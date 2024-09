Al contratar el soporte tecnológico de IBM Services para brindar soporte integrado de varios proveedores, Hana Financial Group espera reducir los costos operativos en aproximadamente un 3%. Además, el cliente ha mejorado la eficiencia de sus procesos de gestión de proveedores en un 30% al consolidarlos con el grupo IBM. El equipo de IBM ha consolidado más de 100 facturas en una sola factura, lo que reduce significativamente los gastos generales. Debido a que el equipo de IBM responde rápidamente a los problemas, Hana Financial Group ha mejorado la estabilidad de su sistema y ha minimizado el tiempo de inactividad no planificado. Por ejemplo, en el pasado, si el grupo necesitaba una pieza de repuesto, esperaba más de una hora para que llegara la pieza. Pero debido a que el grupo IBM suele necesitar piezas en el sitio, Hana recibe las piezas que necesita en 10 minutos, una disminución del 83%.