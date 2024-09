Las empresas de servicios financieros son víctimas de ataques de ciberseguridad con 300 veces más frecuencia que las empresas de otros sectores, por lo que nuestra empresa ha invertido y priorizado nuestro programa de gestión de vulnerabilidades.

Teníamos una acumulación de vulnerabilidades altas y críticas. El gran volumen hizo que la presentación de informes, la priorización y el seguimiento de los problemas fueran realmente difíciles. Simplemente carecíamos de una solución a escala empresarial para la gestión de vulnerabilidades.

Teníamos una solución ineficaz de hojas de cálculo complejas que extraían un gran número de vulnerabilidades de múltiples sistemas y escáneres, lo que en última instancia dejaba tanto al equipo de gestión de vulnerabilidades como a otros equipos responsables de la aplicación de parches incapaces de deconstruir los complicados informes y profundizar en los datos. Los informes mostraban un número total de vulnerabilidades y un indicador clave de riesgo basado en fórmulas, pero necesitábamos insights sobre cómo se calculaba esa métrica y qué vulnerabilidades afectaban a sistemas específicos.

Nos sentíamos paralizados. El resultado de nuestros escáneres de vulnerabilidades nos permitió ver cuántas vulnerabilidades teníamos, pero no pudimos correlacionar de manera confiable los datos con sistemas y propietarios específicos. Sin informes efectivos, los administradores de sistemas no sabían por dónde empezar con la aplicación de parches y el equipo de vulnerabilidades no podía proporcionar una dirección útil.

El estrés se apoderó de nuestro equipo. Los datos eran tan opacos que parecía que estábamos perdiendo el control. Todos los meses informábamos a la dirección con la esperanza de que las cifras de vulnerabilidad tendieran a la baja, pero sabíamos que no controlábamos el resultado. Nos sentimos impotentes.

Además, nuestro proveedor de entonces no se hizo cargo de las crecientes preocupaciones ni abordó los problemas de su modelo de información que nos impedían avanzar. Necesitábamos revisar nuestro programa de gestión de vulnerabilidades y cambiar de proveedor.