Sorprendentemente, la pandemia afectó positivamente un aspecto vital del proyecto. Dado que LFV controla el tráfico aéreo civil y militar en Suecia, sus datos son muy seguros y, por tanto, inaccesibles fuera de sus instalaciones. Durante el confinamiento, el equipo ampliado ya no podía acceder in situ a los datos necesarios para diseñar el modelo de IA de la solución AAP. El grupo, obligado a repensar el desarrollo de la IA, decidió crear un modelo de IA basado en la integración con un Air Traffic Control Research Simulator de NLR (Dutch National Aviation and Aerospace Laboratory) (NARSIM).

Los científicos de datos crearon un modelo determinista de IA con un algoritmo personalizado en la plataforma de analytics IBM Streams y luego abrieron una conexión entre el simulador NARSIM e IBM Streams que se ejecutan en IBM Cloud. Simularon el tráfico en el espacio aéreo determinado y, con base en los resultados, siguieron perfeccionando el algoritmo e iterando el modelo de IA. Una base de datos IBM Db2 almacena datos para la aplicación IBM Streams y una base de datos IBM Cloudant almacena las instrucciones de la solución AAP para el controlador de tráfico aéreo y el piloto.