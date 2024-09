Imagine que está a punto de ir a una fiesta de cumpleaños y de repente se da cuenta de que olvidó comprar un regalo. Cuando el tiempo apremia, la posibilidad de encontrar el artículo perfecto en su smartphone y recogerlo en una tienda física de camino puede salvarle el día.

Para minoristas como Fossil, ofrecer a los clientes este tipo de experiencia fluida puede marcar la diferencia entre ventas significativas y oportunidades perdidas. Sin embargo, para que funcione en la práctica, la empresa debe tener un control total sobre los complejos procesos de gestión de inventario detrás de escena.

Kim Glasscock, gerente de soluciones de TI, venta minorista de Fossil Group, Inc., explica: “El comercio minorista está atravesando cambios importantes y gran parte de ese cambio es el resultado de las crecientes expectativas de los consumidores. Cada vez más, nuestros clientes quieren moverse entre los distintos canales mientras navegan, compran, devuelven e intercambian artículos. También esperan recibir sus pedidos de la forma que les resulte más cómoda: ya sea mediante entrega a domicilio o recogerlos en la tienda local”.

Kent Heimes, arquitecto de soluciones minoristas de Fossil Group, Inc., continúa: "Es posible que nuestros clientes no vean la diferencia entre comprar un producto de nuestro sitio de comercio electrónico y comprar ese mismo producto de una de nuestras tiendas, pero en el pasado utilizábamos sistemas separados para gestionar esos procesos".

Aunque Fossil asignó sus unidades de mantenimiento de stock [SKU] a múltiples canales, no tenía información de todos los canales. Como resultado, la empresa no podía identificar la demanda general de productos en todos sus puntos de contacto. Tampoco podía utilizar el inventario disponible de un canal para cumplir con los pedidos en otro donde las existencias se estaban agotando. Como consecuencia, la empresa sabía que en algunos casos los clientes no podían comprar los productos que querían. Para captar ventas incrementales y fomentar la fidelidad de sus clientes, Fossil se centró en un enfoque unificado para la gestión y el cumplimiento de pedidos en todo su negocio global.

"Lanzamos una nueva estrategia digital y mejorar la experiencia del cliente es uno de nuestros objetivos principales", dice Glasscock. “Cuanto más fácil hagamos que los clientes interactúen con nosotros, más probabilidades tendremos de promover su fidelidad y atraer ventas incrementales. Para lograr nuestros objetivos, sabíamos que necesitábamos derribar los muros entre nuestros canales y avanzar hacia grupos de inventario compartidos”.