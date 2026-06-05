Protección de la cadena de suministro de alimentos: MHP reinventa sus operaciones de seguridad

Creación de un centro de operaciones de seguridad moderno para proteger entornos críticos de TI y OT
MHP es una de las agroindustrias integradas verticalmente más grandes de Europa y un contribuyente clave a la cadena de suministro. MHP reconoce la ciberseguridad como una prioridad estratégica. Para proteger sus entornos críticos de TI y OT, MHP necesitaba modernizar sus operaciones de seguridad. El objetivo era mejorar la resiliencia operativa, garantizar la continuidad de negocio y mantener la confianza en todo su ecosistema global. MHP enfrentó el desafío de fortalecer su postura de seguridad para protegerse contra amenazas cibernéticas de alto perfil en la era de la nube y la IA. La empresa necesitaba un centro de operaciones de seguridad (SOC) sólido que pudiera proporcionar visibilidad centralizada, analytics avanzados y capacidades de respuesta automatizada para detectar las amenazas cibernéticas de manera efectiva y responder a ellas. Para abordar este desafío, MHP colaboró con IBM para construir un SOC moderno impulsado por IBM QRadar SIEM y QRadar SOAR.
detección de amenazas más rápida con visibilidad centralizada
manejo coordinado de incidentes con respuesta automatizada
Antes de esta transformación, MHP enfrentaba desafíos importantes en la gestión de su entorno de TI creciente y cada vez más complejo. Los equipos de seguridad se enfrentaban a una visibilidad fragmentada entre múltiples sistemas, a la gestión manual de las alertas y a un volumen abrumador de eventos, lo que provocaba retrasos en la detección y la respuesta. La falta de correlación centralizada y procesos estandarizados de respuesta a incidentes aumentó el riesgo de amenazas perdidas y un tiempo de espera prolongado, lo que afectó directamente la capacidad de la empresa para proteger los activos críticos y mantener la continuidad de negocio.
MHP pudo modernizar sus operaciones de ciberseguridad construyendo un SOC centralizado impulsado por IBM® Qradar® SIEM e IBM QRadar SOAR. Al consolidar la telemetría de todos los entornos on-prem y en la nube, el equipo cibernético de MHP obtuvo visibilidad en tiempo real de las amenazas, lo que permitió la correlación de eventos casi en tiempo real. Los analytics avanzados y el ajuste de casos de uso permitieron al SOC detectar actividades sospechosas en segundos en lugar de horas, cambiando la postura de seguridad de reactiva a proactiva.
Con la integración de playbooks automatizados en QRadar SOAR, la respuesta a incidentes se optimizó y fue coherente en todos los equipos. Se automatizaron tareas rutinarias como el enriquecimiento, la clasificación y la contención, lo que redujo el tiempo medio de respuesta (MTTR) y permitió a los analistas centrarse en las amenazas de mayor impacto. Como resultado, la empresa logró una mejora cuantificable en la velocidad de detección y la eficacia de la respuesta, lo que reforzó su resiliencia frente a los ciberataques modernos y garantizó la protección continua de los activos críticos de la empresa.
MHP ha mejorado significativamente su postura de ciberseguridad con la implementación de IBM QRadar SIEM y QRadar SOAR. El moderno centro de operaciones de seguridad (SOC) proporciona visibilidad centralizada, analytics avanzados y respuesta automatizada, lo que permite una detección de amenazas más rápida y un manejo coordinado de incidentes. Esta transformación fortalece la resiliencia operativa, la continuidad de negocio y la confianza en todo el ecosistema global de MHP. Al aprovechar IBM QRadar SIEM, MHP puede recopilar y correlacionar datos de diversas fuentes en todo su entorno de TI en una visión holística de los eventos de seguridad. El módulo integrado de analytics del comportamiento del usuario ayuda a distinguir el comportamiento normal del usuario de las anomalías, lo que permite a los equipos reaccionar más rápido a la actividad maliciosa. Con IBM QRadar SOAR, los analistas utilizan la consola SOAR para tareas diarias, como la gestión de tickets, el seguimiento de métricas y las instrucciones específicas de cada caso, mejorando su capacidad para analizar y gestionar incidentes de seguridad y responder a ellos de manera eficaz. El director de seguridad de la información (CISO) de MHP, Yurii Shatylo, señala: “Este no es solo un proyecto de seguridad, sino una base de confianza, estabilidad y resiliencia para todo el ecosistema de MHP”. El nuevo SOC se ha convertido en un componente crítico en la estrategia de ciberseguridad de MHP, lo que permite a la empresa responder a las amenazas cibernéticas de manera más eficiente y eficaz.
MHP es una empresa internacional del sector agroalimentario que elabora productos alimenticios saludables y de alta calidad destinados a mejorar la vida de sus consumidores. Tiene instalaciones de producción en Ucrania, España y en todo el sudeste de Europa, y es especialista en la aplicación y el despliegue de las últimas tecnologías alimentarias y agrícolas en todas sus operaciones. Las acciones de MHP cotizan en la Bolsa de Valores de Londres. Con más de 38 000 empleados en Ucrania y en el extranjero, MHP se encuentra entre los 20 principales empleadores de Ucrania, según Forbes Ucrania. MHP es el mayor contribuyente individual en todo el sector agrícola de Ucrania y fue reconocido por Forbes Ucrania como uno de los principales inversionistas del país en 2024. MHP es el principal productor avícola de Europa según la clasificación WattPoultry. MHP exporta sus productos a más de 80 países en todo el mundo. La empresa desarrolla más de 15 marcas de alimentos y, junto con sus socios, opera varias cadenas, incluidas las tiendas MeatMarket y los puntos de venta de Döner Market. El fundador y director ejecutivo (CEO) de MHP es el empresario ucraniano Yuriy Kosyuk.
© Copyright IBM Corporation, mayo de 2026.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.