Verify ofrece inicio de sesión único, MFA y gobernanza de identidades para proteger el acceso en entornos híbridos. Con autenticación adaptativa y flujos de trabajo automatizados, Verify simplifica la gestión de identidades, mejora la experiencia del usuario y admite la seguridad de confianza cero a escala.
© Copyright IBM Corporation, julio de 2026.
IBM, el logotipo de IBM e IBM Security Verify e IBM Security Guardium son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.