Pasar de sistemas heredados fragmentados a una plataforma global

Neste transforma sus operaciones con una mayor eficiencia y preparación para el futuro
Neste, líder mundial en combustibles renovables y sustentabilidad, confiaba en múltiples sistemas heredados para gestionar activos, inversiones y proyectos. Estas incluían soluciones de mantenimiento de plantas y gestión de carteras que no estaban integradas, eran muy personalizadas y estaban a punto de quedar obsoletas.
A medida que Neste se expandía a nivel mundial, la falta de estandarización y visibilidad en tiempo real creó desafíos para garantizar operaciones seguras, confiables y conformes a las normas, al tiempo que satisfacía demandas regulatorias y de mercado cada vez más complejas.
Para abordar estos desafíos, Neste lanzó el programa Asset Lifecycle Value Realization (ALVAR) en asociación con IBM® Consulting, una transformación de ERP de varios años.
El programa estableció una base para el crecimiento escalable y la excelencia operativa al mejorar la gestión del ciclo de vida de los activos, armonizar los procesos comerciales globales e integrar las capacidades operativas y de ingeniería en un entorno de ERP unificado.
ALVAR permitió el desmantelamiento de sistemas heredados de mantenimiento de plantas y gestión de carteras, junto con portales de proveedores personalizados, lo que aportó una mayor estandarización, transparencia y escalabilidad en todas las operaciones globales.
Al integrar sistemas críticos, el programa permitía un flujo de datos en tiempo real, visibilidad de procesos de extremo a extremo y un control financiero más sólido. Además, mejoró la calidad de los datos al unificar la información sobre activos y operaciones en una única plataforma accesible para todos los equipos y socios.
A través de trece puestas en marcha exitosas, ALVAR modernizó la gestión de activos, inversiones y proyectos, fortaleció el cumplimiento con sólidos registros de auditoría y optimizó las adquisiciones. Más allá de la tecnología, el programa redefinió la forma en que opera Neste, alineando procesos, aclarando roles y habilitando nuevas formas de trabajar en toda la organización.
ALVAR supuso un cambio radical en la excelencia operativa al permitir un modelo operativo integrado y basado en datos que mejora la planificación, la ejecución y la toma de decisiones.
La visibilidad de los procesos de extremo a extremo fortaleció la planificación estratégica y el pronóstico, mientras que la calidad de los datos maestros y transaccionales mejoró la eficiencia, el control de costos y la precisión de los precios. La integración entre SAP y los sistemas conectados creó un flujo perfecto de información, reduciendo los silos y aumentando la transparencia.
Con insights en tiempo real basados en datos sobre el rendimiento de los procesos, las adquisiciones se han vuelto más estructuradas y eficientes, mejorando la utilización de contratos y la colaboración multifuncional.
La estandarización de funciones y procesos en todas las regiones ha mejorado la coherencia y la rendición de cuentas. Además de los beneficios operativos inmediatos, ALVAR ha establecido una base digital escalable para respaldar analytics, informes e innovación futura.
Neste es el principal productor mundial de diésel renovable y combustible de aviación sostenible (SAF), con instalaciones de producción en tres continentes. Neste también elabora productos petroleros de alta calidad en su refinería de Porvoo en Finlandia y tiene una importante red de estaciones de servicio en Finlandia y los países bálticos. La estrategia de la empresa se centra en el crecimiento en el sector de los combustibles renovables, con el fin de ayudar a los clientes a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.