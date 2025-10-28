La organización de director de sistemas de información (CIO) de IBM se embarca en un viaje para consolidar sus datos operativos
Imagine un vasto océano de datos, repleto de insights potenciales, pero que no se usa en su totalidad debido a su estado desordenado. La organización del director de sistemas de información (CIO) de IBM se enfrentó a un desafío similar. La organización director de sistemas de información (CIO) almacenaba cantidades masivas de datos de TI operativos relacionados con aplicaciones, dispositivos, redes, infraestructura y herramientas empresariales. Estos datos estaban dispersos en fuentes de datos dispares, incluidos siete lagos de datos diferentes construidos con varias tecnologías.
Esta fragmentación dio lugar a varios problemas. En primer lugar, el equipo de director de sistemas de información (CIO) no podía acceder a grandes cantidades de datos, lo que dificultaba su capacidad para obtener insights valiosos y tomar decisiones estratégicas. En segundo lugar, la gobernanza, los controles de acceso y los procesos eran inconsistentes en todos los repositorios, lo que comprometía la seguridad de los datos. Finalmente, la duplicación desenfrenada de datos y extracción, transformación y carga (ETL) no solo socavó la calidad de los datos, sino que también aumentó los costos operativos, agotó los recursos y sofocó la innovación.
El equipo reconoció la necesidad urgente de un cambio radical en su estrategia de gestión de datos. Imaginaron una plataforma de datos centralizada y unificada diseñada para desmantelar los silos de datos existentes, establecer una gobernanza sólida y dotar a los usuarios de capacidades de autoservicio. Esta plataforma democratizaría los datos, haciéndolos más accesibles y fáciles de combinar para el análisis, lo que en última instancia impulsaría el ahorro de costos, la eficiencia y la competitividad.
después de mover datos de sistemas existentes y reducir la redundancia
después de eliminar los datos replicados
demostrando capacidad para la ingestión de datos a gran escala
Para hacer frente a los retos que plantean los datos fragmentados y desorganizados, la organización del director de sistemas de información (CIO) de IBM se sometió a una transformación en el tercer trimestre de 2024, con la implementación de la plataforma de datos I&T Data Platform powered by IBM watsonx.data, junto a IBM watsonx.ai, IBM Cognos Analytics e IBM Knowledge Catalog. Juntas, estas herramientas ayudaron a crear un centro unificado, sustituyendo los silos desconectados por un control centralizado y una accesibilidad optimizada. IBM watsonx habilitó el machine learning y los insights impulsados por IA, IBM Cognos Analytics facilitó la generación de informes y paneles dinámicos e IBM Knowledge Catalog garantizó una gobernanza sólida y una capacidad de descubrimiento de datos estables.
Una realización fundamental durante esta transición fue cómo watsonx.data pudo reducir significativamente la complejidad. Anteriormente, los usuarios extraían laboriosamente datos de entornos Dispar, incluidas fuentes como AskIdentity (DB2), Developer Platform (PostgreSQL), Voice of the Employee (PostgreSQL) e Inventory de infraestructura (MongoDB). Ahora, con una arquitectura unificada impulsada por watsonx.data, una sola consulta extrae datos perfectamente de estos diversos sistemas, eliminando un esfuerzo manual sustancial. La plataforma se adapta a varias bases de datos y formatos, y solo se necesitan revisiones ocasionales.
Para mejorar el acceso de los usuarios, el equipo implementó capas de abstracción para estandarizar la sintaxis SQL y aprovechó IBM Knowledge Catalog para impulsar la coherencia y la confianza de los datos. Los pipelines de CI/CD y la integración de GitHub agilizaron aún más el desarrollo, haciendo que la plataforma fuera más colaborativa y escalable. Como resultado, la organización del director de sistemas de información (CIO) de IBM ahora opera un ecosistema de datos centralizado e inteligente que impulsa la eficiencia y la innovación.
La implementación de la plataforma de datos de I&T ha dado resultados positivos significativos para la organización del director de sistemas de información (CIO) de IBM. Al trasladar los datos de los sistemas existentes y reducir la redundancia de datos, la plataforma ha permitido un ahorro de costos de 5.3 millones USD para el 1T de 2025. También ha llevado a un despliegue 100 % SaaS en IBM Cloud for watsonx.data, lo que reduce la footprint y la complejidad on-prem.
Además, la plataforma mejoró la gobernanza de datos, al ofrecer una única fuente de información y permitiendo una estrategia de datos más defensiva. La redundancia de datos se ha reducido en un promedio del 26 % para la identidad y del 7.7 % para la experiencia del desarrollador, ya que la plataforma elimina la necesidad de replicar datos en múltiples sistemas. Esta mejora también ha reducido el tiempo y el esfuerzo necesarios para realizar procesos ETL.
A medida que la plataforma integró más fuentes de datos, el equipo observó un aumento significativo en los volúmenes de datos, ejemplificado por 229 GB adicionales ingeridos diariamente desde los dispositivos y los casos de uso de la intranet de IBM. Durante los cuatro días anteriores, el equipo cargó con éxito más de 1.250 millones de filas de la intranet de IBM, lo que demuestra la capacidad de la plataforma para la ingesta de datos eficiente y a gran escala.
De cara al futuro, el equipo está explorando formas de mejorar aún más la plataforma de datos de I&T para reducir la redundancia de datos y mejorar la calidad de los datos. El objetivo es tener todas las fuentes de datos operativos de TI integradas en la plataforma para fin de año y aprovechar plenamente los beneficios de un entorno de datos unificado y gobernado.
La organización del director de sistemas de información (CIO) de IBM lidera la estrategia interna de TI y ofrece, asegura, moderniza y da soporte a las soluciones de TI que los empleados, clientes y socios emplean para hacer su trabajo cada día.
La organización del director de sistemas de información (CIO) tiene como objetivo crear una plataforma de TI adaptable que facilite el acceso a herramientas, aplicaciones y sistemas en toda la empresa. Con la misión de catalizar el crecimiento del negocio, la organización de director de sistemas de información (CIO) acelera la resolución de problemas y sirve como innovación para IBM.
