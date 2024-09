En un entorno de TI empresarial, un dispositivo no administrado es esencialmente un dispositivo no seguro y uno que pone en riesgo los datos y activos de la empresa. Los departamentos de TI necesitan la capacidad de incorporar y supervisar de forma segura todos los dispositivos personales y de la empresa que los empleados utilizan en el trabajo. Sin embargo, la lista de dispositivos que las personas necesitan para realizar su trabajo con eficacia no deja de aumentar, especialmente a medida que las empresas empiezan a desarrollar casos de uso empresarial para IoT y otras tecnologías inteligentes.

Los especialistas en TI de una gran empresa farmacéutica con sede en Estados Unidos con instalaciones de investigación y producción en todo el mundo sintieron las presiones de este cambio. "Estoy seguro de que otras grandes empresas empezaron como nosotros, donde las personas utilizaban los dispositivos móviles con un único propósito: acceder al correo electrónico, los contactos, el calendario y otras aplicaciones principales", afirma el Director de Operaciones Móviles y Soporte de la empresa. Cuando en un principio empezó a trabajar bajo este sistema local "una persona, un dispositivo", su equipo autorizó el uso de dispositivos que solo ejecutan sistemas operativos Apple iOS y Google Android.

El equipo también desplegó MaaS360 con la solución Watson, proporcionada mediante un modelo de software como servicio (SaaS) en la infraestructura de IBM® Cloud, como su plataforma UEM empresarial. La solución proporcionó una clara visibilidad y control de la huella global de dispositivos de la empresa, que creció hasta incluir más de 80.000 dispositivos corporativos y propiedad de los empleados y aproximadamente 800 aplicaciones. También ayudó al equipo a ahorrar tiempo y reducir costos al automatizar los procesos clave de configuración y soporte.

Con el tiempo, el equipo amplió el soporte para una mayor variedad de dispositivos móviles, incluyendo la emisión regular de tabletas Apple iPad a los equipos de ventas para el trabajo de campo. Sin embargo, fuera del alcance de los tipos de dispositivos estándar, como smartphones y tablets, varias unidades de negocio empezaron a exigir un medio para integrar nuevos dispositivos compartidos en sus procesos empresariales. Esto supuso un desafío, ya que muchos de estos dispositivos no cumplieron con los estándares corporativos para el uso aprobado. Algunas instalaciones de fabricación, por ejemplo, querían utilizar escáneres de códigos de barras Zebra y dispositivos Google Glass para aumentar la productividad. Otros querían emplear pizarras digitales interactivas Microsoft Surface Hub para facilitar la colaboración.

En cada caso, el equipo de Asistencia y Operaciones Móviles, compuesto solo por tres personas, tuvo que otorgar una excepción especial para el uso no estándar de dispositivos y configurar manualmente su MaaS360 existente con el entorno Watson para admitir una gama más amplia de dispositivos. En todos los ámbitos, el equipo cumplió con los requisitos fundamentales de la empresa para la seguridad de los dispositivos, como el cifrado completo para proteger la seguridad y la privacidad de los datos. Más allá de eso, las configuraciones variaron según la unidad de negocios y el tipo de dispositivo, según las regulaciones gubernamentales y de la industria y los controles comerciales específicos.

Al atender más solicitudes de soporte para dispositivos que se desviaban de los estándares corporativos, los tiempos de respuesta del equipo se ralentizaron mientras que los costos generales aumentaron. Las preocupaciones no terminaron ahí, ya que el equipo quería ayudar a mantener a los empleados satisfechos en su trabajo. “Como parte de TI, buscamos mejorar la productividad pero también la experiencia del usuario. Queremos que sea un lugar de trabajo fresco y divertido”, explica el director. El equipo recurrió a IBM para ayudar a escalar sus capacidades de UEM para incluir dispositivos no estándar.