GlassHouse Systems ayuda a un minorista a optimizar los despliegues y reducir costos con IBM Power Virtual Server
No es de extrañar que la tecnología impulse las ventas minoristas modernas. Pero cuando los sistemas se retrasan, el negocio también lo hace. Para mantenerse al tanto en este escenario digital, las compañías deben reaccionar rápidamente ante posibles cuellos de botella.
Un minorista líder de autopartes con cientos de ubicaciones en todo Estados Unidos creó una infraestructura personalizada de punto de venta y gestión de almacenes para respaldar las operaciones a nivel de tienda. Si bien inicialmente estos sistemas eran confiables y se adaptaban a las necesidades del minorista, el proceso de despliegue era lento y requería muchos recursos, ya que a menudo llevaba varias semanas o incluso meses incorporar una sola tienda nueva. Este retraso creó un bloqueo que elevó los costos operativos, lo cual representaba una amenaza para los objetivos agresivos de expansión de la compañía.
El minorista de autopartes necesitaba una forma de centralizar su infraestructura, simplificar los despliegues y reducir el tiempo y los gastos asociados con el escalamiento. Al mismo tiempo, la empresa necesitaba garantizar una protección sólida tanto de los datos a nivel de tienda como de los datos corporativos.
Estos retos llevaron a la empresa a explorar estrategias de modernización, lo que significaba encontrar un asociado de confianza que les ayudara a crecer de forma más rápida, inteligente y segura.
Para superar los retrasos en el despliegue y el aumento de los costos, el minorista se asoció con GlassHouse Systems, un asociado de negocios Platinum de IBM de confianza que se especializa en soluciones de nube híbrida y ciberseguridad. Alex Talmor, presidente de GlassHouse Systems, comenta: “Nuestro cliente necesitaba una plataforma estable, escalable y flexible para respaldar el rápido crecimiento a nivel nacional con confianza. Como líder mundial en [la prestación de servicios de IBM] Power Virtual Server, ayudamos a las organizaciones a ampliar sus entornos a la nube y aprovechar su mayor agilidad. Las capacidades de IBM Power Virtual Server, combinadas con la experiencia de GlassHouse Systems, permiten a las empresas recuperar el enfoque en sus propios servicios e iniciativas de crecimiento”.
El IBM Business Partner® migró los sistemas anteriores del minorista de su infraestructura on-prem a IBM Power Virtual Server en IBM Cloud. La solución se desplegó en dos regiones—Washington, DC y Dallas— con replicación para respaldo y recuperación ante desastres. Al migrar a la nube híbrida, el minorista pudo centralizar su infraestructura, mejorar la escalabilidad y reducir la latencia. IBM Power Virtual Server también ofrecía la flexibilidad y el rendimiento necesarios para acelerar la incorporación de la tienda.
“En GlassHouse Systems, hemos construido nuestra reputación durante más de 30 años como asociado de negocios Platinum de IBM al ofrecer soluciones integrales de nube híbrida y ciberseguridad. Nuestra profunda experiencia en tecnologías de IBM nos permite reducir el riesgo y acelerar el tiempo de creación de valor para nuestros clientes”, dijo Talmor. La implementación colaborativa no solo abordó los desafíos existentes del minorista, sino que sentó las bases para el crecimiento futuro
Después de la migración a IBM Power Virtual Server, el minorista de autopartes mejoró drásticamente su capacidad para expandir su presencia en todo el país. El tiempo de incorporación de cada nueva tienda se redujo de semanas o meses a minutos, lo que permitió un rápido despliegue en todas las regiones. Además, el minorista redujo los costos de infraestructura en más del 40 %, al tiempo que mejoró la resiliencia de los datos y las capacidades de recuperación ante desastres. Estas ganancias operativas les posicionaron para competir de forma más eficaz en el mercado de autopartes.
“De cara al futuro, nos centramos en ayudar a los clientes a ampliar su adopción de IBM Cloud mediante la integración de cargas de trabajo adicionales, la mejora de la seguridad y la garantía de la resiliencia de los datos”, continúa Talmor, "Con la integración de IBM Power Systems, estamos emocionados de ayudar a más clientes a reducir los costos y elevar la disponibilidad de sus aplicaciones críticas”.
Con GlassHouse Systems y IBM como asociados de tecnología continuos, el minorista está bien equipado para continuar transformando su infraestructura y ofrecer un mayor valor a los clientes.
Fundada en 1993 y con sede en Norteamérica, GlassHouse Systems (GHS)diseña, despliega, gestiona y protege infraestructuras de TI empresariales tanto on premises como en la nube. GHS es un asociado de negocios Platinum de IBM, que atiende a clientes del sector público y privado en todas las industrias, como las finanzas, las empresas de servicios públicos, la educación y la fabricación.
