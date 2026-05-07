Colaborar para ofrecer nuevas soluciones de nube híbrida

Netrix Global se une con IBM para mover las cargas de trabajo del gigante de los seguros a IBM Power Virtual Server en la nube
Netrix Global es un proveedor global de servicios y soluciones de tecnología centrado en ofrecer servicios de TI seguros, escalables y orientados a resultados. Con sede en Estados Unidos, Netrix Global apoya a las organizaciones del mercado medio y empresarial con servicios de TI gestionados, soluciones en la nube, ciberseguridad, inteligencia artificial y habilitación del lugar de trabajo digital.
En 2025, Netrix Global adquirió Ricoh ITS, ampliando significativamente su huella global de servicios gestionados y profundizando su experiencia en IBM Power, IBM i, alojamiento en la nube y servicios gestionados. Esta adquisición fortaleció la capacidad de Netrix para admitir entornos complejos de nube híbrida para clientes de todo el mundo, al tiempo que continúa la asociación de entrega de larga data que Ricoh ITS había establecido con IBM.
“La adquisición de Ricoh ITS aceleró nuestra capacidad de ofrecer servicios gestionados de nivel empresarial a escala global”, dice Nick Mattera, vicepresidente de operaciones de alojamiento de Netrix Global. “También nos permitió aprovechar casi una década de colaboración con IBM”.
La relación entre Netrix e IBM se basa en la confianza mutua y la colaboración a largo plazo.
“Tenemos una gran relación con IBM”, dice Mattera. “No solo somos socios; también somos proveedores de las soluciones de los demás. IBM y sus clientes compran y utilizan soluciones que apoyamos, y confiamos en las tecnologías de IBM para ofrecer servicios de alto valor a nuestros clientes. La relación es muy profunda”.
“Como proveedor de servicios gestionados para entornos IBM Power, Netrix da soporte a los clientes de IBM Cloud a través de un mosaico dedicado disponible en el catálogo de IBM Cloud. Esto permite a los clientes migrar y desplegar a una solución hospedada completamente gestionada con lo que Deepak Kohli, director de tecnología de campo de Netrix Global, llama un “único punto de responsabilidad” para toda su infraestructura”.
Cada cliente de Netrix tiene requisitos comerciales y normativos únicos. En 2020, un cliente de larga trayectoria, una compañía multinacional de seguros, se puso en contacto con Netrix con una petición importante.
La compañía de seguros operaba dos centros de datos europeos donde Netrix gestionaba sus aplicaciones IBM i que se ejecutaban en servidores IBM Power. Para reducir costos y mejorar la eficiencia operativa, la aseguradora planeó cerrar sus centros de datos on-premises y mover las cargas de trabajo a la nube.
Netrix se encargó de diseñar y ejecutar esta transformación.
Si bien Netrix no operaba sus propios centros de datos en las regiones europeas requeridas, su estrecha asociación con IBM hizo que IBM Cloud encajara perfectamente. IBM ya había establecido centros de datos en la nube en Europa y ofrecía IBM Power Virtual Server, lo que permitía a los clientes mover cargas de trabajo de IBM i sin refactorización.
“La mayor ventaja de IBM Cloud fue que ya estaba construido”, dice Deepak Kohli, jefe de tecnología de campo de Netrix Global. “No tuvimos que empezar desde cero. Podríamos incorporar nuestros servicios gestionados y ofrecer cobertura las 24 horas del día, los 7 días de la semana. IBM Cloud tenía mucho sentido”.
El escenario estaba listo. Ahora era el momento de que comenzara el verdadero trabajo.
de ahorros potenciales en la eliminación de los costos operativos anuales del centro de datos
de posible reducción en el tiempo diario de copia de seguridad de datos del cliente
La migración comenzó en julio de 2022. Mover aplicaciones IBM i de IBM Power Systems on premises a IBM Power Virtual Server en la nube fue relativamente sencillo, ya que no requirió refactorización. Netrix fue responsable de la migración general, pero trabajó en estrecha colaboración con IBM para aprovechar la experiencia que solo IBM podía proporcionar.
“Estábamos familiarizados con IBM Cloud”, dice Mattera. “Desplegamos servicios dentro de nuestra propia instancia de IBM Cloud para otros clientes. Sin embargo, por el lado de la infraestructura, aún no realizamos ningún despliegue de IBM Power Virtual Server. Hubo una pequeña curva de aprendizaje e IBM estuvo allí para ayudar en todo momento, lo cual fue excelente”.
El sector de los seguros tiene estrictos requisitos gubernamentales para la gestión de datos, incluida la disposición de que todos los datos se almacenen durante al menos siete años. Para satisfacer este requisito, IBM recurrió a FalconStor, asociado de negocios de IBM. Con la solución FalconStor StorSafe VTL, el equipo podía convertir las unidades de cinta de almacenamiento físico en un formato de cinta virtual y realizar copias de seguridad en IBM Cloud Object Storage para facilitar el almacenamiento y la recuperación.
Dado que la solución VTL de FalconStor ya estaba integrada en IBM Cloud, implementarla fue relativamente sencillo. “Una vez más, era una nueva plataforma para nuestros ingenieros del lado de Power”, dice Mattera. “Una vez que superamos eso con la ayuda de FalconStor y el equipo de IBM, nos sentimos muy cómodos”.
“Así que la curva de aprendizaje, aunque estaba presente, no fue tan compleja”, continúa. “Hubo muchas lecciones aprendidas. Ahora nos sentimos plenamente seguros de los despliegues en el futuro”.
En septiembre de 2022, las cargas de trabajo del cliente de seguros se migraron por completo y entraron en plena producción en IBM Cloud. Los usuarios de la compañía de seguros ahora pueden conectarse de forma privada desde las ubicaciones de oficinas on premises hasta el entorno de nube híbrida en Europa ejecutando sus aplicaciones IBM i en IBM Cloud mientras también se suscriben a una variedad de otras aplicaciones independientes de software como servicio (SaaS).
Hoy, Netrix Global está cosechando múltiples beneficios de la implementación exitosa. Continúa disfrutando de una sólida relación con la multinacional de seguros, que sigue siendo un cliente satisfecho. No solo puede la compañía de seguros continuar ejecutando las aplicaciones IBM i a las que está acostumbrada, sino que también puede enfocarse en su actividad principal en lugar de mantener y pagar por la infraestructura de TI: con IBM Power Virtual Server, la compañía paga solo por los servicios y el ancho de banda que utiliza.
Al trasladar las cargas de trabajo de la compañía de seguros a IBM Cloud, Netrix Global ha posicionado a la compañía para ahorrar hasta un 40 % en costos anuales de alojamiento y operación de centros de datos en todo el mundo. Además, la eliminación del espacio y la energía necesarios para ejecutar esos centros de datos ha reducido la huella de carbono de la empresa, dice Deepak Kohli, director de tecnología de campo de Netrix Global
Con FalconStor StoreSafe VTL implementado, Netrix Global ha permitido a la compañía de seguros mejorar sus capacidades de copia de seguridad y almacenamiento de datos con mayor escalabilidad y velocidad. La empresa ahora puede cumplir con sus requisitos regulatorios para almacenar datos a largo plazo y tiene el potencial de ayudar a reducir el tiempo de respaldo para las cargas de trabajo de sus clientes de seguros hasta en cuatro horas.
Netrix Global también ha desarrollado nuevas capacidades y habilidades en su negocio de servicios gestionados de TI, expandiendo su experiencia en sistemas IBM Power a entornos IBM Power Virtual Server. También puede aplicar su conocimiento de FalconStor StoreSafe a implementaciones en todo el mundo.
La relación entre Netrix Global e IBM es más fuerte que nunca. “Las diversas aplicaciones y recursos disponibles dentro de los servicios de IBM Expert Labs aumentan nuestras posibilidades de cerrar aún más oportunidades”, dice Mattera. “Este es otro punto de inflexión para Netrix”.
La implementación abrió las puertas no solo a nuevas posibilidades en la ejecución de IBM Power Virtual Servers en la propia nube de Netrix Global, sino también a la capacidad de ofrecerlo como un servicio gestionado en Europa. “La capacidad de operar dentro de IBM Cloud nos ha dado un alcance global que nunca antes habíamos tenido”, dice Mattera. “Nos permite ir tras un segmento de mercado completamente nuevo”.
Otra oportunidad interesante es la de ampliar el alcance de la nube de Netrix Global a través de la colaboración con IBM Cloud. “Nuestra propia nube se compone de infraestructura física”, dice Mattera. “Por lo tanto, la intención sería reducir el tamaño físico de nuestros centros de datos con IBM Cloud”.
“Un cliente con alcance global podría querer tener capacidades de recuperación de datos geográficamente diversas o un entorno de alta disponibilidad: disponibilidad en Norteamérica, producción en Europa o la Cuenca del Pacífico, dondequiera que esté. IBM Cloud nos da esa flexibilidad”, concluye.
Netrix Global es una consultora de TI y proveedora de servicios gestionados con un enfoque en la ingeniería, con más de tres décadas de experiencia. Nuestro equipo de más de 600 ingenieros técnicos se dedica a resolver problemas en todas las funciones empresariales, con experiencia en estrategia de TI, infraestructura en la nube, ciberseguridad, desarrollo de aplicaciones y datos e IA. Netrix ofrece un enfoque único de asesoramiento, despliegue y ejecución para garantizar el éxito del cliente sin importar la complejidad del proyecto. Nuestra misión es ser su asesor técnico de confianza, proporcionando las personas y la tecnología necesarias para gestionar negocios modernos, basados en datos, siempre activos y seguros. Aprenda más en www.netrixglobal.com.
FalconStor, IBM Business Partner con sede en Austin, Texas, es un proveedor líder de software de optimización de la protección de datos, incluido FalconStor StorSafe VTL, que moderniza las soluciones de recuperación ante desastres y de copia de seguridad en entornos de nube híbrida. La empresa se fundó en 2000 y actualmente presta servicios a más de 1000 organizaciones en todo el mundo.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.