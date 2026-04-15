MyLÚA Health ofrece soporte confiable para el
bienestar materno adaptado a la cultura
con soluciones de IA de IBM
Los resultados en materia de salud materna en Estados Unidos siguen siendo muy desiguales, y las comunidades desfavorecidas (especialmente las mujeres de raza negra e indígenas) se ven afectadas de manera desproporcionada por las complicaciones y las pérdidas relacionadas con el embarazo. Más del 80 % de las muertes relacionadas con el embarazo se pueden prevenir.1 La definición de prevenibilidad de los CDC (muertes que podrían evitarse con cambios razonables en los factores del paciente, proveedor, instalaciones, sistema y comunidad1) ayudó a agudizar el insight fundacional de MyLúa Health.
Mejorar los resultados requiere un apoyo confiable que llegue a las familias más allá de la clínica. Esa convicción desencadenó LÚA, una plataforma de bienestar materno impulsada por IA diseñada para brindar orientación basada en evidencia y adaptada a la cultura durante todo el embarazo y el primer año posparto, incluidos los momentos críticos entre las citas. “Toda madre merece un apoyo que la comprenda, no solo su historial clínico”. LÚA se creó para conocer a las familias dondequiera que estén, con orientación que refleje su cultura, su idioma y su experiencia”, dijo J’Vanay Santos-Fabian, MBA, directora ejecutiva y cofundadora de MyLÚA Health.
Para que esa visión fuera práctica a escala, MyLÚA Health necesitaba una plataforma lista para la empresa que pudiera proporcionar respuestas coherentes, personalizar el soporte con empatía y contexto, proteger la información de salud confidencial y conectar a los usuarios con los siguientes pasos, como registros, recordatorios y recursos locales.
MyLÚA se asoció con IBM para diseñar, probar y desplegar su plataforma multiagente de bienestar materno respaldada por IBM watsonx.ai, IBM Watsonx Orchestrate, IBM Cloud e IBM Cloud Code Engine. El objetivo: ofrecer un soporte empático y adaptado al contexto, capaz de ponerse en el lugar de los usuarios, comprender sus necesidades y actuar de forma segura y a escala.
IBM watsonx.ai proporciona un entorno modelo gobernado con capacidades multilingües y prácticas de IA responsable adecuadas para el uso en atención médica. IBM watsonx Orchestrate coordina agentes especializados en dominios emocionales, físicos y sociales, convirtiendo la intención del usuario en acciones completadas, como registros, recordatorios, activación de recursos y resúmenes. Desplegada en IBM Cloud mediante IBM Cloud Code Engine (con FastAPI, Postgres y Redis), la arquitectura admite el escalado seguro para cargas de trabajo reguladas. Después de extensas pruebas de aceptación de los usuarios, se desplegaron los agentes y la plataforma está disponible en Apple App Store y Google Play Store.
En las primeras pruebas de validación, el modelo de IA multimodal de MyLÚA, pendiente de patente, demostró una precisión superior al 90 % en la identificación del riesgo de depresión posparto durante el primer trimestre, meses antes de lo que permiten los métodos de detección tradicionales. Las señales de confianza fueron igualmente alentadoras: el 79 % de las madres dijo que le resultaba cómodo compartir información de salud confidencial a través de la plataforma. Los indicadores de interacción fueron igualmente alentadores: el 48 % de los participantes completó actividades proactivas de bienestar y el 44 % accedió a educación específica para cada trimestre.
Para los equipos de atención y las organizaciones de salud materna, las primeras pruebas piloto mostraron el potencial de generar señales antes (el 64 % de las madres completó evaluaciones de riesgos para la salud), al tiempo que redujeron la carga administrativa a través de resúmenes estructurados de las interacciones de los miembros que ayudan a las doulas y coordinadores de atención a dedicar más tiempo al apoyo de alto contacto. El diseño de preservación de la privacidad de la plataforma respalda aún más la gobernanza y la escalabilidad de nivel de atención médica porque la información de identificación personal y la información de salud protegida no se envían a modelos de lenguaje grandes.
Hoy, la plataforma multiagente de MyLÚA está activa, ampliando el acceso al apoyo de bienestar materno con orientación multilingüe y culturalmente adaptada para el embarazo y el primer año posparto. LÚA también va más allá de responder preguntas al completar acciones de apoyo, como registros automatizados, recordatorios y activación de recursos, ayudando a las familias a obtener ayuda oportuna entre citas. Michael Conward, Ph.D., CTO y cofundador de MyLÚA Health, señaló: “Creamos LÚA para garantizar que ninguna mujer tenga que lidiar sola con el embarazo o el posparto. La tecnología nos permite brindar un apoyo proactivo y compasivo a escala, que refleja las necesidades de los padres biológicos, las madres y los beneficiarios de apoyo durante el embarazo y el posparto”.
Para los equipos de atención y las organizaciones de salud materna, la plataforma convierte las conversaciones en insights aplicables en la práctica y resúmenes que pueden reducir el esfuerzo manual y admitir un mayor número de casos. Su diseño modular puede escalar con la demanda e integrarse en programas de proveedores, pagadores, empleadores y comunitarios.
Al unir el diseño centrado en el ser humano con la IA responsable para el bien en su núcleo, MyLÚA Health e IBM están ayudando a cerrar las brechas en la atención materna, fortalecer la confianza y ampliar el acceso a un apoyo de alta calidad, creando un futuro más equitativo y compasivo para las mujeres y las familias.
MyLÚA Health es una plataforma empresarial de IA agéntica basada en IBM watsonx que ofrece apoyo personalizado y multilingüe para el bienestar materno. Su infraestructura de IA multimodal, pendiente de patente, identifica patrones de riesgo en una fase temprana a partir de diversas entradas, transformando las señales emocionales, físicas y sociales en insights aplicables en la práctica para las madres, los equipos de atención y las organizaciones de salud.
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1Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Maternal Mortality Prevention. Última modificación: 24 de septiembre de 2024. https://www.cdc.gov/maternal-mortality/preventing-pregnancy-related-deaths/index.html#cdc_program_profile_program_impact-what-factors-contribute-to-pregnancy-related-deaths
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.