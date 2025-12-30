No es de extrañar que la tecnología impulse las ventas minoristas modernas. Pero cuando los sistemas se retrasan, el negocio también lo hace. Para mantenerse al tanto en este escenario digital, las compañías deben reaccionar rápidamente ante posibles cuellos de botella.

Un minorista líder de autopartes con cientos de ubicaciones en todo Estados Unidos creó una infraestructura personalizada de punto de venta y gestión de almacenes para respaldar las operaciones a nivel de tienda. Si bien inicialmente estos sistemas eran confiables y se adaptaban a las necesidades del minorista, el proceso de despliegue era lento y requería muchos recursos, ya que a menudo llevaba varias semanas o incluso meses incorporar una sola tienda nueva. Este retraso creó un bloqueo que elevó los costos operativos, lo cual representaba una amenaza para los objetivos agresivos de expansión de la compañía.

El minorista de autopartes necesitaba una forma de centralizar su infraestructura, simplificar los despliegues y reducir el tiempo y los gastos asociados con el escalamiento. Al mismo tiempo, la empresa necesitaba garantizar una protección sólida tanto de los datos a nivel de tienda como de los datos corporativos.

Estos retos llevaron a la empresa a explorar estrategias de modernización, lo que significaba encontrar un asociado de confianza que les ayudara a crecer de forma más rápida, inteligente y segura.