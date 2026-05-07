Colaborar para ofrecer nuevas soluciones de nube híbrida

Netrix Global es un proveedor global de servicios y soluciones de tecnología centrado en ofrecer servicios de TI seguros, escalables y orientados a resultados. Con sede en Estados Unidos, Netrix Global apoya a las organizaciones del mercado medio y empresarial con servicios de TI gestionados, soluciones en la nube, ciberseguridad, inteligencia artificial y habilitación del lugar de trabajo digital.

En 2025, Netrix Global adquirió Ricoh ITS, ampliando significativamente su huella global de servicios gestionados y profundizando su experiencia en IBM Power, IBM i, alojamiento en la nube y servicios gestionados. Esta adquisición fortaleció la capacidad de Netrix para admitir entornos complejos de nube híbrida para clientes de todo el mundo, al tiempo que continúa la asociación de entrega de larga data que Ricoh ITS había establecido con IBM.

“La adquisición de Ricoh ITS aceleró nuestra capacidad de ofrecer servicios gestionados de nivel empresarial a escala global”, dice Nick Mattera, vicepresidente de operaciones de alojamiento de Netrix Global. “También nos permitió aprovechar casi una década de colaboración con IBM”.

La relación entre Netrix e IBM se basa en la confianza mutua y la colaboración a largo plazo.

“Tenemos una gran relación con IBM”, dice Mattera. “No solo somos socios; también somos proveedores de las soluciones de los demás. IBM y sus clientes compran y utilizan soluciones que apoyamos, y confiamos en las tecnologías de IBM para ofrecer servicios de alto valor a nuestros clientes. La relación es muy profunda”.

“Como proveedor de servicios gestionados para entornos IBM Power, Netrix da soporte a los clientes de IBM Cloud a través de un mosaico dedicado disponible en el catálogo de IBM Cloud. Esto permite a los clientes migrar y desplegar a una solución hospedada completamente gestionada con lo que Deepak Kohli, director de tecnología de campo de Netrix Global, llama un “único punto de responsabilidad” para toda su infraestructura”.

Cada cliente de Netrix tiene requisitos comerciales y normativos únicos. En 2020, un cliente de larga trayectoria, una compañía multinacional de seguros, se puso en contacto con Netrix con una petición importante.

La compañía de seguros operaba dos centros de datos europeos donde Netrix gestionaba sus aplicaciones IBM i que se ejecutaban en servidores IBM Power. Para reducir costos y mejorar la eficiencia operativa, la aseguradora planeó cerrar sus centros de datos on-premises y mover las cargas de trabajo a la nube.

Netrix se encargó de diseñar y ejecutar esta transformación.

Si bien Netrix no operaba sus propios centros de datos en las regiones europeas requeridas, su estrecha asociación con IBM hizo que IBM Cloud encajara perfectamente. IBM ya había establecido centros de datos en la nube en Europa y ofrecía IBM Power Virtual Server, lo que permitía a los clientes mover cargas de trabajo de IBM i sin refactorización.

“La mayor ventaja de IBM Cloud fue que ya estaba construido”, dice Deepak Kohli, jefe de tecnología de campo de Netrix Global. “No tuvimos que empezar desde cero. Podríamos incorporar nuestros servicios gestionados y ofrecer cobertura las 24 horas del día, los 7 días de la semana. IBM Cloud tenía mucho sentido”.

El escenario estaba listo. Ahora era el momento de que comenzara el verdadero trabajo.