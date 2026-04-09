Transformación del análisis de personas por parte de Recursos Humanos con agentes de business intelligence generativa

Cómo IBM HR busca escalar el análisis de personas mediante la adopción de watsonx BI
En el corazón de IBM, el departamento de Recursos Humanos se enfrenta a un desafío: escalar una cultura basada en datos en toda la empresa.
La organización de RR. HH. de IBM ya había sentado una base sólida para el análisis de personas. Los datos se consolidaron en un lakehouse y se implementaron paneles de autoservicio para los usuarios autorizados de toda la empresa. Como resultado, la adopción creció de manera constante, más del 20% cada año, a medida que los IBMers se sentían cada vez más cómodos utilizando los informes de Business Intelligence (BI) para acceder a los datos de las personas. Pero el crecimiento trajo un nuevo desafío.
A medida que el uso se expandió más allá de los analistas de RR. HH. a líderes empresariales, gerentes y otros usuarios no técnicos, quedó claro que los paneles por sí solos no eran suficientes. Estos usuarios no vivían en los datos de RR. HH. todos los días. No siempre sabían qué filtros aplicar, cómo se definían las métricas o qué panel abrir para qué pregunta. Y las preguntas sobre la fuerza laboral rara vez son unidimensionales; más bien son contextuales y matizadas, y a menudo requieren múltiples puntos de datos para interpretarlos.
Los equipos de RR. HH. siguen dedicando un tiempo valioso a interpretar datos para otros, mientras que los líderes tienen dificultades para navegar por paneles complejos. La necesidad es clara: hacer que los datos de la fuerza laboral sean accesibles, intuitivos, interactivos e integrados en los flujos de trabajo cotidianos, sin depender excesivamente de los analistas. Sin este cambio, IBM corre el riesgo de flujos de trabajo más lentos, ya sea debido a ineficiencias operativas o a una toma de decisiones menos informada.
El piloto comenzó en el tercer trimestre de 2025 y logró una tasa de precisión del 89.26% en una muestra de preguntas enviadas por los usuarios, lo que le dio a la organización una gran confianza en la calidad de los análisis. Junto con un razonamiento transparente y una desambiguación clara, los usuarios pudieron entender cómo se generaba cada respuesta y refinar sus preguntas, generando así confianza en los resultados del sistema.
Los usuarios empresariales iniciales informan que el tiempo de respuesta a partir de datos de talento a nivel de resumen es de días a minutos, gracias a la interfaz conversacional intuitiva para acceder a los datos, sin la complejidad de las herramientas de BI estáticas tradicionales.
IBM comenzó a transformar su enfoque de business intelligence y analytics mediante la adopción de watsonx BI en un proyecto piloto.El producto watsonx BI ofrece agentes de Business Intelligence generativa (GenBI) que pueden desbloquear el valor de los datos. Con su interfaz conversacional, los líderes y gerentes de negocios podrían simplemente hacer preguntas en lenguaje natural y recibir respuestas explicables.
La base detrás de watsonx BI es su arquitectura: una capa semántica gobernada que incorpora la lógica de RR. HH., definiendo métricas, filtros, poblaciones y contexto empresarial para ofrecer analytics coherentes y explicables alineados con la estructura de gobernanza de datos de una organización. Un catálogo de métricas centralizado y enriquecido con IA actúa como una única fuente de información, eliminando los cálculos ad hoc y permitiendo un acceso seguro a los datos en toda la empresa.
Igual de importante, watsonx BI aprovechó las inversiones anteriores de IBM: los datos que ya residían en el lakehouse empresarial y los marcos de informes existentes, como Cognos, se reutilizaron perfectamente, lo que redujo la duplicación y aceleró la adopción. Esto permitió la continuidad entre las herramientas, convirtiendo la infraestructura fundamental en un habilitador estratégico para el análisis escalable de personas.
watsonx BI acelera la business intelligence con una IA que muestra su trabajo, para que pueda comprender el "por qué" detrás del "qué". Proporciona una ruta clara y lógica de la pregunta a la explicación, mostrando cómo interpreta su consulta, incluidas las fuentes de datos consultadas, las columnas utilizadas, los filtros aplicados e incluso la consulta SQL completa ejecutada.
Los primeros resultados de los primeros 6 meses de uso han sido prometedores: los líderes empresariales ya no tienen que esperar días para recibir informes; obtienen respuestas rápidamente. Los equipos de RR. HH. dedican menos tiempo a atender solicitudes de datos repetitivas y más tiempo a la asesoría estratégica. Por último, el análisis de personas gana productividad a medida que watsonx BI automatiza el enriquecimiento y las explicaciones siguen la lógica empresarial gobernada.
Nuestro piloto de análisis de personas de watsonx BI ha provocado un cambio en la forma en que IBM explora nuevas formas de abordar los datos de las personas. Los usuarios iniciales de IBM ahora pueden recibir datos rápidamente, gracias a la preparación automatizada de datos. Por ejemplo, los líderes pueden solicitar comparaciones de distribuciones de habilidades críticas entre unidades de negocio y regiones geográficas y recibir respuestas contextualizadas. Este enfoque transformador no es específico de RR.HH. y puede aplicarse a otras áreas en el futuro. He aquí por qué:
Al convertirse en su propio cliente cero, IBM valida que la business intelligence generativa gobernada puede servir a los flujos de trabajo empresariales, no solo como una herramienta, sino como una nueva forma de pensar con datos. El recorrido de RR. HH. de IBM con un piloto de watsonx BI no es solo una historia de éxito; es un proyecto técnico para el futuro de los analytics empresariales.
IBM es una empresa multinacional de tecnología con una vasta historia que se remonta a 1911. Atiende a una amplia gama de clientes a nivel mundial y brinda una amplia variedad de productos y servicios en los campos de computación en la nube, IA, analytics de datos y consultoría. IBM es reconocida por su compromiso con la innovación, con un enfoque significativo en la investigación y el desarrollo. La fuerza laboral de la empresa está compuesta por profesionales talentosos, lo que contribuye a sus ingresos sustanciales e influencia en la industria tecnológica.
© Copyright IBM Corporation. Marzo de 2026.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.