Lufthansa Group fusiona y mejora múltiples aplicaciones de operaciones terrestres en una única plataforma web con IBM Consulting
Lufthansa Group, líder mundial en aviación, había avanzado en la optimización de sus operaciones terrestres a través de una suite de múltiples aplicaciones móviles.
A pesar de que las aplicaciones funcionaban sin problemas, su naturaleza fragmentada restringía la portabilidad, fomentaba ineficiencias, inflaba los costos e impedía la coordinación entre el personal del aeropuerto y de las aerolíneas. Además, el aumento de los gastos de licencia para la plataforma de comunicación predominante, que era sustancialmente obsoleta y costosa, exacerbó estas presiones financieras.
A medida que el objetivo estratégico más amplio de Lufthansa Group se desplazó hacia la modernización de los sistemas de comunicación, la aerolínea necesitaba una solución unificada que pudiera integrar todas las funcionalidades en una única aplicación basada en la web accesible a través de varios tipos de dispositivos. En un escenario de alto riesgo en el que los retrasos en los vuelos y las ineficiencias en las operaciones terrestres podrían generar pérdidas financieras significativas y afectar la satisfacción del cliente, era necesario tomar medidas decisivas. Este movimiento estratégico tenía como objetivo reducir los costos operativos, mejorar la experiencia del usuario y garantizar una comunicación fluida entre el personal terrestre, los pilotos y los equipos operativos.
Lufthansa Group, en asociación con IBM® Consulting, transformó su gestión de operaciones terrestres con la consolidación de múltiples aplicaciones en una única solución basada en la web llamada Turnaround Companion (TAC), que ayuda a abordar las ineficiencias y los altos costos asociados con la gestión de herramientas separadas.
La experiencia de IBM en soluciones en la nube y desarrollo de aplicaciones fue fundamental en esta transformación. La implementación de la solución implicó una estrecha colaboración entre diferentes equipos y el uso de herramientas dentro de IBM Consulting:
La nueva plataforma web proporciona una visualización clara de todos los datos relevantes, que facilita una rápida coordinación y comunicación entre el personal del aeropuerto y la aerolínea. La inclusión de capacidades de comunicación basadas en chat, que dependen de un motor de mensajería interno de LG, y notificaciones inteligentes, garantiza que no se pierda información crucial.
TAC, basado en tecnologías modernas y alojado en la nube de Microsoft® Azure, es accesible a través de los principales sistemas operativos, incluidos iOS y Android, lo cual amplía la base de usuarios y reduce los costos de licencias. La estructura modular de la plataforma también permite una adaptación flexible a nuevos requisitos y la ampliación para incluir audiencias adicionales y aplicaciones, lo que la convierte en una herramienta versátil para las necesidades futuras de Lufthansa Group.
El exitoso despliegue de TAC permitió a Lufthansa Group rastrear todo el proceso de reestructuración y todas las interacciones entre las partes involucradas en una pila de soluciones consolidada. Esto permitió mejorar la eficacia, reducir los retrasos y aumentar la satisfacción de los clientes. La aerolínea planea continuar trasladando funcionalidades de otras aplicaciones a TAC, al tiempo que introduce nuevas capacidades que aportan valor agregado a los usuarios y optimizan aún más las operaciones terrestres.
Lufthansa Group experimentó una mejora significativa en la eficiencia de sus operaciones terrestres. La plataforma TAC unificada permitió el seguimiento en tiempo real del proceso de entrega de aeronaves, que consolidó todos los datos y la comunicación en una sola pila de soluciones.
Esta optimización ha llevado a una serie de logros:
También vale la pena señalar que las nuevas versiones de TAC tienen un tiempo de inactividad de solo un par de minutos, en comparación con los casi 45 minutos de las aplicaciones heredadas móviles. A pesar de estos importantes avances, el equipo del proyecto sigue apuntando a cero tiempo de inactividad en futuras versiones.
Como parte de la asociación en curso, IBM continúa apoyando a Lufthansa Group en el cambio de funcionalidades adicionales a TAC, lo que optimiza aún más las operaciones de la aerolínea. El equipo de IBM continúa trabajando en nuevas herramientas para la plataforma y está estudiando la implementación de la IA generativa. El despliegue exitoso de TAC ha establecido un nuevo estándar para el manejo eficiente de vuelos, que promueve la estandarización sostenible en las operaciones de las aeronaves y garantiza una experiencia de viaje superior tanto para los empleados como para los pasajeros.
Lufthansa Group es un grupo de aerolíneas reconocido mundialmente con sede en Alemania. La empresa ha crecido hasta convertirse en uno de los grupos de aerolíneas más grandes del mundo, que atiende a millones de pasajeros al año. Lufthansa Group es reconocido por su compromiso con la calidad, la seguridad y la satisfacción del cliente.
IBM Consulting es donde la experiencia de confianza se une a la tecnología potente. Al asociarnos directamente con los clientes, asesoramos, diseñamos, construimos y operamos la innovación empresarial que importa y ofrecemos resultados duraderos.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logotipo de IBM, IBM Consulting, IBM Garage e IBM iX son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.
Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos, otros países o ambos.