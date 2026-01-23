IBM se enfrentó a obstáculos similares a los de muchos de sus clientes. En todo el negocio, los analistas estaban abrumados con tareas repetitivas en lugar de ofrecer insights.

En RR. HH., los empleados pasaban colectivamente horas buscando políticas sobre viajes y beneficios en más de 175 países, mientras que los gerentes podían dedicar entre 15 y 20 minutos a cada uno de los miles de traslados anuales de empleados. Las adquisiciones dependían de más de 40 sistemas diferentes, lo que significaba que los equipos tenían que navegar por docenas de repositorios desconectados para responder a las preguntas de los proveedores. En TI, los servicios de asistencia técnica estaban desbordados con solicitudes rutinarias, como restablecer contraseñas.

En la cadena de suministro, con más de 10 millones de envíos, 350 000 SKU y más de 200 proveedores directos de piezas de producción que respaldan la demanda de más de 170 países, IBM se enfrentó a una creciente volatilidad, interrupciones frecuentes y datos muy fragmentados. El resultado fue una toma de decisiones lenta y manual y una visibilidad limitada de extremo a extremo, lo que provocó la pérdida de oportunidades para optimizar el inventario, reducir costos y mejorar el rendimiento logístico. Los equipos también tuvieron dificultades para acceder a información precisa y actualizada en los sistemas de cadena de suministro, ventas y finanzas, lo que provocó ineficiencias, una mala coordinación entre los stakeholders y la incapacidad de identificar y mitigar los riesgos con rapidez.

En ventas, los vendedores digitales dedicaban colectivamente un número significativo de horas al año a cambiar entre cinco aplicaciones de negocio diferentes para apoyar los esfuerzos de prospección. Los vendedores se vieron abrumados por la complejidad de navegar por múltiples sistemas aislados, que van desde plataformas de contenido de ventas y documentación de productos hasta herramientas de comunicación, para recuperar contenido relevante, elaborar mensajes de prospección y responder a las consultas de los clientes. Esta experiencia fragmentada redujo la productividad del vendedor, retrasó la progresión de los acuerdos y afectó la calidad del compromiso con el cliente.

El departamento fiscal de IBM dedicaba mucho tiempo a agregar y armonizar manualmente grandes volúmenes de datos granulares procedentes de múltiples sistemas fuente para preparar las miles de declaraciones de impuestos que la empresa presenta cada mes, cada una de ellas ajustada a la normativa específica de cada jurisdicción.

En general, había menos tiempo para el trabajo estratégico, ya que los empleados estaban abrumados con tareas tediosas.

El objetivo de IBM no era solo transformarse. Se trataba de crear un proyecto técnico para la productividad en toda la empresa utilizando IA, nube híbrida y automatización, junto con tecnologías de socios estratégicos y nuestra experiencia en consultoría.