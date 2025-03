El equipo técnico de neoleap desplegó con éxito su plataforma de integración ágil sin causar interrupciones en los sistemas de pago, las billeteras de los consumidores o las operaciones comerciales en general. Desde el despliegue, la empresa ha aumentado significativamente sus capacidades y ofertas comerciales.

Uno de los hitos clave alcanzados fue la transferencia de las responsabilidades de procesamiento de tarjetas de Alrajhi Bank a neoleap, tras el éxito del proyecto de implementación greenfield. Esta transición allanó el camino para el lanzamiento de una innovadora cartera de empresa a empresa (B2B) para comerciantes. Completada en un tiempo récord de siete meses, la cartera dio a los comerciantes la posibilidad de incorporarse en menos de 60 segundos, mientras que los competidores de pago digital más cercanos pueden tardar entre 3 y 7 minutos. Con una cuota de mercado en dispositivos de punto de venta (POS) de marca que ahora supera el 40 %, neoleap ha simplificado la integración de los comerciantes con los sistemas nacionales de pago digital del Reino. La cartera está disponible en múltiples plataformas, incluidos navegadores web, móviles y tabletas, lo que refleja el compromiso de neoleap con la accesibilidad y la comodidad del usuario.

"El proceso de desarrollo fue un punto de inflexión para nosotros. Como empresa digital relativamente joven y no pionera en el mercado de pagos digitales, nos permitió ponernos al día y superar a la competencia ofreciendo productos y servicios rentables digital-first que se alinean con las tendencias que vemos en el Reino. Como nuestra plataforma de integración ágil se basa en IBM Cloud Pak for Integration y Red Hat OpenShift, podemos realizar mejoras continuas del sistema cada dos semanas sin tiempo de inactividad, lo que mejora la experiencia general del usuario y garantiza el cumplimiento. Esto fue posible gracias al establecimiento exitoso de los procesos DevSecOps que nos permitieron automatizar completamente el desarrollo y el despliegue de servicios en IBM Cloud Pak for Integration y Red Hat OpenShift", explicó un portavoz de neoleap.

El lanzamiento de la cartera comercial ha proporcionado un beneficio significativo a los clientes comerciales. Ha proporcionado una vía para pagos internacionales y un nuevo canal para nóminas y transacciones financieras. Además, ha incrementado la integración con empresas hermanas del grupo Alrajhi Bank, incluidos terceros externos, utilizando tecnologías de nube híbrida de IBM para ofrecer a los clientes experiencias de banca abierta más fluidas y seguras. neoleap también se ha expandido internacionalmente con servicios transfronterizos en el Medio Oriente y planea extenderse más allá de la región.