Imagine un vasto océano de datos, repleto de insights potenciales, pero que no se usa en su totalidad debido a su estado desordenado. La organización del director de sistemas de información (CIO) de IBM se enfrentó a un desafío similar. La organización director de sistemas de información (CIO) almacenaba cantidades masivas de datos de TI operativos relacionados con aplicaciones, dispositivos, redes, infraestructura y herramientas empresariales. Estos datos estaban dispersos en fuentes de datos dispares, incluidos siete lagos de datos diferentes construidos con varias tecnologías.

Esta fragmentación dio lugar a varios problemas. En primer lugar, el equipo de director de sistemas de información (CIO) no podía acceder a grandes cantidades de datos, lo que dificultaba su capacidad para obtener insights valiosos y tomar decisiones estratégicas. En segundo lugar, la gobernanza, los controles de acceso y los procesos eran inconsistentes en todos los repositorios, lo que comprometía la seguridad de los datos. Finalmente, la duplicación desenfrenada de datos y extracción, transformación y carga (ETL) no solo socavó la calidad de los datos, sino que también aumentó los costos operativos, agotó los recursos y sofocó la innovación.

El equipo reconoció la necesidad urgente de un cambio radical en su estrategia de gestión de datos. Imaginaron una plataforma de datos centralizada y unificada diseñada para desmantelar los silos de datos existentes, establecer una gobernanza sólida y dotar a los usuarios de capacidades de autoservicio. Esta plataforma democratizaría los datos, haciéndolos más accesibles y fáciles de combinar para el análisis, lo que en última instancia impulsaría el ahorro de costos, la eficiencia y la competitividad.