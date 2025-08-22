Lufthansa Group, en asociación con IBM® Consulting, transformó su gestión de operaciones terrestres con la consolidación de múltiples aplicaciones en una única solución basada en la web llamada Turnaround Companion (TAC), que ayuda a abordar las ineficiencias y los altos costos asociados con la gestión de herramientas separadas.

La experiencia de IBM en soluciones en la nube y desarrollo de aplicaciones fue fundamental en esta transformación. La implementación de la solución implicó una estrecha colaboración entre diferentes equipos y el uso de herramientas dentro de IBM Consulting:

El equipo de IBM® iX facilitó talleres de design thinking para desarrollar TAC, y garantizar una interfaz y una experiencia de usuario sencillas que se adaptan a varios roles dentro de las operaciones terrestres de Lufthansa Group.

El equipo de modernización de aplicaciones de IBM lideró la rearquitectura de los sistemas heredados de Lufthansa Group, lo que permitió la migración fluida de múltiples aplicaciones independientes a una plataforma unificada nativa de la nube. Este esfuerzo de modernización garantiza la escalabilidad, el rendimiento y el mantenimiento a largo plazo de la solución TAC.

Los equipos de diseño de productos y servicios de ingeniería de IBM trabajaron en estrecha colaboración con Lufthansa Group y mejoraron continuamente la plataforma TAC. Su enfoque integrado para desarrollar y admitir la plataforma permitió una iteración rápida, una alineación con las necesidades cambiantes del negocio y un diseño centrado en el usuario que impulsa la adopción y el valor a largo plazo.

El equipo de IBM® Garage llevó a cabo el desarrollo y el mantenimiento de TAC, e hizo hincapié en la modernización de aplicaciones y brindó orientación estratégica al cliente sobre la arquitectura en la nube y la estrategia tecnológica.

La nueva plataforma web proporciona una visualización clara de todos los datos relevantes, que facilita una rápida coordinación y comunicación entre el personal del aeropuerto y la aerolínea. La inclusión de capacidades de comunicación basadas en chat, que dependen de un motor de mensajería interno de LG, y notificaciones inteligentes, garantiza que no se pierda información crucial.

TAC, basado en tecnologías modernas y alojado en la nube de Microsoft® Azure, es accesible a través de los principales sistemas operativos, incluidos iOS y Android, lo cual amplía la base de usuarios y reduce los costos de licencias. La estructura modular de la plataforma también permite una adaptación flexible a nuevos requisitos y la ampliación para incluir audiencias adicionales y aplicaciones, lo que la convierte en una herramienta versátil para las necesidades futuras de Lufthansa Group.

El exitoso despliegue de TAC permitió a Lufthansa Group rastrear todo el proceso de reestructuración y todas las interacciones entre las partes involucradas en una pila de soluciones consolidada. Esto permitió mejorar la eficacia, reducir los retrasos y aumentar la satisfacción de los clientes. La aerolínea planea continuar trasladando funcionalidades de otras aplicaciones a TAC, al tiempo que introduce nuevas capacidades que aportan valor agregado a los usuarios y optimizan aún más las operaciones terrestres.