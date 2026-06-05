Protección de la cadena de suministro de alimentos: MHP reinventa sus operaciones de seguridad

Antes de esta transformación, MHP enfrentaba desafíos importantes en la gestión de su entorno de TI creciente y cada vez más complejo. Los equipos de seguridad se enfrentaban a una visibilidad fragmentada entre múltiples sistemas, a la gestión manual de las alertas y a un volumen abrumador de eventos, lo que provocaba retrasos en la detección y la respuesta. La falta de correlación centralizada y procesos estandarizados de respuesta a incidentes aumentó el riesgo de amenazas perdidas y un tiempo de espera prolongado, lo que afectó directamente la capacidad de la empresa para proteger los activos críticos y mantener la continuidad de negocio.

MHP pudo modernizar sus operaciones de ciberseguridad construyendo un SOC centralizado impulsado por IBM® Qradar® SIEM e IBM QRadar SOAR. Al consolidar la telemetría de todos los entornos on-prem y en la nube, el equipo cibernético de MHP obtuvo visibilidad en tiempo real de las amenazas, lo que permitió la correlación de eventos casi en tiempo real. Los analytics avanzados y el ajuste de casos de uso permitieron al SOC detectar actividades sospechosas en segundos en lugar de horas, cambiando la postura de seguridad de reactiva a proactiva.

Con la integración de playbooks automatizados en QRadar SOAR, la respuesta a incidentes se optimizó y fue coherente en todos los equipos. Se automatizaron tareas rutinarias como el enriquecimiento, la clasificación y la contención, lo que redujo el tiempo medio de respuesta (MTTR) y permitió a los analistas centrarse en las amenazas de mayor impacto. Como resultado, la empresa logró una mejora cuantificable en la velocidad de detección y la eficacia de la respuesta, lo que reforzó su resiliencia frente a los ciberataques modernos y garantizó la protección continua de los activos críticos de la empresa.