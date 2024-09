Los principales científicos climáticos, los gobiernos y las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas reconocen que nos dirigimos hacia una emergencia climática. Para evitar daños ecológicos irreversibles, los expertos advierten que la humanidad debe actuar rápidamente para evitar un aumento peligroso de las temperaturas globales. Cambiar a fuentes de energía renovable es un arma clave en la batalla contra el cambio climático, e Iberdrola está a la vanguardia de la revolución. Sirviendo a más de 100 millones de clientes en países de Europa, Estados Unidos, Brasil, Australia y México, Iberdrola desempeña un papel de liderazgo al ayudar a las empresas y comunidades a desarrollar un futuro más verde y sostenible para todos. Ramón Zumárraga, Director de Servicios de Compras de Iberdrola, explica: “La sostenibilidad está en nuestro ADN. Es por eso que nuestra misión es proporcionar energía limpia y asequible a la mayor cantidad de personas posible, al mismo tiempo que garantizamos que nuestro modelo de negocio sea ambientalmente sostenible, competitivo y rentable. Basándonos en nuestro compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono para 2030 en Europa y 2050 a nivel mundial, queremos que todos nuestros proveedores se unan a nosotros para tomar medidas activas para prevenir el cambio climático, y adoptar tecnologías innovadoras nos ayudará a lograr este objetivo”. Iberdrola se fijó el ambicioso objetivo de garantizar que el 70 % de sus principales proveedores hayan puesto en marcha políticas y estándares efectivos de desarrollo sostenible para el año 2022. Para lograrlo, la empresa buscó formas de mejorar sus relaciones con los proveedores, monitorear y medir el progreso y tomar decisiones de compra más inteligentes y eficientes. “Durante muchos años, confiamos en un sistema de gestión de relaciones con proveedores altamente personalizado en las instalaciones”, continúa Zumárraga, “pero mantener y administrar la infraestructura de soporte se estaba volviendo cada vez más costoso y requiere mucho tiempo”. Además, la solución de gestión de relaciones con proveedores (SRM) ofreció características limitadas de gobernanza para compras en toda la empresa y, lo más importante, no proporcionó ninguna capacidad para evaluar proveedores nuevos y existentes con criterios de sostenibilidad. "Nuestra plataforma SRM existente era tan difícil de actualizar que no pudimos mantenerla al día con los crecientes requisitos de nuestro propio proceso de adquisición", comenta Zumárraga. "Esto hizo necesario que algunos procesos internos se llevaran a cabo manualmente por correo electrónico. Dada la aceleración de los nuevos requisitos y nuestro fuerte compromiso con la sostenibilidad, continuar llevando a cabo estos procesos de una manera no tan estándar podría habernos llevado a no cumplir con nuestros ambiciosos objetivos ambientales, sociales y de gobernanza. De la misma manera, el manejo manual de procesos de compras podría también haber aumentado el riesgo de que nuestros equipos liquidaran contratos que contravinieran las políticas internas sobre ciberseguridad o riesgo laboral”.

Más de 200 catálogos Para ayudar a todas las unidades de negocio a comprar con confianza, Iberdrola creará más de 200 catálogos de productos y servicios 15 millones EUR Iberdrola gasta 15 millones EUR en productos y servicios usando SAP Ariba

Con IBM y SAP a nuestro lado, estamos aún mejor posicionados para desempeñar un papel clave en la construcción de un mundo más sostenible para las generaciones futuras. Ramón Zumárraga Director of Purchasing Services Iberdrola

Aprovechar el poder de la computación en la nube Para aumentar la eficiencia del aprovisionamiento e impulsar la gobernanza de compras, Iberdrola eligió retirar su sistema SRM local y pasar a las soluciones SAP® Ariba® totalmente en la nube. Conocido internamente en Iberdrola como "IBuy", SAP Ariba dotará a los equipos de compras de la compañía de una suite completa de soluciones de gestión de compras y cadena de suministro alojadas en un entorno SAP en la nube. Imanol Barquín, Responsable de Transformación Digital y Procesos en Compras y Director de Proyecto de la Implementación de SAP Ariba en Iberdrola, afirma: "Consideramos diversas soluciones SRM, y SAP Ariba se situó en una liga propia, por su flexibilidad, capacidad y escalabilidad. El hecho de que pudiéramos integrar fácilmente SAP Ariba con nuestra solución SAP ERP existente también fue una gran ventaja, ya que nos facilitaría enormemente la integración de las compras con los procesos empresariales básicos, como la planificación de capacidades y recursos, las finanzas, etc.". Zumárraga agrega: "Con SAP Ariba podríamos conservar las características sofisticadas de nuestra solución local existente y obtener la capacidad de agregar nuevas características y funcionalidades. Nos impresionó especialmente el hecho de que SAP Ariba nos ayudaría a diseñar protocolos de compra guiados e informes mejorados, al tiempo que apoyaría conexiones API con herramientas de terceros, como nuestra solución de puntuación de sostenibilidad de proveedores. "El equipo de SAP hizo todo lo posible para asegurarnos de que podríamos aprovechar al máximo las integraciones de terceros disponibles en SAP Ariba. Por ejemplo, el equipo de SAP nos ayudó a integrar fácilmente una solución de puntuación de sostenibilidad de proveedores con SAP Ariba y nos ayudó con la configuración de nuestras necesidades únicas". Para garantizar las mejores prácticas durante la implementación de SAP Ariba, Iberdrola contó con el apoyo de IBM Consulting™. Aprovechando las plantillas generadas por IBM a partir de implementaciones exitosas de SAP Ariba en otras empresas globales, el equipo combinado diseñó un prototipo del nuevo entorno de SAP Ariba y configuró la solución paso a paso siguiendo una metodología de cascada cuidadosamente planificada. "Como uno de los socios estratégicos a largo plazo de SAP, sabíamos que IBM tenía los conocimientos y la experiencia necesarios para garantizar que pudiéramos completar el cambio a SAP Ariba de manera rápida y efectiva", dice Barquin. "Con su amplia cartera de implementaciones exitosas de SAP Ariba y un gran interés en ayudar a Iberdrola a transformar sus operaciones de compras, IBM se distinguió de todos los demás proveedores de servicios con los que consideramos trabajar". Continúa: "IBM ofreció la propuesta más competitiva y su equipo hizo un excelente trabajo explicando cómo podríamos optimizar nuestra migración a SAP Ariba y trabajar a través de las complejidades de pasar de una solución local a una plataforma basada en la nube. IBM nos apoyó en cada paso del camino y nos complació ver que los miembros sénior del equipo de IBM estaban totalmente comprometidos para garantizar que este proyecto se desarrollara sin problemas y con éxito”. Tras diseñar y probar una versión prototipo de SAP Ariba y personalizar las plantillas utilizadas para la implementación a las necesidades de Iberdrola, IBM ayudó a la compañía a desplegar el módulo SAP Ariba Source-to-Contract, que proporcionaría a los equipos de compras una solución totalmente digitalizada y automatizada para crear, gestionar y ejecutar contratos nuevos y existentes. Después de esto, IBM configuró SAP Ariba Procure-to-Order para dar soporte a las compras guiadas dentro de los equipos de compras de Iberdrola y en toda la organización. "Gracias al excelente soporte de IBM, migramos con éxito nuestras soluciones SRM heredadas, que contenían 20 años de desarrollo personalizado interno, a SAP Ariba en menos de un año", explica Zumárraga.

Como uno de los socios estratégicos a largo plazo de SAP, sabíamos que IBM tenía los conocimientos y la experiencia necesarios para garantizar que pudiéramos completar el cambio a SAP Ariba de forma rápida y efectiva. Imanol Barquin Responsible for Digital Transformation and Processes in Procurement and Project Director of the SAP Ariba Implementation Iberdrola

Construir procesos de compras más inteligentes y sostenibles El traslado de sus procesos de compras a SAP Ariba ha permitido a Iberdrola reducir el riesgo asociado con el gasto de los proveedores y aumentar la eficiencia de las compras. Hoy en día, Iberdrola opera más de 9 000 proyectos de abastecimiento y gestiona las relaciones con más de 20 000 proveedores usando SAP Ariba. Ya son 4.000 los usuarios que interactúan regularmente con la solución, una cifra que se espera que crezca a medida que Iberdrola despliegue SAP Ariba en más unidades de negocio. Barquin comenta: "SAP Ariba nos ayudará a reducir el riesgo de que los empleados de Iberdrola gasten de más o hagan compras con proveedores no aprobados. Lo lograremos utilizando SAP Ariba para crear protocolos de compra guiados y creando catálogos de productos y servicios preaprobados de nuestros proveedores, una capacidad que no teníamos con nuestra solución anterior. Hasta ahora, hemos implementado nuevos catálogos y compras guiadas para nuestro departamento de TI, y planeamos lanzar otros 200 catálogos para todos los demás departamentos dentro de Iberdrola". Con protocolos de compra guiados y catálogos de productos y servicios preaprobados, Iberdrola puede asegurar que cada departamento realice compras a un precio unificado, y de acuerdo con las condiciones de contratación correctas. Esta nueva característica también proporciona a la compañía datos detallados sobre todas las compras, tarifas y términos contractuales, información que Iberdrola puede utilizar para alcanzar acuerdos de proveedores aún más rentables en el futuro. Zumárraga agrega: “Debido a que todos nuestros contratos de compras ahora se llevan a cabo en SAP Ariba, hemos eliminado la necesidad de que nuestros equipos de compras finalicen acuerdos vía correo electrónico. La interfaz de usuario intuitiva de SAP Ariba ayuda a nuestro departamento de compras a trabajar de manera más eficiente y proporciona a nuestro equipo de más de 250 compradores datos mucho más detallados para impulsar decisiones de compra aún más inteligentes. Es más, el uso de SAP Ariba garantiza que las mejores prácticas se incluyan en todas nuestras decisiones de compras y adquisiciones”. Continúa: "Al adoptar la tecnología de SAP en la nube para dar soporte a nuestras actividades de compras, hemos ganado mucha más flexibilidad y escalabilidad, al tiempo que liberamos a Iberdrola de la carga de costos y mantenimiento de ejecutar sistemas locales. Con la ayuda de IBM, el cambio a una solución de aprovisionamiento SaaS por sí solo nos ha ayudado a conseguir ahorros significativos, y esperamos ver nuevas mejoras a medida que trabajamos para seguir aumentando la eficiencia de nuestras actividades de aprovisionamiento". Aprovechando la conectividad API de SAP Ariba, Iberdrola trabajó con IBM para implementar una solución de terceros que ayuda a la compañía a calificar a los proveedores en su compromiso con la sostenibilidad y el gobierno corporativo responsable. "Integrar SAP Ariba con nuestra herramienta de puntuación de sostenibilidad de proveedores nos da una visión detallada del impacto ambiental de nuestra cadena de suministro", explica Zumárraga. "Al utilizar esta información, podemos asegurarnos de que todos nuestros proveedores estén tan comprometidos con la sostenibilidad ambiental como nosotros, y que sigan el camino correcto para cumplir nuestro objetivo para 2022". Continúa: "Para los proveedores que no cumplen nuestros objetivos de sostenibilidad inicialmente, utilizaremos nuestra herramienta de puntuación para proporcionarles un conjunto claro de acciones que pueden tomar para mejorar la sostenibilidad de su modelo de negocio. De esta manera, podemos incentivar un cambio positivo, no solo dentro de Iberdrola, sino en todo el sector energético". De cara al futuro, Iberdrola está explorando la posibilidad de usar la tecnología de IBM Watson® con el fin de realizar un análisis detallado del gasto relativo para desbloquear nuevos ahorros y ha completado una prueba de concepto para sus operaciones en el Reino Unido. Con IBM Watson y las capacidades relacionadas con la IA de IBM, Iberdrola ha identificado el potencial de ahorros adicionales significativos en las compras. Del mismo modo, la empresa está trabajando con IBM para descubrir cómo puede aumentar aún más la eficiencia en toda su cadena de suministro expandiendo el uso de la automatización robótica de procesos en SAP Ariba, eliminando el trabajo manual y aumentando la eficiencia en sus procesos de compras. Zumárraga concluye: "Esperamos profundizar nuestra asociación con IBM y SAP a medida que redujimos nuestro compromiso de proporcionar energía asequible y limpia a más personas en todo el mundo. Con IBM y SAP de nuestro lado, estamos aún mejor colocados para jugar un papel clave en la construcción de un mundo más sostenible para las generaciones futuras".