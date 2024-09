IBM también agregó personalización y automatización al proceso de publicación y gestión del ciclo de vida de la API, lo que facilita a los proveedores la publicación de una API y su documentación en la puerta de enlace, lo que se traduce en grandes beneficios para la empresa y sus usuarios.

“Actualmente, admitimos alrededor de 1000 API publicadas: 200 en API Hub y 800 en Blue API. El año pasado, tuvimos entre 300 y 400 millones de llamadas a la API al mes, acercándonos a un equilibrio de 400 millones”, dice Frohling. “Nos acercamos a 2000 consumidores únicos de API. Cada mes, se publican entre tres y cuatro nuevas API de cualquiera de los 250 equipos diferentes. Estas cifras continúan creciendo cada mes”.

En cuanto a futuras mejoras a la plataforma, Frohling dice: “Actualmente, utilizamos el servicio API Connect Reserved Instance on IBM Cloud para alojar nuestra plataforma, y nuestras personalizaciones se ejecutan en Cirrus, la plataforma de nube híbrida OpenShift del CIO para cargas de trabajo internas. Estamos trabajando para aprovechar IBM® Cloud Pak for Integration on Cirrus. Eso será un esfuerzo sustancial para nosotros, pero nos permitirá mover las cargas de trabajo a donde sean más apropiadas en un momento dado y contribuir al ahorro de costos mediante el uso de una instancia de API Connect que forma parte de IBM Cloud Pak for Integration on Cirrus”.