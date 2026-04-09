Transformación del análisis de personas por parte de Recursos Humanos con agentes de business intelligence generativa

En el corazón de IBM, el departamento de Recursos Humanos se enfrenta a un desafío: escalar una cultura basada en datos en toda la empresa.

La organización de RR. HH. de IBM ya había sentado una base sólida para el análisis de personas. Los datos se consolidaron en un lakehouse y se implementaron paneles de autoservicio para los usuarios autorizados de toda la empresa. Como resultado, la adopción creció de manera constante, más del 20% cada año, a medida que los IBMers se sentían cada vez más cómodos utilizando los informes de Business Intelligence (BI) para acceder a los datos de las personas. Pero el crecimiento trajo un nuevo desafío.

A medida que el uso se expandió más allá de los analistas de RR. HH. a líderes empresariales, gerentes y otros usuarios no técnicos, quedó claro que los paneles por sí solos no eran suficientes. Estos usuarios no vivían en los datos de RR. HH. todos los días. No siempre sabían qué filtros aplicar, cómo se definían las métricas o qué panel abrir para qué pregunta. Y las preguntas sobre la fuerza laboral rara vez son unidimensionales; más bien son contextuales y matizadas, y a menudo requieren múltiples puntos de datos para interpretarlos.

Los equipos de RR. HH. siguen dedicando un tiempo valioso a interpretar datos para otros, mientras que los líderes tienen dificultades para navegar por paneles complejos. La necesidad es clara: hacer que los datos de la fuerza laboral sean accesibles, intuitivos, interactivos e integrados en los flujos de trabajo cotidianos, sin depender excesivamente de los analistas. Sin este cambio, IBM corre el riesgo de flujos de trabajo más lentos, ya sea debido a ineficiencias operativas o a una toma de decisiones menos informada.