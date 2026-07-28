La gobernanza automatizada de identidades impulsa la agilidad de la fuerza laboral

Un banco líder del sector público confiaba en procesos manuales basados en archivos para gestionar las identidades de empleados y proveedores, lo que provocaba retrasos, incoherencias y un mayor riesgo operativo. Las actualizaciones de sistema de gestión de recursos humanos (HRMS) y Active Directory dependían de que los empleados individuales crearan, modificaran y deshabilitaran cuentas manualmente, un enfoque que consumía mucho tiempo y era propenso a errores humanos.

La incorporación de nuevos empleados a menudo tardaba hasta dos semanas, durante las cuales los empleados carecían de acceso oportuno a las aplicaciones esenciales. Las identidades de los proveedores se manejaban a través de archivos planos, lo que creaba brechas de gobernanza y una visibilidad limitada de quién accedía a qué. La configuración fragmentada también dificultaba la aplicación de políticas de seguridad, el cumplimiento de las expectativas y la generación de informes listos para auditorías.

Los equipos de aplicación se vieron agobiados con la gestión de métodos de autenticación dispares y los empleados tuvieron problemas con múltiples inicios de sesión y experiencias de acceso incongruentes. A medida que el banco aceleraba las iniciativas digitales, necesitaba una solución moderna de gestión de identidad y acceso capaz de ofrecer automatización, autenticación unificada, gobernanza robusta y seguridad más sólida sin agregar complejidad.