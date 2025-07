Mantener a los alumnos comprometidos en el camino hacia la fluidez El chino tiene una reputación formidable de ser difícil de aprender. De hecho, según MandarinMaster, el 80% de las personas que se inician en el idioma acaban abandonando sus estudios. Pero, ¿y si los nuevos Approach® y Tecnología pudieran ayudar a las personas a mantener el rumbo y lograr fluidez en chino? Esta pregunta es justo lo que se hizo Philippe Laurent, nativo de Francia y hablante de chino con fluidez. Con China convirtiéndose en un actor cada vez más importante en la escena global, Philippe Laurent creó MandarinMaster como una plataforma de aprendizaje en línea diseñada para permitir que cualquier persona aprenda chino sin desanimarse. La filosofía pedagógica de la compañía se inspira en un viejo proverbio chino: "Un viaje de mil millas comienza con un solo paso". De hecho, en la primera lección que presenta MandarinMaster hay dos caracteres chinos: 一步 (Yībù), que significa "un paso". Philippe Laurent explica: “Proponemos un ritmo de aprendizaje lento y regular que es culturalmente de naturaleza muy china. MandarinMaster comienza literalmente con un paso, y es como si estuviera subiendo a bordo de un tren. Si te quedas en ese tren durante tres años, completando 30 minutos de estudio al día, hablarás chino con fluidez al final del viaje”. La principal dificultad para los estudiantes no nativos de chino es el sistema de tonos del idioma. El lenguaje hablado tiene cuatro tonos y dominarlos es fundamental para hacerse entender. Por ejemplo, la palabra “ma” puede significar “madre”, “cáñamo”, “caballo” o “regañar” según el tono que se utilice. También se puede usar sin tono para indicar una pregunta. "Para que MandarinMaster fuera un éxito, necesitábamos habilitar la plataforma para validar la pronunciación", dice Philippe Laurent.

Matrícula en línea Las clases en línea paso a paso animan a los estudiantes. reconocimiento de voz El reconocimiento de voz habilitado para IA permite una mejor pronunciación. Retroalimentación inmediata Los alumnos reciben feedback inmediato, lo que les ayuda a progresar rápidamente.

Sin IBM Watson Speech to Text, no podríamos lanzar MandarinMaster. Ayuda a garantizar la calidad del aprendizaje, como si cada usuario tuviera su propio profesor particular para escuchar su pronunciación. Philippe Laurent Fundador MandarinMaster

Crear un enfoque estructurado y enriquecido con IA para la adquisición de idiomas MandarinMaster intentó trabajar con una empresa china que ofrecía Speech to Text, para que la plataforma pudiera escuchar la pronunciación de los alumnos y proporcionar feedback. Sin embargo, el costo por ciclo de validación no era económico, por lo que Philippe Laurent siguió el consejo de su desarrollador de probar la tecnología IBM Watson Speech to Text. “Contamos con el apoyo del BPI [un banco público francés que apoya el desarrollo económico] y del gobierno regional, por lo que preferimos trabajar con un proveedor como IBM con una fuerte presencia en Francia”, afirma Philippe Laurent. Como startup, nos sentimos inmediatamente muy cómodos con IBM por su genuino apoyo y su capacidad para impulsar nuestra visibilidad y credibilidad. IBM puso a MandarinMaster en contacto con Pedab France, un IBM Business Partner que se especializa en soluciones educativas basadas en la tecnología de IBM. Pedab trabajó con MandarinMaster para integrar la tecnología IBM Watson Speech to Text en su plataforma. La solución está licenciada bajo un acuerdo de solución integrada de IBM (ESA), que permite a MandarinMaster combinar la tecnología de IBM con su propia propiedad intelectual para crear una solución empaquetada independiente. Christopher Pajot, gerente de ventas de Pedab Francia, comenta: “IBM Watson Speech to Text es una tecnología de IA confiable que pudimos integrar perfectamente en la plataforma de MandarinMaster. Trabajamos con IBM Innovation Studio en el proyecto, y solo nos llevó unos meses de principio a fin”. "Pedab se implicó a fondo para ayudarnos a que MandarinMaster sea un éxito", agrega Philippe Laurent. "El equipo de Christopher trabajó duro para conseguirnos un acuerdo financiero que tuviera sentido económico para nosotros como startup, y realmente valoramos la asociación que estamos construyendo con ellos y con IBM." MandarinMaster es una plataforma en línea que ofrece lecciones diarias de 30 minutos a los suscriptores. Los alumnos avanzan poco a poco, desbloqueando nuevo contenido a medida que progresan en un ritmo que los mantiene comprometidos y animados. La tecnología integrada IBM Watson Speech to Text hace posible que MandarinMaster simule la presencia de un profesor real, lo que permite a los alumnos verificar su pronunciación y obtener retroalimentación inmediata. "IBM Watson Speech to Text permite a nuestros alumnos validar su uso de los tonos chinos, lo que les da mayor confianza a medida que trabajan para dominar esta habilidad de importancia crucial", dice Philippe Laurent. MandarinMaster está trabajando actualmente con los primeros usuarios para correr la voz orgánicamente a través de las redes sociales. Los estudiantes que traigan a otros suscriptores de pago pueden recibir créditos para sus propios costos de matrícula. Estos créditos también se pueden utilizar para comprar prácticas de conversación individuales y comentarios en videollamadas con tutores de la vida real. En el momento de escribir este artículo, MandarinMaster está desarrollando una versión de inglés a chino de su plataforma, que se dirige a la audiencia potencial mucho mayor de hablantes nativos de inglés de todo el mundo. Esta versión estará disponible a finales de septiembre de 2025.

Avanzar hacia la fluidez en chino hablado Con el apoyo de IBM y Pedab, MandarinMaster está construyendo una comunidad de suscriptores. La comunidad abarca desde adolescentes (y sus padres) que buscan una nueva habilidad que les ayude a ingresar a las mejores escuelas de negocios y universidades, hasta jubilados que quieren aprender chino para ejercitar su materia gris. La plataforma también es ideal para empresarios que trabajan o planean trabajar con empresas chinas, especialmente expatriados existentes y otros que planean vivir en China. Otra característica diferenciadora de MandarinMaster es que combina una plataforma con Tecnología con entrada humana real; cada estudiante que paga es recibido personalmente y seguido por el equipo de MandarinMaster. "Caracterizo a MandarinMaster en cinco palabras: fácil, completo, serio, gamificado y cultural", comenta Philippe Laurent. "Con MandarinMaster, no solo te estás adentrando en un idioma, sino en toda una cultura". El ritmo estructurado, lento y constante de MandarinMaster, que introduce dos o tres nuevos caracteres chinos cada día, facilita que los alumnos se mantengan comprometidos. Y después de tres años de estudio diario, la plataforma lleva a los principiantes absolutos hasta el nivel C1. “El chino es un idioma difícil, pero nuestro método es fácil”, dice Philippe Laurent. “Después de tres años, habrá dominado 2500 caracteres y más de 25 000 palabras. Un chino con un alto nivel educativo conoce 3000 caracteres, por lo que este es un nivel impresionante de fluidez y comprensión”. Los usuarios de MandarinMaster hablan durante aproximadamente el 80 % de cada lección, un contraste dramático con la gran mayoría de plataformas y cursos de capacitación basados en libros. "Sin IBM Watson Speech to Text, no podríamos haber lanzado MandarinMaster", concluye Philippe Laurent. “Ayuda a garantizar la calidad del aprendizaje, como si cada usuario tuviera su propio profesor privado para escuchar su pronunciación”.

Acerca de MandarinMaster MandarinMaster es una innovadora plataforma en línea para aprender el idioma chino. Con un fuerte énfasis en la pronunciación correcta del chino hablado, la plataforma lleva a los principiantes absolutos al nivel C1 en tres años. Actualmente disponible para francófonos, la plataforma pronto se extenderá a los angloparlantes.