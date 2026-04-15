En las primeras pruebas de validación, el modelo de IA multimodal de MyLÚA, pendiente de patente, demostró una precisión superior al 90 % en la identificación del riesgo de depresión posparto durante el primer trimestre, meses antes de lo que permiten los métodos de detección tradicionales. Las señales de confianza fueron igualmente alentadoras: el 79 % de las madres dijo que le resultaba cómodo compartir información de salud confidencial a través de la plataforma. Los indicadores de interacción fueron igualmente alentadores: el 48 % de los participantes completó actividades proactivas de bienestar y el 44 % accedió a educación específica para cada trimestre.

Para los equipos de atención y las organizaciones de salud materna, las primeras pruebas piloto mostraron el potencial de generar señales antes (el 64 % de las madres completó evaluaciones de riesgos para la salud), al tiempo que redujeron la carga administrativa a través de resúmenes estructurados de las interacciones de los miembros que ayudan a las doulas y coordinadores de atención a dedicar más tiempo al apoyo de alto contacto. El diseño de preservación de la privacidad de la plataforma respalda aún más la gobernanza y la escalabilidad de nivel de atención médica porque la información de identificación personal y la información de salud protegida no se envían a modelos de lenguaje grandes.

Hoy, la plataforma multiagente de MyLÚA está activa, ampliando el acceso al apoyo de bienestar materno con orientación multilingüe y culturalmente adaptada para el embarazo y el primer año posparto. LÚA también va más allá de responder preguntas al completar acciones de apoyo, como registros automatizados, recordatorios y activación de recursos, ayudando a las familias a obtener ayuda oportuna entre citas. Michael Conward, Ph.D., CTO y cofundador de MyLÚA Health, señaló: “Creamos LÚA para garantizar que ninguna mujer tenga que lidiar sola con el embarazo o el posparto. La tecnología nos permite brindar un apoyo proactivo y compasivo a escala, que refleja las necesidades de los padres biológicos, las madres y los beneficiarios de apoyo durante el embarazo y el posparto”.

Para los equipos de atención y las organizaciones de salud materna, la plataforma convierte las conversaciones en insights aplicables en la práctica y resúmenes que pueden reducir el esfuerzo manual y admitir un mayor número de casos. Su diseño modular puede escalar con la demanda e integrarse en programas de proveedores, pagadores, empleadores y comunitarios.

Al unir el diseño centrado en el ser humano con la IA responsable para el bien en su núcleo, MyLÚA Health e IBM están ayudando a cerrar las brechas en la atención materna, fortalecer la confianza y ampliar el acceso a un apoyo de alta calidad, creando un futuro más equitativo y compasivo para las mujeres y las familias.