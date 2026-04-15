Pasar de sistemas heredados fragmentados a una plataforma global

Para abordar estos desafíos, Neste lanzó el programa Asset Lifecycle Value Realization (ALVAR) en asociación con IBM® Consulting, una transformación de ERP de varios años.

El programa estableció una base para el crecimiento escalable y la excelencia operativa al mejorar la gestión del ciclo de vida de los activos, armonizar los procesos comerciales globales e integrar las capacidades operativas y de ingeniería en un entorno de ERP unificado.

ALVAR permitió el desmantelamiento de sistemas heredados de mantenimiento de plantas y gestión de carteras, junto con portales de proveedores personalizados, lo que aportó una mayor estandarización, transparencia y escalabilidad en todas las operaciones globales.

Al integrar sistemas críticos, el programa permitía un flujo de datos en tiempo real, visibilidad de procesos de extremo a extremo y un control financiero más sólido. Además, mejoró la calidad de los datos al unificar la información sobre activos y operaciones en una única plataforma accesible para todos los equipos y socios.

A través de trece puestas en marcha exitosas, ALVAR modernizó la gestión de activos, inversiones y proyectos, fortaleció el cumplimiento con sólidos registros de auditoría y optimizó las adquisiciones. Más allá de la tecnología, el programa redefinió la forma en que opera Neste, alineando procesos, aclarando roles y habilitando nuevas formas de trabajar en toda la organización.